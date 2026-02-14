Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

OURO INÉDITO

Brasil ganha primeira medalha na história das Olimpíadas de Inverno

Lucas Braathen dominou a pista com o melhor tempo nas duas baterias e garantiu primeiro ouro e medalha brasileira nas Olimpíadas de Inverno de Milano-Cortina

Noysle Carvalho

14/02/2026 - 09h37
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Dominando a pista do início ao fim, o esquiador alpino brasilo-norueguês Lucas Pinheiro Braathen ganhou a primeira medalha na história do Brasil nas Olimpíadas de Inverno Milano Cortina 2026 e colocou o país no lugar mais alto do pódio com o ouro.

Na primeira vez competindo pelo Brasil, o atleta fez os dois melhores tempos em ambas as baterias na modalidade Slalom Gigante do esqui alpino.

Por ordem de sorteio, Lucas foi o primeiro a descer e fez quase um segundo de vantagem do segundo colocado na primeira bateria. O esquiador voou na pista Stelvio, no norte da Itália, e realizou o percurso em 1min13s92. 

Na segunda bateria, o atleta de 25 anos, fez o percurso em 2min25s cravados, 58 milésimos a menos do que o segundo colocado. Com isso o Brasil está no 15º lugar no quadro de medalhas, e representa não só a primeira medalha brasileira do país, mas também da América do Sul na história das Olimpíadas de Inverno.

Slalom Gigante

A prova é disputada em duas baterias no mesmo dia e os tempos são somados, quem tiver a marca mais rápida com a soma vence a prova. A ordem de descida dos atletas é por meio de sorteio, em que Lucas Pinheiro Braathen foi o primeiro a descer dentre outros mais de 70 atletas.

Na segunda bateria a ordem dos 30 primeiros é invertida, então o primeiro atleta a descer na primeira bateria, realiza o segundo percurso depois de 29 atletas, quando as condições da pista já estão modificadas conforme a descida dos outros.

A prova de slalom gigante das equipes masculinas do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026 ocorre na pista Stelvio, no Stelvio Ski Centre em Bormio, norte da Itália, com inclinação de até 63% e queda vertical de 1.023 metros.

Assine o Correio do Estado

Inédito

Brasileiros fazem carreata e profetizam classificação do 2 de Mayo na Libertadores

Time da fronteira garantiu acesso inédito e causou alvoroço entre sul-mato-grossenses e pedrojuaninos

12/02/2026 18h45

Compartilhar
Ricardo Soares ao lado do filho Brayan Ricardo em jogo do 2 de Mayo

Ricardo Soares ao lado do filho Brayan Ricardo em jogo do 2 de Mayo Foto: Arquivo Pessoal

Continue Lendo...

Inédita, a classificação do Club Sportivo 2 de Mayo diante do Alianza Lima na noite desta quarta-feira (11) pela 1ª fase da Copa Libertadores causou um alvoroço entre brasileiros e paraguaios, feito inédito que culminou até em carreata na fronteira seca entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, cidade do país vizinho. 

Coirmãs e entrelaçadas popular e culturalmente, ambas as cidades foram palco de festa na última noite. Há quem diga que o feito foi suficiente para que o presidente paraguaio Santiago Peña decretasse feriado no país vizinho. 

Ponta-poranense, o vendedor Ricardo Soares, de 40 anos, destacou que a vitória do time paraguaio é um fator positivo para moradores de ambas as cidades, já que quando sul-mato-grossenses lembram da região de fronteira, quase sempre é por coisa ruim.

"Graças ao 2 de Mayo o Brasil está conhecendo Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, cidades acolhedoras, geralmente não é assim que sai na mídia", destacou ao Correio do Estado.

Brasileiro de nascimento, também fala espanhol e vive no país vizinho. Na última semana, esteve no Estádio Río Parapití e acompanhou a vitória do "Galo Norteño" por 1 a 0 na partida de ida.

Nesta quarta-feira, comemorou o momento "profetico" do filho Brayan Ricardo, de 12 anos, que antes do jogo, enviou uma mensagem para Brahian Ayala, artilheiro da noite, que garantiu a classificação do time de Pedro Juan à segunda fase do torneio. 

"Ele mandou mensagem para Brahian Ayala que fez o gol de pênalti. Falou que ele entraria no segundo tempo e faria o gol, foi o que aconteceu", disse. 

Ricardo Soares ao lado do filho Brayan Ricardo em jogo do 2 de Mayo A mensagem foi publicada pelo adolescente nas redes sociais e curtida pelo jogador / Arquivo Pessoal 

Perguntado sobre o alvoroço causado pela classificação, disse que não existe nada de rixa entre brasileiros e paraguaios, que foram às ruas para comemorar juntos. 

"Todo mundo vive em harmonia aqui, não existe essa história de confusão", destacou Ricardo, que esteve na partida de ida e pagou 40 mil guaranis no ingresso, aproximadamente R$ 35.

Segundo ele, quem quiser ver o confronto da segunda fase diante do Sporting Cristal terá que se apressar para garantir entrada. 

"Quem quiser ver o jogo vai ter que se apressar, com certeza desta vez o estádio vai lotar", disse o vendedor, que garantiu que brasileiros podem comprar com a moeda brasileira na próxima terça-feira (17). 

Estudante, o também brasileiro Flamel Silva, de 30 anos, disse que a vitória do time paraguaio foi algo extremamente bom para moradores de ambas as cidades.

Com diversos amigos que estiveram no primeiro jogo do duelo, garantiu que além de boa convivência entre brasileiros e paraguaios, a vitória do clube fronteiriço deve assegurar um crescimento na economia local. 

"Acho que a projeção do 2 de Mayo na Libertadores é boa pra todo mundo, acredito que inclusive para a economia dos dois países", disse o brasileiro. Neto de paraguaio, disse que o jogo da próxima semana será de grande importância para a região. 

"Todo mundo comemorou bastante, foi pra rua, fez carreata, foi muito bom para ambos os países, só coisa boa para gente", finalizou.

Agora, o time da fronteira enfrentará o Sporting Cristal na 2ª fase do torneio. O primeiro confronto acontece em Pedro Juan Caballero na próxima terça-feira (17), com a volta disputada no Peru, dia 24. Botafogo e Bahia são os brasileiros nesta fase da competição. 

Para chegar até a fase de grupos terá de vencer esta etapa e ainda eliminar Carabobo (VEN) ou Huachipato (CHI). 

Competição

Cabe frisar que a Libertadores 2026 será disputada até 13 de março. As chaves serão definidas a partir dos potes organizados pelo ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de clubes brasileiros no torneio.

Os times mais bem posicionados no ranking têm a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa. O sorteio da fase de grupos acontece dia 18 de março.

Assine o Correio do Estado

Esportes

Novak Djokovic desiste de jogar o ATP de Doha sob alegação de fadiga

Sérvio já conquistou o título do torneio em duas ocasiões: 2016 e 2017

11/02/2026 23h00

Compartilhar
Novak Djokovic

Novak Djokovic Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Vice-campeão do Australian Open após ser superado pelo espanhol Carlos Alcaraz em final de quatro sets, o sérvio Novak Djokovic anunciou nesta quarta-feira que não vai participar do ATP 500 de Doha, que será realizado entre os dias 16 e 21 de fevereiro, devido à fadiga.

A informação foi divulgada pelos organizadores do torneio, que lamentaram a ausência do tenista. "O Catar sentirá sua falta. Desejamos uma rápida recuperação", lamentou a organização por meio de suas redes sociais.

O sérvio já conquistou o título do torneio em duas ocasiões: 2016 e 2017. A sua última participação foi no ano passado, quando acabou sendo eliminado logo na estreia.

Dono de 24 títulos de Grand Slam, Djokovic resolveu rever seus planos após ser submetido a um grande desgaste físico no mês passado, quando disputou o Australian Open.

Aos 38 anos, ele vai dar uma atenção especial à parte física e agora centra o foco para competir no Masters 1000 de Indian Wells e Miami, agendados para o mês de março.

O espanhol Carlos Alcaraz, que já abriu a temporada com um título de Grand Slam, vai ser um dos cabeças de chave em Doha. Quem também está confirmado é o número 2 do mundo, o italiano Jannik Sinner.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6953, sexta-feira (13/02)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6953, sexta-feira (13/02)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6951, quarta-feira (11/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6951, quarta-feira (11/02): veja o rateio

3

STJ condena servidores que receberam R$ 770 mil em salários indevidos
reforma de sentença

/ 1 dia

STJ condena servidores que receberam R$ 770 mil em salários indevidos

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6952, quinta-feira (12/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6952, quinta-feira (12/02): veja o rateio

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2888, sexta-feira (13/02)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2888, sexta-feira (13/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 1 dia

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 2 dias

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 06/02/2026

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?