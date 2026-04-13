Gabriel Bontempo renova com o Santos até o fim de 2030: 'Espero retribuir dentro de campo' - Foto: Raul Baretta / Santos FC

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Para muitos torcedores do Santos, o talentoso e multifuncional meio-campista Gabriel Bontempo tem de ser titular da equipe. O jovem menino da Vila de 21 anos, porém, quer a´penas "ajudar dentro de campo" e não tem pressa. Mas, o clube reconheceu toda sua contribuição nesta ainda curta trajetória de profissional e anunciou nesta segunda=feira a renovação de contrato pelas próximas quatro temporadas.

"Menino da Vila, Gabriel Bontempo acertou a renovação de contrato com o Santos Futebol Clube até 31 de dezembro de 2030. Valorizando mais uma revelação das categorias de base, o Peixe assinou nesta segunda-feira (13) a ampliação do vínculo com o jovem de 21 anos", oficializou o clube.

O acordo anterior da joia santista era válido até o fim de 2028 e Bontempo ganhou uma compensação salarial. Polivalente, o segundo volante é um jogador de bom passe, arrancadas e facilidade em chegar à frente e anotar gols. E tratado com carinho e na expectativa de belo futuro.

"Muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida. Jogar como profissional do Santos sempre foi um sonho. E agora, mais de um ano após minha estreia, renovar esse contrato é um motivo de muita alegria", comemorou o garoto. "Só tenho que agradecer ao Peixão por tudo que me proporciona, e agora espero retribuir essa confiança dentro de campo", afirmou

Mineiro de Uberaba, Gabriel Bontempo está no clube desde 2016, foi destaque por todas as divisões de acesso e faz sua segunda temporada no profissional do Santos. Em 53 apresentações na equipe, foram quatro gols anotados e três assistências.

Com Cuca, Bontempo já começou como titular, mas o treinador vem alternando bastante a formação com tantas opções no meio-campo: Oliva, Zé Rafael, Willian Arão, João Schmidt, Gabriel Menino e Gustavo Henrique são os concorrentes do Menino da Vila na luta por apenas duas vagas entre os titulares.

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