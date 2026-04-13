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Contrato novo

Gabriel Bontempo renova com o Santos até o fim de 2030: 'Espero retribuir dentro de campo'

Menino da Vila, Gabriel Bontempo acertou a renovação de contrato com o Santos Futebol Clube até 31 de dezembro de 2030

Alison Silva

Alison Silva

13/04/2026 - 23h00
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Para muitos torcedores do Santos, o talentoso e multifuncional meio-campista Gabriel Bontempo tem de ser titular da equipe. O jovem menino da Vila de 21 anos, porém, quer a´penas "ajudar dentro de campo" e não tem pressa. Mas, o clube reconheceu toda sua contribuição nesta ainda curta trajetória de profissional e anunciou nesta segunda=feira a renovação de contrato pelas próximas quatro temporadas.

"Menino da Vila, Gabriel Bontempo acertou a renovação de contrato com o Santos Futebol Clube até 31 de dezembro de 2030. Valorizando mais uma revelação das categorias de base, o Peixe assinou nesta segunda-feira (13) a ampliação do vínculo com o jovem de 21 anos", oficializou o clube.

O acordo anterior da joia santista era válido até o fim de 2028 e Bontempo ganhou uma compensação salarial. Polivalente, o segundo volante é um jogador de bom passe, arrancadas e facilidade em chegar à frente e anotar gols. E tratado com carinho e na expectativa de belo futuro.

"Muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida. Jogar como profissional do Santos sempre foi um sonho. E agora, mais de um ano após minha estreia, renovar esse contrato é um motivo de muita alegria", comemorou o garoto. "Só tenho que agradecer ao Peixão por tudo que me proporciona, e agora espero retribuir essa confiança dentro de campo", afirmou

Mineiro de Uberaba, Gabriel Bontempo está no clube desde 2016, foi destaque por todas as divisões de acesso e faz sua segunda temporada no profissional do Santos. Em 53 apresentações na equipe, foram quatro gols anotados e três assistências.

Com Cuca, Bontempo já começou como titular, mas o treinador vem alternando bastante a formação com tantas opções no meio-campo: Oliva, Zé Rafael, Willian Arão, João Schmidt, Gabriel Menino e Gustavo Henrique são os concorrentes do Menino da Vila na luta por apenas duas vagas entre os titulares.

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VITÓRIA

Brasil garante duas medalhas na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

Jojô leva bronze na fita e conjunto fica com a prata na série mista

12/04/2026 21h00

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A participação brasileira na etapa de Tashkent (Uzbequistão) da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica chegou ao fim com duas medalhas

A participação brasileira na etapa de Tashkent (Uzbequistão) da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica chegou ao fim com duas medalhas CBG/Divulgação

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A participação brasileira na etapa de Tashkent (Uzbequistão) da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica chegou ao fim com duas medalhas. Neste domingo (12), a capixaba Geovanna Santos, a Jojô, conquistou o bronze na exibição com a fita. Já no conjunto, a série mista - em que as atletas se apresentam com três arcos e duas maças (aparelho semelhante a um pino de boliche) - valeu a prata.

O pódio de Jojô foi o primeiro dela em uma etapa de Copa do Mundo e o segundo do Brasil no individual. Ela repetiu o feito da paranaense Bárbara Domingos, a Babi, que foi bronze em Sofia (Bulgária), em 2023, também na fita.

Na final deste domingo, a capixaba obteve 27.600 de nota, ficando atrás somente da alemã Darja Varfolomeev (29.650) e de Rin Chaves, dos Estados Unidos (27.800).

No conjunto, a exibição do quinteto composto pela alagoana Duda Arakaki, a paulista Nicole Pírcio, a capixaba Sofia Madeira, as paranaenses Julia Kurunczi e Mariana Gonçalves e a amazonense Maria Paula Caminha, ao som da música Abracadabra, de Lady Gaga, valeu o segundo lugar, com 28.100 de pontuação.

A China ficou com o ouro (28.950). O bronze foi para a Rússia (27.400), que compete como país neutro, devido à punição do Comitê Olímpico Internacional (COI) pelo conflito militar na Ucrânia.

Elas também disputaram a final da apresentação com cinco bolas, mas ficaram na oitava e última colocação (21.400), no embalo da canção Feeling Good, de Michael Bublé. A vitória foi novamente das chinesas (27.300), com Rússia (25.950) e Belarus (25.600) completando o pódio. As bielorrussas, assim como as russas e pela mesma razão, também competem como atletas neutras.

Babi também se apresentou neste domingo, mas ficou longe da briga por medalhas. A paranaense ficou na oitava e última colocação tanto na exibição com a bola (23.150) como com as maças (25.650).

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SELEÇÃO

Brasil faz 5 a 1 na Coreia do Sul e estreia com vitória no Fifa Series

A seleção volta a campo na terça-feira, novamente na Arena Pantanal, para enfrentar a Zâmbia

12/04/2026 08h30

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Kerolin e Dudinha celebram gol da Seleção Feminina sobre a Coreia do Sul

Kerolin e Dudinha celebram gol da Seleção Feminina sobre a Coreia do Sul Foto: Lívia Villas Boas/CBF

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O Brasil começou com vitória sua participação no Fifa Series. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul por 5 a 1, na noite deste sábado, com gols de Ary Borges, Ludmila, Dudinha Rodrigues, Kerolin e Tainá Maranhão. Park Soo-jeong descontou para as asiáticas.

A equipe brasileira teve mais a bola desde o início e passou a maior parte do primeiro tempo no campo de ataque. As melhores chances saíram em bolas levantadas na área e finalizações de média distância, mas o gol demorou a sair. Aos 42 minutos, Ary Borges tabelou dentro da área e finalizou; a bola desviou na marcação antes de entrar.

O segundo tempo começou com o Brasil ampliando. Com menos de um minuto, Kerolin fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Ludmila, que apareceu livre na segunda trave para fazer o segundo. A partir daí, o jogo ficou mais aberto.

Aos 12, Dudinha Rodrigues marcou o terceiro após jogada pela direita. Pouco depois, aos 15, Kerolin recebeu em profundidade, passou pela marcação e fez o quarto. O Brasil seguiu criando chances e chegou a acertar o travessão em uma das tentativas.

O quinto gol saiu aos 37, com Tainá Maranhão, que recebeu dentro da área e finalizou sem chances de defesa. Nos minutos finais, a Coreia do Sul aproveitou erro na saída de bola e diminuiu com Park Soo-jeong.

O Brasil volta a campo na terça-feira, novamente na Arena Pantanal, para enfrentar a Zâmbia. Já a Coreia do Sul encara o Canadá.

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