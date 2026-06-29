Brasil sofre, mas supera o Japão e sonho do hexa segue vivo

Casemiro comemora o gol marcado de cabeça e que abriu a virada sofrida que veio só no fim do jogo

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Com gol de Gabriel Martinelli aos 51 minutos do segundo tempo, o Brasil virou sobre o Japão e conquistou a vaga para as aitavas de final da Copa do Mundo 2026 em jogo realizado na tarde desta segunda-feira nos Estados Unidos.

O Brasil terminou a primera etapa perdendo. O gol japonês saiu aos 29 minutos, depois que o lateral direito Danilo errou passe no meio de campo. Sano interceptou a bola e disparou em contra-ataque, deixando Casemiro para trás. Na entrada da área, ele bateu cruzado, no canto, e não deu chances de defesa para o goleiro Alisson.

Mas, aos 11 minutos da segunda etapa, após cruzamento de Gabriel Magalhães, Casemiro, que havia ficado para trás do atleta japonês que marcou o gol dos asiáticos, se redimiu e marcou de cabeça.

Agora, o Brasil espera o vencedor entre Noruega e Costa do Margim, que jogam nesta terça-feira. O próximo jogo será às 16 horas (MS) do prócimo domingo.

Perto do apito final da primeira etapa, Paquetá pediu para ser substituído. A mudança, porém, aconteceu só no intervalo, com a entrada de Endrick, que passou a pausa aquecendo no gramado.

Ao deixar o gramado, Paquetá foi para o vestiário mancando e recebendo apoio dos companheiros. A saída se deu por causa de uma possível lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Apesar da substituição acontecer apenas no intervalo, o meia sofreu uma pancada já no primeiro minuto da partida e ficou mancando por alguns segundos.

Com a saída de Paquetá e a entrada de Endrick, o Brasil ganhou sangue novo e voltou melhor. Logo aos seis minutos, Zion Suzuki precisou trabalhar em cabeçada de Bruno Guimarães.

Na sequência, foi a vez do zagueiro Takehiro Tomiyasu tirar, em cima da linha, uma cabeçada de Casemiro. Se o defensor japonês fez um milagre, o volante conseguiu, de cabeça, empatar o jogo após cruzamento de Gabriel Magalhães, aos nove do segundo tempo.

Com a partida parecendo que ia para a prorrogação, Gabriel Martinelli tocou no canto de Suzuki e correu para o abraço. O gol saiu já nos acréscimos, aos 51 do segundo tempo.

O atacante do Arsenal aproveitou passe de Bruno Guimarães, e, de dentro da área, tocou sem chances para o goleiro japonês.

As substituições

A primeira alteração foi forçada pela lesão de Paquetá, que deu lugar a Endrick. A alteração deixou o time mais ofensivo, com a saída de um meio-campista para a volta de um ataque com quatro jogadores.

Já aos 20 da segunda etapa, Martinelli entrou na vaga de Matheus Cunha. O esquema seguiu o mesmo, mas com o atacante do Arsenal atuando mais centralizado ao lado de Endrick, função diferente da que costuma fazer como ponta.

Aos 45, foi a vez de Casemiro ser trocado por Fabinho. A mudança aconteceu com o volante deixando o gramado de maca e recebendo atendimento da equipe médica da Seleção Brasileira. Antes do apito final, Danilo Santos ainda entrou no lugar de Bruno Guimarães.