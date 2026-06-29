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Brasil sofre, mas supera o Japão e sonho do hexa segue vivo

Casemiro e Gabriel Martinelli marcaram os dois gols que garantiram o Brasil na próxima fase da Copa do Mundo

DA REDAÇÃO

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29/06/2026 - 15h03
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Com gol de Gabriel Martinelli aos 51 minutos do segundo tempo, o Brasil virou sobre o Japão e conquistou a vaga para as aitavas de final da Copa do Mundo 2026 em jogo realizado na tarde desta segunda-feira nos Estados Unidos. 

O Brasil terminou a primera etapa perdendo. O gol japonês saiu aos 29 minutos, depois que o lateral direito Danilo errou passe no meio de campo. Sano interceptou a bola e disparou em contra-ataque, deixando Casemiro para trás. Na entrada da área, ele bateu cruzado, no canto, e não deu chances de defesa para o goleiro Alisson. 

Mas, aos 11 minutos da segunda etapa, após cruzamento de Gabriel Magalhães, Casemiro, que havia ficado para trás do atleta japonês que marcou o gol dos asiáticos, se redimiu e marcou de cabeça. 

Agora, o Brasil espera o vencedor entre Noruega e Costa do Margim, que jogam nesta terça-feira. O próximo jogo será às 16 horas (MS) do prócimo domingo. 

Perto do apito final da primeira etapa, Paquetá pediu para ser substituído. A mudança, porém, aconteceu só no intervalo, com a entrada de Endrick, que passou a pausa aquecendo no gramado. 

Ao deixar o gramado, Paquetá foi para o vestiário mancando e recebendo apoio dos companheiros. A saída se deu por causa de uma possível lesão no músculo posterior da coxa esquerda. 

Apesar da substituição acontecer apenas no intervalo, o meia sofreu uma pancada já no primeiro minuto da partida e ficou mancando por alguns segundos.

Com a saída de Paquetá e a entrada de Endrick, o Brasil ganhou sangue novo e voltou melhor. Logo aos seis minutos, Zion Suzuki precisou trabalhar em cabeçada de Bruno Guimarães. 

Na sequência, foi a vez do zagueiro Takehiro Tomiyasu tirar, em cima da linha, uma cabeçada de Casemiro. Se o defensor japonês fez um milagre, o volante conseguiu, de cabeça, empatar o jogo após cruzamento de Gabriel Magalhães, aos nove do segundo tempo. 

Com a partida parecendo que ia para a prorrogação, Gabriel Martinelli tocou no canto de Suzuki e correu para o abraço. O gol saiu já nos acréscimos, aos 51 do segundo tempo. 

O atacante do Arsenal aproveitou passe de Bruno Guimarães, e, de dentro da área, tocou sem chances para o goleiro japonês.

As substituições 
A primeira alteração foi forçada pela lesão de Paquetá, que deu lugar a Endrick. A alteração deixou o time mais ofensivo, com a saída de um meio-campista para a volta de um ataque com quatro jogadores. 

Já aos 20 da segunda etapa, Martinelli entrou na vaga de Matheus Cunha. O esquema seguiu o mesmo, mas com o atacante do Arsenal atuando mais centralizado ao lado de Endrick, função diferente da que costuma fazer como ponta.

Aos 45, foi a vez de Casemiro ser trocado por Fabinho. A mudança aconteceu com o volante deixando o gramado de maca e recebendo atendimento da equipe médica da Seleção Brasileira. Antes do apito final, Danilo Santos ainda entrou no lugar de Bruno Guimarães.

ex-técnico

Internado, Parreira passa por cirurgia no Rio de Janeiro

Ele está internado por problemas no pulmão

28/06/2026 23h00

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Carlos Alberto Parreira

Carlos Alberto Parreira Foto: Rafael Ribeiro / CBF / Arquivo

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O técnico Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, passou por uma cirurgia na manhã deste domingo (28), no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. A cirurgia foi bem-sucedida e deve ser divulgado novo boletim médico.

Parreira está internado, desde o último dia 16, com problemas no pulmão. Nesse sábado (27), ele apresentou uma piora, passando a ter de respirar com ajuda de aparelhos.

Em sua carreira, o técnico se consagrou pela participação vitoriosa no comando da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.

Parreira também treinou as seleções dos Emirados Árabes, em 1990, e da Arábia Saudita, em 1998. Teve passagens pela seleção brasileira nos anos 2000, além de treinar times como Corinthians e Fluminense.

16 avos de final

Brasil fecha preparação para duelo contra Japão, 1º mata-mata da Copa

Partida desta segunda-feira ocorrerá em estádio teto fechado e climatização, em Houston, nos Estados Unidos

28/06/2026 21h00

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No último treino, o técnico Carlo Ancelotti contou todo o elenco, exceto o atacante Raphinha que está lesionado

No último treino, o técnico Carlo Ancelotti contou todo o elenco, exceto o atacante Raphinha que está lesionado Foto: Rafael Ribeiro / CBF

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A seleção brasileira encerrou neste domingo (28) a preparação para o duelo contra o Japão, o primeiro eliminatório (16 avos de final) da Copa do Mundo. A partida está programada para às 14h (horário de Brasília) de segunda-feira (29), no NGR Stadium, em Houston (Estados Unidos), com teto fechado e climatização. A arena é uma das principais da NFL, liga de futebol americano.

No último treino pela manhã, o técnico italiano Carlo Ancelotti contou todo o elenco, exceto o atacante Raphinha que ficou em Nova Jersey para seguir em tratamento da lesão na coxa direita. As atividades ocorreram no estádio do Dynamo, time da Major League Soccer (MLS), a principal liga de futebol no país.

A imprensa teve acesso somente aos primeiros 15 minutos do treino, dedicados ao aquecimento e movimentação com bolas paradas.

A expectativa é que Ancelotti mantenha o time titular que derrotou a Escócia por 3 a 0 na última quarta (24), que selou a classificação da Amarelinha no topo da chave C, com sete pontos. O Brasil iniciou a campanha no Mundial com empate em 1 a 1 com Marrocos e depois superou o Haiti por 3 a 0.

A Amarelinha deve começar jogando nesta segunda (29) com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

Em caso de vitória sobre os japoneses, os brasileiros enfrentarão nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, programado para às 14h da próxima terça (30), em Dallas.

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