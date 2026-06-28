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16 avos de final

Brasil fecha preparação para duelo contra Japão, 1º mata-mata da Copa

Partida desta segunda-feira ocorrerá em estádio teto fechado e climatização, em Houston, nos Estados Unidos

agência brasil

28/06/2026 - 21h00
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A seleção brasileira encerrou neste domingo (28) a preparação para o duelo contra o Japão, o primeiro eliminatório (16 avos de final) da Copa do Mundo. A partida está programada para às 14h (horário de Brasília) de segunda-feira (29), no NGR Stadium, em Houston (Estados Unidos), com teto fechado e climatização. A arena é uma das principais da NFL, liga de futebol americano.

No último treino pela manhã, o técnico italiano Carlo Ancelotti contou todo o elenco, exceto o atacante Raphinha que ficou em Nova Jersey para seguir em tratamento da lesão na coxa direita. As atividades ocorreram no estádio do Dynamo, time da Major League Soccer (MLS), a principal liga de futebol no país.

A imprensa teve acesso somente aos primeiros 15 minutos do treino, dedicados ao aquecimento e movimentação com bolas paradas.

A expectativa é que Ancelotti mantenha o time titular que derrotou a Escócia por 3 a 0 na última quarta (24), que selou a classificação da Amarelinha no topo da chave C, com sete pontos. O Brasil iniciou a campanha no Mundial com empate em 1 a 1 com Marrocos e depois superou o Haiti por 3 a 0.

A Amarelinha deve começar jogando nesta segunda (29) com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

Em caso de vitória sobre os japoneses, os brasileiros enfrentarão nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, programado para às 14h da próxima terça (30), em Dallas.

COPA DO MUNDO

Brasil fecha penúltimo treino antes de viagem para enfrentar Japão

Seleção brasileira disputará o primeiro duelo mata-mata na próxima segunda-feira (29)

27/06/2026 22h00

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Na manhã deste sábado (28), o técnico italiano Carlo Ancelotti comandou o penúltimo treino da Amarelinha com o elenco completo no Centro de Treinamento (CT) Columbia Park

Na manhã deste sábado (28), o técnico italiano Carlo Ancelotti comandou o penúltimo treino da Amarelinha com o elenco completo no Centro de Treinamento (CT) Columbia Park Foto: Divulgação / Fifa

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Seleção brasileira já está a caminho do estado do Texas (Estados Unidos) onde disputará na próxima segunda-feira (29) o primeiro duelo mata-mata (16 avos de final) da Copa do Mundo.

A delegação – com exceção do atacante Raphinha - embarcou às 15h45 (horário de Brasília) para Houston, onde deve chegar por volta das 20h45.

Na manhã deste sábado (28), o técnico italiano Carlo Ancelotti comandou o penúltimo treino da Amarelinha com o elenco completo no Centro de Treinamento (CT) Columbia Park, em Nova Jersey.

No treino da última sexta (26), Ancelotti poupou alguns titulares que entraram em campo na vitória por 3 a 0 contra a Colômbia na quarta (24).

Ao invés de treinar em campo, Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Matheus Cunha fizeram exercícios regenerativos.

 

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Estadual

Mesmo em clima de Copa, Série B de MS agita o fim de semana no estado

Pela segunda rodada da competição, Campo Grande recebe São Gabriel enquanto o Aquidauanense visita o Misto

27/06/2026 11h00

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Campo Grande vai à campo neste sábado (27), em busca da primeira vitória na competição

Campo Grande vai à campo neste sábado (27), em busca da primeira vitória na competição Foto: Marcelo Berton

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Mesmo com a realização da Copa do Mundo o futebol em Mato Grosso do Sul não para e neste sábado (27), a competição continua com a equipe do Campo Grande recebendo o time do São Gabriel e o Misto enfrentando o Aquidauanense. 

As partidas são válidas pela segunda rodada, que teve o seu início na última quinta-feira (25), com o Comercial enfrentando o 7 de Setembro, no Estádio das Moreninhas.

O time comercialino conquistou a primeira vitória na competição ao vencer a equipe douradense por 2 a 1. 

Na partida entre Campo Grande e São Gabriel é importante para ambas as equipes, e apesar do campeonato estar apenas na segunda rodada, é uma competição de tiro curto, com poucos jogos, então pontuar é necessário. 

E diante disso os as equipes buscam sua primeira vitória na competição, visto que na primeira rodada o Campo Grande empatou fora de casa e o São Gabriel perdeu para o União ABC. A partida acontece no Estádio das Moreninhas e a bola rola às 15h, horário de MS. 

No outro jogo do dia o Misto de Três Lagoas recebe no Madrugadão a equipe do Aquidauanense e pode se dizer que é uma partida que vale a liderança. 

Na estreia da competição a equipe três lagoense, foi a Campo Grande e venceu o Taveirópolis, enquanto o time de Aquidauana bateu o Comercial por 1 a 0, jogando no Noroeste. 

Em caso de vitória de um dos dois lados, significa liderança provisória até segunda-feira (29), quando a rodada se encerra com Taveirópolis e União ABC. 

O confronto entre Misto e Aquidauanense acontece neste sábado no Estádio Madrugadão, em Três Lagoas e por lá a partida também começa às 15h. 

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