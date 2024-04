Brasileirão 2024 terá 134 estrangeiros; veja os números por país

CAMPEONATO

Equipe fundada em 2020 fará sua estreia na decisão do Campeonato Sul-mato-grossense contra o Operário

Jogadores do Dourados durante conversa em treino que antecede a primeira partida decisiva do Estadual, contra o Operário Foto: Franz Maciel

Após classificação inédita para a final do Campeonato Sul-mato-grossense, o Dourados Atlético Clube se prepara durante a semana para enfrentar na decisão o Operário, o maior campeão do Estadual.

O primeiro jogo da final será disputado neste domingo (14), às 15h, no Estádio Frédis Saldivar, o Douradão. A equipe douradense conseguiu a classificação após vencer em casa, no último domingo, o Corumbaense, por 2 a 0, com gols de Pepeto e Luan Rodrigues.

O resultado colocou uma equipe de Dourados de volta para a final após sete anos de jejum. A última vez, em 2016, a final também foi entre equipe de Dourados e Campo Grande, na ocasião o Sete de Dourados foi campeão em duelo contra o Comercial.

De lá para cá a maior cidade do interior do Estado não teve mais representantes em competições nacionais de futebol.

O Dourados chegou a ser vice-campeão em 2021, porém, na época apenas o campeão garantia vaga para disputar a Copa do Brasil, Copa Verde e Brasileiro Série D, além disso, a última fase do campeonato era decidido através de um hexagonal, sem a disputa da final.

Para esta final o Dourados está em uma sequência de 10 jogos sem perder, a única derrota do DAC na competição foi na fase de grupos contra o Aquidauanense, derrota fora de casa por 1 a 0 no dia 24 de janeiro.

Mesmo com a campanha de líder do grupo B, o Dourados decidiu demitir durante o caminho o técnico Luiz Carlos Cruz para contratar o conceituado treinador Rogério Henrique, que comandou o Costa Rica no início de 2023, equipe que foi campeã do Estadual no ano passado.

Na fase mata-mata o Dourados eliminou nas quartas de final, justamente o Costa Rica, com dois empates no tempo normal, a partida foi para as penalidades no Estádio Douradão, onde o DAC garantiu a classificação. Na semifinal o Dourados enfrentou o Corumbaense, eliminando a equipe em casa.

Sobre o confronto para a final , o treinador do DAC, Rogério Henrique, acredita que os dois jogos serão muito dificeis contra o Operário.

“Nosso foco agora é pensar em título, temos que entender também que vão ser jogos dificeis contra um gigante do Estado que têm história no cenário nacional. Precisamos fazer valer o nosso mando de campo, diante do nosso torcedor, para estar preparado para esta primeira partida”, disse Rogério.

O zagueiro do Dourados, Thiago Moura, também pontuou a importância para a equipe, de sair com um resultado positivo neste primeiro confronto, que vai ser disputado no Douradão.

“Estou feliz, contente e motivado para que no domingo possamos conquistar o primeiro objetivo jogando em casa, e depois fazer o resultado em Campo Grande. E, se Deus quiser, vamos alcançar o objetivo de ser campeão colocando o nosso nome na história do clube”, declarou.

OPERÁRIO

O Galo consegue repetir o feito do ano passado, e chega pela segunda vez consecutiva a final do Estadual. Em 2023 a equipe foi vice-campeã em final contra o Costa Rica.

Desta vez o Operário terá a chance de disputar o último jogo em Campo Grande, já que na fase de grupos a equipe fez a melhor campanha do Estadul, vencendo seis jogos, empatando um, e terminando a primeira fase invicto.

Porém, na sua campanha na fase de mata-mata, o Operário que havia vencido o Ivinhema (quarto colocado do grupo B) no jogo de ida, foi surpreendido em derrota, de 1 a 0, jogando no Jacques da Luz, resultado que levou a decisão para as penalidades, onde o Galo foi o vencedor.

Nestas semifinais o confronto que decidiu o finalista foi entre duas equipes campo-grandenses. O Operário enfrentou a Portuguesa, onde na primeira partida o Galo virou para cima da Lusa, de uma derrota de 2 a 0 no 1º tempo, para uma vitória de 3 a 2 na segunda etapa.

Na partida de volta, o Operário conseguiu segurar o placar de 0 a 0, mantendo a vantagem conquistada em Sidrolândia, e avançando para a final inédita contra o Dourados.

O Galo vai em busca do seu 13º titulo do Sul-mato-grossense, já o DAC pode ser pela primeira vez campeão do Estadual.

Além do título, a conquista do campeonato dá direito a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D e para a Copa Verde de 2025.

ASSINE O CORREIO DO ESTADO