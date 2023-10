O Santos venceu o Vasco por 4 a 1 neste domingo (1º), na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado tira o clube paulista da zona do rebaixamento. Os gols dos donos da casa foram de Marcos Leonardo (2), Tomás Rincón e Soteldo. O clube cruzmaltino marcou com Vegetti.



O resultado foi encaminhado no primeiro tempo. Santos abriu o placar com pênalti sofrido e convertido por Marcos Leonardo, levou o empate com Vegetti e marcou dois nos acréscimos, primeiro com Tomás Rincón e depois novamente com Marcos Leonardo. Na etapa final, o Vasco passou longe de reagir. O Santos teve outro gol de Marcos Leonardo anulado por impedimento antes de uma grande confusão.



No minuto 9, o tempo fechou na Vila Belmiro. Soteldo pisou com os dois pés na bola e levou falta de Sebastián Ferreira. Os times discutiram e Lucas Lima e Medel foram expulsos, Soteldo, Ferreira e João Paulo tomaram amarelo. Rodrigo Fernández, reserva, também foi expulso.



O clima na Vila teve provocação antes de a bola rolar. A alfinetada no Vasco veio do locutor do estádio, dizendo que o cruz-maltino era o time que mais conhecia a Série B.



Com 10 contra 10, o Santos controlou o jogo e ainda transformou o placar em goleada com Soteldo, aos 29. O camisa 10 foi ovacionado por todo o estádio.



A vitória tira o Santos do Z-4. O Peixe vai ao 15º lugar, com 27 pontos, e ultrapassa o Vasco, que fica com 16. O primeiro no Z-4 é o Goiás, que tem 26 e pode empurrar o Cruzmaltino se empatar ou vencer o Botafogo amanhã, no Nilton Santos.



A vitória deve confirmar a efetivação do auxiliar Marcelo Fernandes. Ele deve continuar no comando do Santos até o fim do Campeonato Brasileiro.



O Santos voltará a campo para enfrentar o Palmeiras, domingo, na Arena Barueri. O Vasco receberá o São Paulo, sábado, em São Januário.

JOGO



O jogo começou com ritmo elevado, e o Vasco melhor. Foi o Santos, porém, quem abriu o placar na Vila Belmiro. Marcos Leonardo sofreu toque de Puma Rodriguez na área. O árbitro Anderson Daronco não deu nada, mas depois foi chamado pelo VAR e confirmou o pênalti. O próprio Marcos Leonardo converteu aos 14 minutos.



Com a vantagem, o Santos recuou e viu Vegetti quase empatar de cabeça, mas foi num ataque do Peixe que o gol dos visitantes foi construído. Após rebote de escanteio, Kevyson bateu em cima da defesa e acabou puxando um contra-ataque. Gabriel Pec conduziu sozinho e rolou para Vegetti empurrar. 1 a 1 no minuto 30.



O empate fez o Santos mudar a postura. Na parte final do primeiro tempo, Soteldo cobrou escanteio, Dodô desviou no primeiro pau e Tomás Rincón virou quando o placar marcava 46 jogados. Um minuto depois, o Santos puxou contragolpe, Jean Lucas passou e Marcos Leonardo, de novo, fez o terceiro.



O Santos fez o quarto gol logo aos seis minutos da etapa final, mas o lance foi anulado por impedimento de Marcos Leonardo, que faria o hat-trick. A jogada teve caneta de Soteldo em Marlon Gomes antes do cruzamento para o camisa 9.



Aos nove minutos, o tempo fechou na Vila Belmiro. Soteldo pisou com os dois pés na bola e levou uma chegada forte de Sebastián Ferreira, próximo do banco de reservas do Santos. Os times discutiram, o clima esquentou e Lucas Lima e Medel foram expulsos. Ferreira, João Paulo e Soteldo levaram amarelo. Rodrigo Fernández, reserva, também foi expulso.



Com mais espaços em campo, levou a melhor o time que estava mais organizado e à vontade: o Santos. O quarto gol do Peixe veio em uma jogada rápida, que contou com a sagacidade de Marcos Leonardo para arriscar de longe com Léo Jardim fora do gol. O Vasco estava desmontado, em inferioridade numérica na defesa e aí o Santos aproveitou para ampliar com Soteldo.



A equipe vascaina não teve mais força para mudar o enredo do jogo — embora a arbitragem tenha dado 12 minutos de acréscimos na etapa final. A torcida do Peixe se empolgou tanto que gritou até "olé" nos instantes finais.