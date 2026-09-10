Brasília vai receber a primeira final única da Copa do Brasil

Rota de colisão

Os dois clubes terão sete partidas como mandantes e cinco como visitantes até o fim da competição

O Flamengo ultrapassou o Palmeiras e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, mas o calendário mostra equilíbrio entre os principais candidatos ao título. Separados por apenas um ponto, os dois ainda disputarão 12 partidas, terão sete jogos como mandantes, enfrentarão quatro integrantes do atual G-6 e sairão de suas regiões somente quatro vezes. A diferença mais significativa aparece fora do campeonato: enquanto o Rubro-Negro divide suas atenções com a Libertadores, o time de Abel Ferreira continua vivo também na Copa do Brasil.

A troca de posições aconteceu no domingo. O Flamengo venceu o Remo por 1 a 0, no Mangueirão, enquanto o Palmeiras empatou sem gols com o Botafogo, no Nilton Santos. Com os resultados, o Rubro-Negro chegou aos 54 pontos e abriu um de vantagem sobre o Verdão, que ocupava a liderança desde a sétima rodada.

A diferença é mínima, mas o calendário apresenta nuances importantes. Os dois clubes terão sete partidas como mandantes e cinco como visitantes. Considerando também os clássicos disputados fora de casa, o Flamengo fará oito jogos no Rio, enquanto o Palmeiras terá oito compromissos dentro do estado de São Paulo.

Para o Rubro-Negro, isso significa apenas quatro viagens interestaduais: Santos, Salvador, São Paulo e Curitiba. O Palmeiras também sairá de seu estado somente quatro vezes, para enfrentar Grêmio, Athletico-PR, Cruzeiro e Chapecoense.

Número de confrontos contra o G-6 é igual

Não existe grande diferença na quantidade de adversários mais bem colocados. Cada candidato ao título ainda enfrentará quatro integrantes do atual G-6.

O Flamengo terá pela frente Fluminense, Bahia, Athletico-PR e o próprio Palmeiras. Dois desses compromissos serão no Maracanã, contra Fluminense e Athletico. O duelo com o Bahia será em Salvador, enquanto a partida contra o Palmeiras acontecerá na casa do adversário.

O caminho palmeirense inclui Bahia, Athletico-PR, Cruzeiro e Flamengo. O Verdão receberá Bahia e Flamengo, mas precisará visitar o Athletico em Curitiba e o Cruzeiro em Belo Horizonte.

Nesse recorte, há equilíbrio absoluto: quatro adversários do G-6 para cada lado, sendo dois jogos em casa e dois fora.

O Palmeiras, entretanto, terá uma sequência de clássicos estaduais potencialmente desgastante. São Paulo, Corinthians e Santos aparecem no caminho da equipe de Abel Ferreira. O Flamengo ainda terá dois clássicos no Rio, diante de Fluminense e Vasco.

Confrontos contra ameaçados também equilibram a disputa

Considerando o bloco que chega à reta final pressionado na parte inferior da classificação, o cenário volta a ser semelhante.

O Flamengo enfrentará Santos, Vasco, Grêmio e Chapecoense. O Palmeiras terá Grêmio, Santos, Remo e Chapecoense pela frente. Na fotografia atual da tabela, antes do encerramento completo da 26ª rodada, Vasco e Chapecoense aparecem entre os adversários rubro-negros que vivem situação mais delicada. Do lado palmeirense, Remo e Chapecoense estão mergulhados na luta contra a queda.

Essas partidas, porém, não representam necessariamente facilidade. Equipes ameaçadas costumam disputar as últimas rodadas sob pressão máxima, especialmente quando atuam diante de suas torcidas.

Palmeiras terá peso maior no calendário

A principal diferença entre os concorrentes está fora do Brasileirão. O Flamengo permanece vivo na Libertadores e enfrentará o Independiente del Valle pelas quartas de final.

O Palmeiras, além de encarar a LDU na Libertadores, está classificado para a semifinal da Copa do Brasil, na qual enfrentará o Vasco. Portanto, o time de Abel Ferreira segue simultaneamente em três competições.

O Verdão já possui ao menos quatro compromissos eliminatórios confirmados: dois pela Libertadores e dois pela Copa do Brasil. Caso avance, o número aumentará. O Flamengo tem duas partidas garantidas nas quartas da competição continental e poderá ampliar sua agenda se chegar às semifinais.

Essa sobrecarga pode obrigar Abel a administrar titulares, controlar minutos e conviver com intervalos menores de recuperação. Por outro lado, o elenco palmeirense foi montado justamente para suportar diferentes frentes e poderá chegar às rodadas decisivas ainda disputando três troféus.

Confronto direto pode valer a taça

O grande ponto de ruptura da disputa aparece na 36ª rodada. Palmeiras e Flamengo se enfrentarão com mando do clube paulista, quando restarão apenas mais duas partidas para cada equipe.

Até esse duelo, o Flamengo enfrentará Corinthians, Red Bull Bragantino, Santos, Fluminense, Bahia, Atlético-MG, Vasco, Grêmio e Athletico-PR. O Palmeiras terá São Paulo, Grêmio, Bahia, Corinthians, Athletico-PR, Red Bull Bragantino, Santos, Remo e Cruzeiro.

O Flamengo chega à reta final com a vantagem concreta de estar à frente na tabela e possuir, neste momento, uma vitória a mais, primeiro critério de desempate. O Palmeiras, no entanto, controla uma carta poderosa: receberá o líder no confronto direto.

Jogos restantes do Flamengo no Brasileirão

27ª rodada: Flamengo x Corinthians

28ª rodada: Flamengo x Red Bull Bragantino

29ª rodada: Santos x Flamengo

30ª rodada: Flamengo x Fluminense

31ª rodada: Bahia x Flamengo

32ª rodada: Flamengo x Atlético-MG

33ª rodada: Vasco x Flamengo

34ª rodada: Flamengo x Grêmio

35ª rodada: Flamengo x Athletico-PR

36ª rodada: Palmeiras x Flamengo

37ª rodada: Coritiba x Flamengo

38ª rodada: Flamengo x Chapecoense

Jogos restantes do Palmeiras no Brasileirão

27ª rodada: Palmeiras x São Paulo

28ª rodada: Grêmio x Palmeiras

29ª rodada: Palmeiras x Bahia

30ª rodada: Palmeiras x Corinthians

31ª rodada: Athletico-PR x Palmeiras

32ª rodada: Palmeiras x Red Bull Bragantino

33ª rodada: Santos x Palmeiras

34ª rodada: Palmeiras x Remo

35ª rodada: Cruzeiro x Palmeiras

36ª rodada: Palmeiras x Flamengo

37ª rodada: Chapecoense x Palmeiras

38ª rodada: Palmeiras x Coritiba