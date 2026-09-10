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Brasília vai receber a primeira final única da Copa do Brasil

Estádio sempre foi o favorito para receber a final da competição por causa de sua estrutura, da logística e da neutralidade do estádio

Alison Silva

Alison Silva

10/09/2026 - 13h45
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O Mané Garrincha, em Brasília, será o palco da primeira final única da Copa do Brasil, marcada para o dia 6 de dezembro. A CBF vai anunciar nesta quinta-feira, 10, após o sorteio do mando das semifinais.

Palmeiras, Vasco, Atlético Mineiro e Grêmio seguem na disputa e se enfrentam pelas semifinais no início de novembro.

O Mané Garrincha sempre foi o favorito para receber a final da competição por causa de sua estrutura, da logística e da neutralidade do estádio em uma edição com semifinalistas de São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Em agosto, o governo do Distrito Federal enviou um ofício à CBF em oferecendo o Mané Garrincha como sede da final. No documento, o governo exaltou as "condições estruturais, logísticas e institucionais" do estádio, "plenamente compatíveis com a dimensão esportiva, econômica e simbólica da principal competição eliminatória do futebol brasileiro".

Como não recebe regularmente partidas da Série A do Brasileirão, o estádio não conta com a tecnologia do sistema de impedimento semiautomático, o que demandará algum tempo para a instalação. Precisará, então, passar pelas adequações necessárias de infraestrutura para que os equipamentos funcionem, além da realização de testes.

A opção por Brasília tem sido bastante utilizada pela CBF para os jogos da Supercopa, confronto entre os campeões da Série A e da Copa do Brasil, principalmente pelo fator neutralidade. Das sete edições do confronto desde a retomada do formato, em 2020, quatro foram disputadas no Mané Garrincha.

Disputada desde 1989, a Copa do Brasil terá pela primeira vez uma final realizada em jogo único, repetindo o modelo adotado pela Uefa com a Champions League, e pela Conmebol com Libertadores e Sul-Americana.

O torneio com a maior premiação do País vai render R$ 78 milhões só ao campeão só pela vitória na final e R$ 34 milhões ao vice.

futebol

Mbappé sobe o tom, se declara o melhor do mundo e mira Bola de Ouro: 'Fiz história'

Atacante do Real Madrid abandonou a cautela e afirmou ter construído uma temporada histórica

07/09/2026 21h00

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Kylian Mbappé

Kylian Mbappé Foto: Reprodução/Instagram

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Kylian Mbappé abandonou a cautela e assumiu publicamente sua candidatura à Bola de Ouro. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o atacante do Real Madrid afirmou ter construído uma temporada histórica e mostrou confiança ao ser questionado se considera o melhor jogador do mundo atualmente.

"Fiz história. É um bom ano para ganhar a Bola de Ouro", declarou o francês. A fala aconteceu na véspera do confronto entre Real Madrid e Inter de Milão, pela abertura da Champions League. A partida será disputada nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, e representa a primeira oportunidade de reação do time espanhol depois da derrota por 1 a 0 para o Betis.

Mbappé desperdiçou um pênalti nos acréscimos daquela partida e passou a receber novas críticas. Parte dos questionamentos envolve não apenas as finalizações, mas também a participação do atacante e de Vinicius Júnior na marcação.

Ao ser perguntado diretamente se precisava melhorar defensivamente, o francês reagiu questionando por que apenas ele e o brasileiro eram citados. Depois, reconheceu que pode evoluir, mas lembrou que entrega ao time características diferentes das oferecidas por outros atacantes.

"Todos precisamos melhorar nesse aspecto, também com a bola", afirmou. Mbappé argumentou que poderia responder às críticas mencionando sua quantidade de gols e cobrando uma produção ofensiva maior de jogadores reconhecidos pela dedicação defensiva. O atacante, entretanto, disse considerar esse tipo de comparação um debate interminável.

A confiança ficou ainda mais evidente quando Mbappé foi questionado se acredita ser o melhor jogador do planeta. "Sou o melhor do mundo? Sempre", respondeu, sorrindo.

Na sequência, o atacante ponderou que a avaliação é pessoal e que cada torcedor ou jornalista possui o direito de escolher seu favorito. Ainda assim, reforçou que considera o momento favorável para conquistar pela primeira vez a Bola de Ouro.

O francês destacou que atuar pelo Real Madrid aumenta naturalmente a exposição na disputa por premiações individuais. Segundo ele, torcedores frequentemente abordam o assunto nas ruas, embora a escolha dependa dos jornalistas responsáveis pela votação.

Apesar de defender seu desempenho, Mbappé admitiu que os números individuais precisam ser acompanhados por títulos. O atacante afirmou que marcar gols e conquistar troféus não são objetivos excludentes e rejeitou a ideia de que seria necessário escolher entre uma temporada de grandes estatísticas ou uma campanha vitoriosa.

Mbappé responde sobre Vinicius e PSG

A relação com Vinicius Júnior voltou a aparecer durante a entrevista. Mbappé classificou os rumores de incompatibilidade como apenas mais uma das inúmeras opiniões produzidas diariamente sobre o Real Madrid.

O francês garantiu que os dois perseguem o mesmo objetivo e estão concentrados em conquistar títulos. Também evitou individualizar a responsabilidade pela temporada anterior, encerrada sem as principais taças.

Mbappé ainda foi questionado sobre as análises que relacionam sua saída do Paris Saint-Germain ao crescimento do antigo clube nas competições europeias. O atacante tratou a comparação com naturalidade e indicou que seu nome costuma ser utilizado porque desperta audiência.

Rota de colisão

Flamengo ou Palmeiras? Veja o caminho dos candidatos ao título até a última rodada

Os dois clubes terão sete partidas como mandantes e cinco como visitantes até o fim da competição

07/09/2026 14h30

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Andréas Pereira e Emerson Royal disputam bola no clássico interestadual

Andréas Pereira e Emerson Royal disputam bola no clássico interestadual Foto: Reprodução

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O Flamengo ultrapassou o Palmeiras e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, mas o calendário mostra equilíbrio entre os principais candidatos ao título. Separados por apenas um ponto, os dois ainda disputarão 12 partidas, terão sete jogos como mandantes, enfrentarão quatro integrantes do atual G-6 e sairão de suas regiões somente quatro vezes. A diferença mais significativa aparece fora do campeonato: enquanto o Rubro-Negro divide suas atenções com a Libertadores, o time de Abel Ferreira continua vivo também na Copa do Brasil.

A troca de posições aconteceu no domingo. O Flamengo venceu o Remo por 1 a 0, no Mangueirão, enquanto o Palmeiras empatou sem gols com o Botafogo, no Nilton Santos. Com os resultados, o Rubro-Negro chegou aos 54 pontos e abriu um de vantagem sobre o Verdão, que ocupava a liderança desde a sétima rodada.

A diferença é mínima, mas o calendário apresenta nuances importantes. Os dois clubes terão sete partidas como mandantes e cinco como visitantes. Considerando também os clássicos disputados fora de casa, o Flamengo fará oito jogos no Rio, enquanto o Palmeiras terá oito compromissos dentro do estado de São Paulo.

Para o Rubro-Negro, isso significa apenas quatro viagens interestaduais: Santos, Salvador, São Paulo e Curitiba. O Palmeiras também sairá de seu estado somente quatro vezes, para enfrentar Grêmio, Athletico-PR, Cruzeiro e Chapecoense.

Número de confrontos contra o G-6 é igual

Não existe grande diferença na quantidade de adversários mais bem colocados. Cada candidato ao título ainda enfrentará quatro integrantes do atual G-6.

O Flamengo terá pela frente Fluminense, Bahia, Athletico-PR e o próprio Palmeiras. Dois desses compromissos serão no Maracanã, contra Fluminense e Athletico. O duelo com o Bahia será em Salvador, enquanto a partida contra o Palmeiras acontecerá na casa do adversário.

O caminho palmeirense inclui Bahia, Athletico-PR, Cruzeiro e Flamengo. O Verdão receberá Bahia e Flamengo, mas precisará visitar o Athletico em Curitiba e o Cruzeiro em Belo Horizonte.

Nesse recorte, há equilíbrio absoluto: quatro adversários do G-6 para cada lado, sendo dois jogos em casa e dois fora.

O Palmeiras, entretanto, terá uma sequência de clássicos estaduais potencialmente desgastante. São Paulo, Corinthians e Santos aparecem no caminho da equipe de Abel Ferreira. O Flamengo ainda terá dois clássicos no Rio, diante de Fluminense e Vasco.

Confrontos contra ameaçados também equilibram a disputa

Considerando o bloco que chega à reta final pressionado na parte inferior da classificação, o cenário volta a ser semelhante.

O Flamengo enfrentará Santos, Vasco, Grêmio e Chapecoense. O Palmeiras terá Grêmio, Santos, Remo e Chapecoense pela frente. Na fotografia atual da tabela, antes do encerramento completo da 26ª rodada, Vasco e Chapecoense aparecem entre os adversários rubro-negros que vivem situação mais delicada. Do lado palmeirense, Remo e Chapecoense estão mergulhados na luta contra a queda.

Essas partidas, porém, não representam necessariamente facilidade. Equipes ameaçadas costumam disputar as últimas rodadas sob pressão máxima, especialmente quando atuam diante de suas torcidas.

Palmeiras terá peso maior no calendário

A principal diferença entre os concorrentes está fora do Brasileirão. O Flamengo permanece vivo na Libertadores e enfrentará o Independiente del Valle pelas quartas de final.

O Palmeiras, além de encarar a LDU na Libertadores, está classificado para a semifinal da Copa do Brasil, na qual enfrentará o Vasco. Portanto, o time de Abel Ferreira segue simultaneamente em três competições.

O Verdão já possui ao menos quatro compromissos eliminatórios confirmados: dois pela Libertadores e dois pela Copa do Brasil. Caso avance, o número aumentará. O Flamengo tem duas partidas garantidas nas quartas da competição continental e poderá ampliar sua agenda se chegar às semifinais.

Essa sobrecarga pode obrigar Abel a administrar titulares, controlar minutos e conviver com intervalos menores de recuperação. Por outro lado, o elenco palmeirense foi montado justamente para suportar diferentes frentes e poderá chegar às rodadas decisivas ainda disputando três troféus.

Confronto direto pode valer a taça

O grande ponto de ruptura da disputa aparece na 36ª rodada. Palmeiras e Flamengo se enfrentarão com mando do clube paulista, quando restarão apenas mais duas partidas para cada equipe.

Até esse duelo, o Flamengo enfrentará Corinthians, Red Bull Bragantino, Santos, Fluminense, Bahia, Atlético-MG, Vasco, Grêmio e Athletico-PR. O Palmeiras terá São Paulo, Grêmio, Bahia, Corinthians, Athletico-PR, Red Bull Bragantino, Santos, Remo e Cruzeiro.

O Flamengo chega à reta final com a vantagem concreta de estar à frente na tabela e possuir, neste momento, uma vitória a mais, primeiro critério de desempate. O Palmeiras, no entanto, controla uma carta poderosa: receberá o líder no confronto direto.

Jogos restantes do Flamengo no Brasileirão

27ª rodada: Flamengo x Corinthians

28ª rodada: Flamengo x Red Bull Bragantino

29ª rodada: Santos x Flamengo

30ª rodada: Flamengo x Fluminense

31ª rodada: Bahia x Flamengo

32ª rodada: Flamengo x Atlético-MG

33ª rodada: Vasco x Flamengo

34ª rodada: Flamengo x Grêmio

35ª rodada: Flamengo x Athletico-PR

36ª rodada: Palmeiras x Flamengo

37ª rodada: Coritiba x Flamengo

38ª rodada: Flamengo x Chapecoense

Jogos restantes do Palmeiras no Brasileirão

27ª rodada: Palmeiras x São Paulo

28ª rodada: Grêmio x Palmeiras

29ª rodada: Palmeiras x Bahia

30ª rodada: Palmeiras x Corinthians

31ª rodada: Athletico-PR x Palmeiras

32ª rodada: Palmeiras x Red Bull Bragantino

33ª rodada: Santos x Palmeiras

34ª rodada: Palmeiras x Remo

35ª rodada: Cruzeiro x Palmeiras

36ª rodada: Palmeiras x Flamengo

37ª rodada: Chapecoense x Palmeiras

38ª rodada: Palmeiras x Coritiba

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