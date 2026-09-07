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Mbappé sobe o tom, se declara o melhor do mundo e mira Bola de Ouro: 'Fiz história'

Atacante do Real Madrid abandonou a cautela e afirmou ter construído uma temporada histórica

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07/09/2026 - 21h00
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Kylian Mbappé abandonou a cautela e assumiu publicamente sua candidatura à Bola de Ouro. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o atacante do Real Madrid afirmou ter construído uma temporada histórica e mostrou confiança ao ser questionado se considera o melhor jogador do mundo atualmente.

"Fiz história. É um bom ano para ganhar a Bola de Ouro", declarou o francês. A fala aconteceu na véspera do confronto entre Real Madrid e Inter de Milão, pela abertura da Champions League. A partida será disputada nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, e representa a primeira oportunidade de reação do time espanhol depois da derrota por 1 a 0 para o Betis.

Mbappé desperdiçou um pênalti nos acréscimos daquela partida e passou a receber novas críticas. Parte dos questionamentos envolve não apenas as finalizações, mas também a participação do atacante e de Vinicius Júnior na marcação.

Ao ser perguntado diretamente se precisava melhorar defensivamente, o francês reagiu questionando por que apenas ele e o brasileiro eram citados. Depois, reconheceu que pode evoluir, mas lembrou que entrega ao time características diferentes das oferecidas por outros atacantes.

"Todos precisamos melhorar nesse aspecto, também com a bola", afirmou. Mbappé argumentou que poderia responder às críticas mencionando sua quantidade de gols e cobrando uma produção ofensiva maior de jogadores reconhecidos pela dedicação defensiva. O atacante, entretanto, disse considerar esse tipo de comparação um debate interminável.

A confiança ficou ainda mais evidente quando Mbappé foi questionado se acredita ser o melhor jogador do planeta. "Sou o melhor do mundo? Sempre", respondeu, sorrindo.

Na sequência, o atacante ponderou que a avaliação é pessoal e que cada torcedor ou jornalista possui o direito de escolher seu favorito. Ainda assim, reforçou que considera o momento favorável para conquistar pela primeira vez a Bola de Ouro.

O francês destacou que atuar pelo Real Madrid aumenta naturalmente a exposição na disputa por premiações individuais. Segundo ele, torcedores frequentemente abordam o assunto nas ruas, embora a escolha dependa dos jornalistas responsáveis pela votação.

Apesar de defender seu desempenho, Mbappé admitiu que os números individuais precisam ser acompanhados por títulos. O atacante afirmou que marcar gols e conquistar troféus não são objetivos excludentes e rejeitou a ideia de que seria necessário escolher entre uma temporada de grandes estatísticas ou uma campanha vitoriosa.

Mbappé responde sobre Vinicius e PSG

A relação com Vinicius Júnior voltou a aparecer durante a entrevista. Mbappé classificou os rumores de incompatibilidade como apenas mais uma das inúmeras opiniões produzidas diariamente sobre o Real Madrid.

O francês garantiu que os dois perseguem o mesmo objetivo e estão concentrados em conquistar títulos. Também evitou individualizar a responsabilidade pela temporada anterior, encerrada sem as principais taças.

Mbappé ainda foi questionado sobre as análises que relacionam sua saída do Paris Saint-Germain ao crescimento do antigo clube nas competições europeias. O atacante tratou a comparação com naturalidade e indicou que seu nome costuma ser utilizado porque desperta audiência.

Duelo definido

Dourados e Náutico decidem final do sub-11

Ambas as classificações foram conquistadas neste sábado, em Campo Grande.

06/09/2026 18h03

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Foto: Rodrigo Moreira - Reprodução / FFMS

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Após vencerem em cenários distintos, Dourados e Náutico se enfrentam na final do Sul-Mato-Grossense sub-11. 

Ambas as classificações foram conquistadas neste sábado (5) no Jacques da Luz, em Campo Grande. 

Primeiro a carimbar a vaga, Dourados precisou reverter a vantagem mínima conquistada pelo Guaicurus no Estádio Douradão, no interior do Estado. 

Em cobrança ensaiada de escanteio, Felipe rolou para Mateus Malaquias, na área, chegar batendo e vencer o goleiro Miguel e igualar o placar agregado.

No segundo tempo, aos 23', o gol da classificação saiu em cobrança de falta de Caio, 2 a 0 e vaga garantida.

Mais tarde, o Náutico, que já havia vencido por 2 a 0 a primeira perna seminifnal, goleou o União ABC goleou por 5 a 0.

Miguel abriu o placar aos 25' do primeiro tempo. Na etapa final, João Guzzela ampliou aos quatro e aos 10' . José Truffi fechou a conta aos 12' e aos  25'.

A tabela detalhada dos dois jogos finais será divulgada nesta terça-feira (8) pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), com jogos previstos para os dias 19 e 26 de setembro.

ALTO RENDIMENTO

Brasil ganha ouro na Copa do Mundo de paratriatlo e no parabadminton

A "amarelinha" ainda foi bronze no 1° dia do Mundial de Paraciclismo de Estrada

05/09/2026 23h00

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Brasil foi anunciado, em julho, como sede do Campeonato Mundial de parabadminton, em 2028

Brasil foi anunciado, em julho, como sede do Campeonato Mundial de parabadminton, em 2028 CBBD/Divulgação

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Neste sábado (5) o esporte paralímpico brasileiro celebrou duas medalhas de ouro, durante a etapa de Alhandra (Portugal) da Copa do Mundo de paratriatlo, em que Erica Rodrigues venceu a prova feminina da classe PTS5 (atletas com deficiências físico-motoras leves e que disputam em pé), bem como no Torneio Internacional da China de parabadminton, onde Vitor Tavares foi o campeão da classe SH6 (baixa estatura).

No triatlo paralímpico, as provas consistem em 750 metros (m) de natação, 20 quilômetros (km) de ciclismo – podem ser usadas bicicletas convencionais, tandens (pedalada em dupla, no caso de atletas com deficiência visual que necessitam de guia) ou handbikes (veículo adaptado com três rodas, guiado com as mãos, para cadeirantes) – e 5 km de corrida (a pé ou em cadeira de rodas).

Erica concluiu a prova deste sábado em 1h07min31s, com mais de três minutos de vantagem para a espanhola Maria Fuentes Artigot, segunda colocada. A portuguesa Ana Duarte completou o pódio.

O Brasil ainda foi ao pódio em duas outras provas. Na disputa masculina da PTS5, o goiano Ruiter Silva ficou com a prata, com tempo de 59min07s, a 31 segundos do português Filipe Marques, que ficou com o ouro.

O grego Panagiotis Alevizos foi bronze. Na classe PTWC (cadeirantes), o paulista Lucas Rodrigues garantiu a terceira posição, atrás do tunisiano Fathu Zwoukhi (primeiro) e do francês Julien Viot (segundo).

No parabadminton, Vitor decidiu o título de simples de sua classe contra o chinês Lin Naili. Mesmo no país do adversário, o brasileiro, que tem nanismo, mostrou o porquê de ter sido medalhista paralímpico de bronze nos Jogos de Paris (França), em 2024. Ele venceu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 19/21, 21/18 e 21/16.

Este foi o segundo pódio brasileiro no Torneio da China. Na última sexta-feira (4), Kauana Beckenkamp assegurou o bronze na disputa individual da classe SL3 (atletas com deficiência moderada e equilíbrio limitado nos membros inferiores, mas que competem de pé). Ela foi superada na semifinal pela chinesa Faifei Gu, por 2 sets a 0 (21/12 e 23/21).

Vale lembrar que o Brasil foi anunciado, em julho, como sede do Campeonato Mundial de parabadminton, em 2028. A competição será no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, entre 14 e 20 de fevereiro, cerca de seis meses antes da Paralimpíada de Los Angeles (Estados Unidos).

Outra medalha conquistada na sexta veio no Campeonato Mundial de Paraciclismo de Estrada, em Huntsville (Estados Unidos). A paulista Jéssica Messali foi bronze na prova de contrarrelógio entre as atletas da classe WH3 (handbikes), ao concluir o percurso de 14,6 km em 24min32s33. O topo do pódio foi ocupado pela australiana Lauren Parker (23min03s62), seguida da francesa Anais Vincent (23min36s99).

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