Buscando se recuperar, Operário enfrenta Uberlândia pela Série D

Visando sair da má fase, o Operário recebe neste sábado (8), a equipe do Uberlândia, de Minas Gerais, pela 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D. Diante do tempo nublado e do clima europeu, a bola rola às 16h, horário de MS, no Estádio Jacques da Luz.
Até o momento na competição o Operário ainda não venceu e de quebra, amarga duas derrotas na sequência, deixando as coisas ainda mais complicadas para o Galo da Capital, que agora vê ainda mais distante da zona de classificação.
A partida de hoje contra o Uberlândia, é de extrema importância para o time sul-mato-grossense, pois o time se encontra com apenas 3 pontos, 4 atrás do Betim que tem 7 e o primeiro time na zona de classificação.
Já o adversário, o Uberlândia, vive um ótimo momento na temporada e se encontra em situação bem oposta do Operário. Líder isolado com 12 pontos, perdeu apenas uma partida até o momento na competição.
Os cenários são tão distintos que, enquanto o Operário luta pela primeira vitória e busca a recuperação, o Uberlândia pode garantir a classificação adiantada, com um simples resultado, caso vença hoje o time precisaria que o Ivinhema não perca pontos diante do lanterna ABECAT.
Caso isso aconteça, o time mineiro carimba a vaga para a próxima fase com quatro rodadas de antecedência.
Para quem busca acompanhar esse jogo de logo mais do conforto do seu sofá, o confronto contará com transmissão gratuita, pelo canal do Metrópoles no Youtube.