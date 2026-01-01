Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Calendário esportivo de 2026: anote na agenda as principais competições do ano

Veja as principais datas de eventos esportivos do ano

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

01/01/2026 - 23h00
O ano de 2026 promete ser de muitas emoções no Esporte. Com Copa do Mundo de futebol masculino, Olimpíada de Inverno e muitas outras competições que trarão alegrias aos torcedores em todo o planeta.

O Estadão separou as principais datas de eventos esportivos para que sua agenda fique completa e não perca nada de importante.

Futebol

Estados Unidos, México e Canadá vão sediar a primeira Copa do Mundo com sede tripla. O Brasil jogará a primeira fase nas cidades de East Rutherford, Filadélfia e Miami e vai medir forças com Marrocos, Haiti e Escócia.

No futebol brasileiro, o calendário de 2026 traz uma série de modificações que merecem atenção. O Brasileirão começa mais cedo, e os Estaduais foram reduzidos. A Copa do Brasil agora terá final única.

Copinha: 02/01 a 25/01

Estaduais: 10/01 a 08/03

Copa América Masculina de Futsal: 24/01 a 01/02

Copa das Campeãs de Clubes (Feminino): 28/01 a 01/02, em Londres

Supercopa Rei: 01/02 (Flamengo x Corinthians)

Brasileirão: 28/01 a 02/12

Copa do Brasil: 18/02 a 06/12 (final em jogo único)

Libertadores: 03/02 a 28/11 (final em jogo único em Montevidéu)

Copa Sul-Americana: 03/03 a 21/11 (final em jogo único em Barranquilla)

Recopa Sul-Americana: 19/02 e 26/02 (Lanús x Flamengo)

Final da Champions League: 30/05, em Budapeste

Copa do Mundo: 11/06 a 19/07, nos EUA, México e Canadá

Intercontinental: 09/12 a 16/12

Jogos da seleção brasileira masculina

26/03 - Brasil x França, em Foxborough (EUA) - Amistoso

31/03 - Brasil x Croácia, em Orlando (EUA) - Amistoso

13/06 - Brasil x Marrocos, em East Rutherford (EUA) - Copa do Mundo

19/06 - Brasil x Haiti, na Filadélfia (EUA) - Copa do Mundo

24/06 - Escócia x Brasil, em Miami (EUA) - Copa do Mundo

21/09 a 06/10 - Até quatro amistosos - Data Fifa

09/11 a 17/11 - Até dois amistosos - Data Fifa

Jogos Olímpicos de Inverno

Em 2026, os Jogos Olímpicos de Inverno serão realizados na Itália, entre as cidades de Milão e Cortina D’Ampezzo, entre os dias 6 e 22 de fevereiro.

Atletismo

Campeonato Mundial de Atletismo Indoor: 20/03 a 22/03, em Torun (Polônia)

Maratona de São Paulo: 11 e 12/04

Maratona de Boston: 20/04

Maratona de Londres: 26/04

Maratona do Rio: 03/06 a 07/06

Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate: 11 a 13/09, em Budapeste (Hungria)

Maratona de Nova York: 01/11

Volta Internacional da Pampulha: 06/12

101ª edição da Corrida de São Silvestre: 31/12

Basquete

Jogos das Estrelas da NBA: 15/02

Fim da temporada regular da NBA: 12/04

Finais da NBA: a partir de 04/06

Mundial Feminino: 04/09 a 13/09, em Berlim (Alemanha)

Boxe

Etapa da Copa do Mundo em Foz do Iguaçu: em abril

Ciclismo

Giro d’Italia: 08/05 a 31/05

Tour de France: 04/07 a 26/07

Mundial de BMX: 16 a 25/07, em Brisbane

Vuelta a Espanha: 22/08 a 13/09

Mundial de Downhill: 26/08 a 30/08, em Val di Sole (Itália)

Mundial de Ciclismo de Estrado: 20/09 a 27/09, em Montreal (Canadá)

Mundial de Ciclismo em Pista: 14/10 a 18/10, em Xangai (China)

Canoagem

Campeonato Mundial canoagem slalom: 21/07 a 26/07, em Oklahoma (EUA)

Futebol Americano

Super Bowl: 08/02, em Santa Clara, na Califórnia (EUA)

Hipismo

Campeonato Mundial: 11/08 a 23/08, em Aachen (Alemanha)

Ginástica artística

Campeonato Mundial: 17/10 a 25/10, em Roterdã (Holanda)

Judô

Campeonato Mundial: 04/10 a 10/10, em Baku (Azerbaijão)

Natação

Campeonato Mundial em piscina curta: 01/12 a 06/12, em Pequim (China)

Skate

Etapa da Austrália da SLS: 14 e 15/02, em Sydney

Etapa da Costa Oeste Americana da SLS: em abril

Etapa da Costa Leste Americana da SLS: em maio

Etapa do Brasil da SLS: em agosto

Etapa da França da SLS: em outubro

Etapa do Japão da SLS: em novembro

Super Crown SLS: em dezembro, em São Paulo

Jogos Mundiais sobre Patins: 02/10 a 18/10, em Assunção (Paraguai)

Surfe (WSL)

Etapa de Bells Beach: 01/04 a 11/04, na Austrália (abertura da temporada)

Etapa de Saquarema: 12/06 a 20/06, no Rio de Janeiro

Etapa de Pipeline: 08/12 a 20/12, no Havaí (encerramento da temporada)

Tênis

Australian Open: 18/01 a 01/02

Rio Open: 14/02 a 22/02

Latin American Open (São Paulo): 19/03 a 29/03

Roland Garros: 18/05 a 07/06

Wimbledon: 29/06 a 12/07

US Open: 23/08 a 13/09

SP Open: 12/09 a 20/09

Alcaraz x Fonseca em SP: 12/12

Tênis de mesa

Copa do Mundo: 30/03 a 05/04, em Macau (China)

Velocidade

Rally Dakar: 03/01 a 17/01, na Arábia Saudita

GP da Austrália de Fórmula 1: 08/03, em Melbourne (abertura da temporada)

Etapa do Brasil da MotoGP: 22/03, em Goiânia

500 milhas de Indianápolis (Indy): 24/05, em Indiana

GP de Mônaco de Fórmula 1: 07/06, em Montecarlo

24 horas de Le Mans (WEC): 13/06 e 14/06, no Circuit de la Sarthe

6 horas de São Paulo (WEC): 12/07, em Interlagos

E-Prix de Londres: 15/06 e 16/08 (encerramento da temporada da Fórmula E)

Rali dos Sertões: 22/06 a 30/08

GP de São Paulo de Fórmula 1: 08/11, em Interlagos

GP de Abu Dhabi de Fórmula 1: 06/12, na Yas Marina (encerramento da temporada)

Vôlei

Liga das Nações Feminina: 01/06 a 26/07

Liga das Nações Masculina: 08/06 a 02/08

Esportes

Sul-mato-grossenses vivem experiência de participar da 100ª edição da São Silvestre

Corrida de rua mais tradicional do Brasil reuniu mais de 50 mil atletas em São Paulo e teve chegada emocionante na elite masculina

31/12/2025 17h10

Corredoras de MS fecham ano com chave de ouro na 100ª edição da São Silvestre

Corredoras de MS fecham ano com chave de ouro na 100ª edição da São Silvestre Reprodução

A 100ª edição da São Silvestre aconteceu na manhã desta quarta-feira (31), nas ruas de São Paulo. Neste ano, a corrida mais tradicional do Brasil contou com a presença de mais de 55 mil pessoas durante o percurso de 15 quilômetros. Este número representa um recorde de inscrições, desde a sua criação em 1925.

De tão especial, teve atleta de Mato Grosso do Sul que esperou dois anos para poder participar pela primeira vez da São Silvestre, e fez questão de ser na 100ª edição. É o caso de Carla Luquezi, de 53 anos, que saiu de Corumbá para participar do evento.

"A vontade [de participar] começou desde 2023. A ideia era fazer ano passado. Mas resolvi deixar pra esse ano por causa do Centenário"

Corredoras de MS fecham ano com chave de ouro na 100ª edição da São Silvestre
Carla comemora mais uma corrida concluída, sua primeira participação na São Silvestre

Ela, que é paranaense mas vive na Cidade Branca há 47 anos, conta que esta é uma experiência que todo corredor deve ter pelo menos uma vez na vida.

"Te digo todo corredor tem que fazer essa corrida pelo menos uma vez na vida. Foi uma energia incrível, muita emoção do começo ao fim. Cada corredor admirando ao outro a todo momento uma troca de energia, dando força, falando do lugar de origem, nenhum momento você se sente sozinho, tem a galera torcendo também com cartazes por todo o percurso. Sabe quando parece que você conhece todo mundo? Mais ou menos assim".  

Carla também fez parte de uma marca histórica. Neste ano, a participação de mulheres na São Silvestre bateu recorde. De acordo com os organizadores, 47% das pessoas que se inscreveram para participar da prova eram do sexo feminino.

Outro sul-mato-grossense que participou do icônico evento foi Leonardo Malta, natural de Miranda, mas que vive em Campo Grande. Ele relata as dificuldades que passou, desde a retirada do kit até o momento da corrida.

"Foi muito diferente. Muita gente. Desde a retirada do kit que foi disponibilizado em 4 dias até a prova com acesso difícil porque você tem que margear a Avenida Paulista até encontrar o seu pelotão. Muito difícil por causa do calor e da quantidade de pessoas transpirando. Às vezes, eu tinha que correr em zigue-zague pra encontrar espaços. Muita gente corre e para pra caminhar".

Corredoras de MS fecham ano com chave de ouro na 100ª edição da São Silvestre
Leonardo corre há 12 anos, mas também participou da São Silvestre pela primeira vez
 

Apesar destes desafios, o corredor conta que se sentiu muito feliz em ter feito parte da centésima edição, pois acompanha a famosa corrida desde criança. Para ele, o principal motivo foi o amor a corrida e pela cidade de São Paulo.

"Foi a minha primeira São Silvestre. Estou muito feliz por ter participado dessa edição que foi histórica. Desde criança acompanhava pela televisão no último dia do ano e achava um barato! Hoje tive a oportunidade de fazer parte dessa prova ícone do esporte internacional. Não tinha meta de tempo porque sabia que seria muito congestionado. O principal motivo foi amor a corrida e uma prova que é referência no universo da corrida. Sem contar que amo São Paulo e sempre quis participar".

Para a biomédica Marianna Silva, não foi apenas uma corrida de rua, foi uma celebração épica. Ela também estreou na São Silvestre e diz que a prova para ela significa resiliência e conexão. Ela entende que participar do evento é celebrar a vida e o esporte no coração de São Paulo.

"Cruzar a linha de chegada em um ano tão emblemático trouxe um sentimento de realização que é difícil descrever em palavras; é um misto de gratidão e euforia. Ver a Avenida Paulista tomada por um mar de gente, cada um com sua história e superação, é de arrepiar. O percurso é desafiador — a subida da Brigadeiro Luís Antônio continua sendo o teste final de resistência e fé — mas o apoio do público nas calçadas nos empurra para cima. O ambiente estava vibrante, com pessoas fantasiadas, gritos de incentivo e uma solidariedade única entre os corredores."

Vencedores

A prova da elite masculina teve emoção na chegada. O corredor etíoe Muse Gizachew arrancou com um sprint final nos últimos 50 metros e ultrapassou o queniano Jonathan Kipkoech, ficando com a primeira colocação. O brasileiro mais bem colocado foi Fábio Jesus, que terminou com a terceira posição. 

O pódio masculino ficou assim:

1º lugar - Muse Gizachew (Etiópia) - 44min28s
2º lugar - Jonathan Kipkoech (Quênia) - 44min32s
3º lugar - Fábio Jesus Correia (Brasil) - 45min06s
4º lugar - William Kibor (Quênia) - 45min28s
5º lugar- Reuben Poghisho (Quênia) - 45min46s

Entre as mulheres, a tanzaniana Sisilia Panga foi a campeã, com o tempo de 51min08s. Na segunda colocação ficou a queniana Cynthia Chemweno. A brasileira Núbia Oliveira terminou a prova no terceiro lugar.

O pódio geral feminino ficou assim:

1º lugar: Sisilia Ginoka Panga (Tanzânia) - 51min08s
2º lugar: Cynthia Chemweno (Quênia) - 52min31s
3º lugar: Núbia de Oliveira (Brasil) - 52min42s
4º lugar: Gladys Pucuhuaranga (Peru) - 53min50s
5º lugar: Vivian Kiplagati (Quênia) - 54min12s
 

2 de Mayo

Clube da fronteira encara ídolo do Corinthians na estreia da Libertadores

Alianza Lima será o adversário do clube paraguaio já na primeira fase da competição

29/12/2025 16h45

Foto: Atacante peruano, Paolo Guerrero

Situado do lado paraguaio da fronteira sul-mato-grossense, o Club Sportivo 2 de Mayo estreia diante do Alianza Lima, do Peru, na Copa Libertadores 2026, equipe que tem como principal nome o experiente atacante Paolo Guerrero, ídolo do Corinthians. 

Em 90 anos de história, esta será a primeira participação do "Galo norteño" no certame internacional. O clube de Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira com Ponta Porã, carimbou sua vaga na 1ª fase da competição após o vice-campeonato da Copa do Paraguai, em novembro último. A vaga foi herdada após o rebaixamento nacional do campeão, General Caballero. 

Em virtude do ranking de competições da Conmebol, a escalada do 2 de Mayo até a fase de grupos será longa. O clube integra a Pré-Libertadores e estreia em fevereiro. Caso avance à segunda fase, a equipe enfrenta o Sporting Cristal- Peru, e em nova ofensiva, encara o vencedor do confronto entre Carabobo (VEN) x Huachipato (CHI). 

Guerrero

Com 41 anos, Pelo Corinthians o atacante peruano tem 130 partidas, 54 gols, 16 assistências e quatro títulos conquistados: Brasileirão 2015; Paulista 2013; Recopa 2013 e  o Mundial de Clubes de 2012, ele é quem anotou, de cabeça, o gol da vitória na final contra o Chelsea.

Guerrero marcou gol cointiano na final do Munidial de Clubes, em 2012 / Foto: Getty Images

Além do Alvinegro, Guerrero também defendeu Flamengo, Internacional e Avaí no país. No exterior, acumula passagens por Bayern de Munique e Hamburgo, ambos da Alemanha. 

Esta deve ser a última competição de elite a ser disputada pelo centroavante. No início do ano, anunciou sua aposentadoria da seleção peruana, a qual defendia desde 2004. Maior artilheiro da história da "bicolor", Guerrero tem mais de 100 jogos e 40 gols marcados pela equipe nacional. Além dele, o Alianza Lima conta com o também experiente Hernán Barcos, ex-palmeiras e Grêmio. 

Vale lembrar que a a primeira fase da competição será realizada entre os dias 2 de fevereiro e 13 de março. Botafogo e Bahia são os representantes do Brasil nesta instância da disputa. Caso avancem, as equipes entram no Pote 4 do sorteio, assim como os demais times classificados após a fase prévia.

Fase de grupos

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2026 só ocorrerá no dia 18 de março. Os potes para a definição dos grupos, entretanto, já estão determinados.

As demais equipes serão divididas em potes através do ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de representantes do Brasil no principal torneio de clubes da América do Sul.

Os potes são definidos pela posição no ranking da Conmebol. Os brasileiros entram apenas na segunda fase e encaram dois confrontos de mata-mata na tentativa de garantir um lugar nos grupos.

Cabe detacar que os times mais bem posicionados no ranking da Conmebol sempre definem os mata-matas em casa. Bahia e Botafogo, portanto, serão mandantes em suas chaves no primeiro jogo. A equipe carioca só decidirá como visitante o seu segundo confronto caso encare a LDU.

Datas:
1ª fase: 4 e 11 de fevereiro
2ª fase: 18 e 25 de fevereiro
3ª fase: 4 e 11 de março
Sorteio da fase de grupos: 18 de março

 

Confira a divisão dos potes do sorteio da fase de grupos:

  • Pote 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).

  • Pote 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) e Universitario (PER).

  • Pote 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) e Cusco (PER).

  • Pote 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA) e os quatro times classificados através da Pré-Libertadores.

Saiba*

Fundado no dia 6 de dezembro de 1935 o clube é uma homenagem aos combatentes da infantaria que lutou pelo território paraguaio na "Guerra do Chaco", disputada diante dos bolivianos entre 1932 e 1935.

Confronto entre 2 de Mayo e Guarani, pelo 2° turno do campeonato paraguaio / Foto: Divulgação 

Entre as principais conquistas, venceu a segunda divisão paraguaia em 2005, além de dois títulos da  Primera División B (2011 e 2017), equivalente à terceira divisão no Brasil. Em março deste ano, a equipe disputou a Copa Sul-Americana, sendo eliminada pelo Guaraní, também do Paraguai. 

Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero / Foto: Divulgação 

Nesta etapa da competição, o clube mandará o confronto no Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, com capacidade para 25 mil pessoas. 

