Calendário esportivo de 2026: anote na agenda as principais competições do ano

O ano de 2026 promete ser de muitas emoções no Esporte. Com Copa do Mundo de futebol masculino, Olimpíada de Inverno e muitas outras competições que trarão alegrias aos torcedores em todo o planeta.
O Estadão separou as principais datas de eventos esportivos para que sua agenda fique completa e não perca nada de importante.
Futebol
Estados Unidos, México e Canadá vão sediar a primeira Copa do Mundo com sede tripla. O Brasil jogará a primeira fase nas cidades de East Rutherford, Filadélfia e Miami e vai medir forças com Marrocos, Haiti e Escócia.
No futebol brasileiro, o calendário de 2026 traz uma série de modificações que merecem atenção. O Brasileirão começa mais cedo, e os Estaduais foram reduzidos. A Copa do Brasil agora terá final única.
Copinha: 02/01 a 25/01
Estaduais: 10/01 a 08/03
Copa América Masculina de Futsal: 24/01 a 01/02
Copa das Campeãs de Clubes (Feminino): 28/01 a 01/02, em Londres
Supercopa Rei: 01/02 (Flamengo x Corinthians)
Brasileirão: 28/01 a 02/12
Copa do Brasil: 18/02 a 06/12 (final em jogo único)
Libertadores: 03/02 a 28/11 (final em jogo único em Montevidéu)
Copa Sul-Americana: 03/03 a 21/11 (final em jogo único em Barranquilla)
Recopa Sul-Americana: 19/02 e 26/02 (Lanús x Flamengo)
Final da Champions League: 30/05, em Budapeste
Copa do Mundo: 11/06 a 19/07, nos EUA, México e Canadá
Intercontinental: 09/12 a 16/12
Jogos da seleção brasileira masculina
26/03 - Brasil x França, em Foxborough (EUA) - Amistoso
31/03 - Brasil x Croácia, em Orlando (EUA) - Amistoso
13/06 - Brasil x Marrocos, em East Rutherford (EUA) - Copa do Mundo
19/06 - Brasil x Haiti, na Filadélfia (EUA) - Copa do Mundo
24/06 - Escócia x Brasil, em Miami (EUA) - Copa do Mundo
21/09 a 06/10 - Até quatro amistosos - Data Fifa
09/11 a 17/11 - Até dois amistosos - Data Fifa
Jogos Olímpicos de Inverno
Em 2026, os Jogos Olímpicos de Inverno serão realizados na Itália, entre as cidades de Milão e Cortina D’Ampezzo, entre os dias 6 e 22 de fevereiro.
Atletismo
Campeonato Mundial de Atletismo Indoor: 20/03 a 22/03, em Torun (Polônia)
Maratona de São Paulo: 11 e 12/04
Maratona de Boston: 20/04
Maratona de Londres: 26/04
Maratona do Rio: 03/06 a 07/06
Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate: 11 a 13/09, em Budapeste (Hungria)
Maratona de Nova York: 01/11
Volta Internacional da Pampulha: 06/12
101ª edição da Corrida de São Silvestre: 31/12
Basquete
Jogos das Estrelas da NBA: 15/02
Fim da temporada regular da NBA: 12/04
Finais da NBA: a partir de 04/06
Mundial Feminino: 04/09 a 13/09, em Berlim (Alemanha)
Boxe
Etapa da Copa do Mundo em Foz do Iguaçu: em abril
Ciclismo
Giro d’Italia: 08/05 a 31/05
Tour de France: 04/07 a 26/07
Mundial de BMX: 16 a 25/07, em Brisbane
Vuelta a Espanha: 22/08 a 13/09
Mundial de Downhill: 26/08 a 30/08, em Val di Sole (Itália)
Mundial de Ciclismo de Estrado: 20/09 a 27/09, em Montreal (Canadá)
Mundial de Ciclismo em Pista: 14/10 a 18/10, em Xangai (China)
Canoagem
Campeonato Mundial canoagem slalom: 21/07 a 26/07, em Oklahoma (EUA)
Futebol Americano
Super Bowl: 08/02, em Santa Clara, na Califórnia (EUA)
Hipismo
Campeonato Mundial: 11/08 a 23/08, em Aachen (Alemanha)
Ginástica artística
Campeonato Mundial: 17/10 a 25/10, em Roterdã (Holanda)
Judô
Campeonato Mundial: 04/10 a 10/10, em Baku (Azerbaijão)
Natação
Campeonato Mundial em piscina curta: 01/12 a 06/12, em Pequim (China)
Skate
Etapa da Austrália da SLS: 14 e 15/02, em Sydney
Etapa da Costa Oeste Americana da SLS: em abril
Etapa da Costa Leste Americana da SLS: em maio
Etapa do Brasil da SLS: em agosto
Etapa da França da SLS: em outubro
Etapa do Japão da SLS: em novembro
Super Crown SLS: em dezembro, em São Paulo
Jogos Mundiais sobre Patins: 02/10 a 18/10, em Assunção (Paraguai)
Surfe (WSL)
Etapa de Bells Beach: 01/04 a 11/04, na Austrália (abertura da temporada)
Etapa de Saquarema: 12/06 a 20/06, no Rio de Janeiro
Etapa de Pipeline: 08/12 a 20/12, no Havaí (encerramento da temporada)
Tênis
Australian Open: 18/01 a 01/02
Rio Open: 14/02 a 22/02
Latin American Open (São Paulo): 19/03 a 29/03
Roland Garros: 18/05 a 07/06
Wimbledon: 29/06 a 12/07
US Open: 23/08 a 13/09
SP Open: 12/09 a 20/09
Alcaraz x Fonseca em SP: 12/12
Tênis de mesa
Copa do Mundo: 30/03 a 05/04, em Macau (China)
Velocidade
Rally Dakar: 03/01 a 17/01, na Arábia Saudita
GP da Austrália de Fórmula 1: 08/03, em Melbourne (abertura da temporada)
Etapa do Brasil da MotoGP: 22/03, em Goiânia
500 milhas de Indianápolis (Indy): 24/05, em Indiana
GP de Mônaco de Fórmula 1: 07/06, em Montecarlo
24 horas de Le Mans (WEC): 13/06 e 14/06, no Circuit de la Sarthe
6 horas de São Paulo (WEC): 12/07, em Interlagos
E-Prix de Londres: 15/06 e 16/08 (encerramento da temporada da Fórmula E)
Rali dos Sertões: 22/06 a 30/08
GP de São Paulo de Fórmula 1: 08/11, em Interlagos
GP de Abu Dhabi de Fórmula 1: 06/12, na Yas Marina (encerramento da temporada)
Vôlei
Liga das Nações Feminina: 01/06 a 26/07
Liga das Nações Masculina: 08/06 a 02/08