Campeão da Série B, Operário de Caarapó mantém a base em 2023

Atual campeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B, o Operário Atlético Caarapoense, manteve a maioria do seu elenco vencedor para a disputa da primeira divisão do Estadual deste ano.

Com objetivo de conquistar uma vaga para a Copa do Brasil de 2024, o Tigre do Vale, como é conhecido, fez contratações pontuais para seu elenco, que segue com o trabalho apresentado em 2022, permanecendo com o comando técnico do treinador João Baratella, o Deda.

Segundo o presidente do Operário, Giovanni Marques, toda a comissão técnica foi mantida para 2023. “Os trabalhos com o elenco completo começou no dia 3 de janeiro, o técnico Deda teve papel de destaque na contratação dos novos jogadores”, declarou Giovanni.

Sobre a expectativa do clube, que conquistou o acesso à elite do futebol sul-mato-grossense, Giovanni traçou alguns objetivos.

“Queremos montar uma equipe competitiva e buscar a classificação para a Copa do Brasil”, disse.

Dos jogadores de destaques do clube que foram campeões da Serie B e seguem no elenco estão o meia e capitão do Operário de Caarapó, Rodrigo Firmino, de 34 anos, o goleiro Júlio Cesar, 24 anos, volante Paulo Henrique, 25 anos, e o meia-atacante Cláudio Ramos, 26 anos, destaque na final da Série B, marcando dois dos três gols na vitória por 3 a 1 diante do Novo.

REFORÇOS

Entre os jogadores anunciados pelo Operário de Caarapó, um dos destaques é Marcelo Júnior, atacante de 24 anos, formado na base do Cruzeiro.

O jogador conquistou o Brasileiro Sub-20 e a Supercopa do Brasil Sub-20 enquanto fazia parte da Raposa. O atleta ainda foi emprestado, na época, para o Figueirense, Vitória (BA) e Paraná.

Com experiência no futebol paulista, como Botafogo (SP) e Juventus da Moca, o zagueiro Murilo Pulino e o lateral direito Nicholas de Souza também fazem parte do elenco.

Na frente, o atacante Renan Café, 25 anos, de passagens pelas bases do São Paulo e Vitória-BA, além de equipes profissionais como ABC-RN, é um dos reforços do time de Caarapó para a disputa do Estadual.

TITULO

Qualidade defensiva e preciso no ataque, foi assim que o Operário Caarapoense foi campeão do Sul-Mato-Grossense da Série B de 2022.

Competição disputada nos meses de outubro e novembro, a Série B foi bem concorrida, com quatro equipes brigando por duas vagas na final.

O Tigre do Vale detinha como seu grande diferencial a sua base defensiva, que tomou apenas quatro gols em seis partidas disputadas.

Campeão invicto, o Operário de Caarapó chegou à final da Série B, como favorito ao título, enfrentando o Novo Futebol Clube, da cidade de Sidrolândia.

Na final que aconteceu no município de Caarapó, prevaleceu o favoritismo do Tigre do Vale, que venceu pelo placar de 3 a 1.

TIME DE CAARAPÓ

O município de Caarapó, localizado a 273 km de Campo Grande, estava sem clube representante da cidade no Estadual Sul-Mato-Grossense da primeira divisão há 10 anos.

A última vez que um time da cidade disputou a competição foi com a Associação Esportiva Colorado, clube fundado no ano de 1978, e que se encontra inativo.

No grupo B da edição que contava com sete equipes, o Colorado ficou na última colocação com oito pontos, derrotado em seis das 12 partidas da fase de grupos.

A única vitória do Colorado no Campeonato Estadual de 2012 foi contra o Itaporã (clube que também está inativo) por 3 a 2, no Estádio Chavinha, no dia 21 de março de 2012.

O Operário caarapoense começou a representar a cidade no ano de 2021, quando o clube montou uma equipe de base, no Sub-17, para a disputa do Estadual da categoria.

Na época, o Tigre do Vale passou da fase de grupos, no qual enfrentou as equipes Pontaporanense e Maracaju.

Nas quartas de final, o Operário de Caarapó eliminou o time de Três Lagoas, vencendo o jogo de volta no Estádio Carecão, em Caarapó, por 2 a 0.

Chegando às semifinais, o enredo se repediu, derrota fora de casa, porém, jogando em seus domínios, o Operário eliminou o Seduc de Anastácio.

Na final do Estadual Sub-17 de 2021, o Tigre do Vale perdeu o confronto para o Nautico de Campo Grande, ficando com o vice-campeonato da edição.

Saiba: A estreia do Operário de Caarapó no Estadual Sul-mato-grossense 2023 será contra o Ivinhema, em partida válida pela segunda rodada do grupo B. O jogo será no dia 29 de janeiro, no Estádio Carecão, na cidade de Caarapó.

