Já campeão, Max Verstappen fechou com chave de ouro a sua participação no GP do Qatar de Fórmula 1. O piloto da Red Bull dominou quase de ponta a ponta o Circuito de Losail, na tarde deste domingo (8), com direito à dobradinha da McLaren no pódio e Hamilton fora da prova após batida.



O pódio do Grande Prêmio do Qatar:



1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Oscar Piastri (McLaren)

3º Lando Norris (McLaren)



Oscar Piastri -que venceu ontem a sprint race- ficou na segunda colocação. Norris, seu parceiro de escuderia, garantiu o terceiro lugar.



Hamilton deixou a prova ainda nas primeiras voltas, após tocar em Russell pouco após a largada. O heptacampeão ainda quer terminar a temporada com uma boa posição na tabela.



Verstappen garantiu o tricampeonato mundial após ficar na segunda colocação na corrida sprint ontem. O holandês precisava apenas de uma 6ª posição para ficar com o título, e ainda contou com seu parceiro da RBR, Sergio Perez, abandonando a prova após incidente com Ocon e Hulkenberg.



O competidor de 26 anos igualou a quantidade de títulos dos brasileiros Ayrton Senna e Nelson Piquet, além de outros pilotos icônicos, como Niki Lauda, Jackie Stewart e Jack Brabham. De quebra, ele venceu o tri de

CORRIDA



Antes da bandeirada, foi anunciado que o espanhol Carlos Sainz não teria condições de largar após a Ferrari detectar problemas no sistema de combustível.



Já a FIA determinou que os pilotos precisariam realizar trocas nos pneus três vezes, no mínimo, por motivos de segurança. As zebras da pista (que possuem formato de pirâmide no circuito qatariano) poderiam causar rachaduras no interior dos calços.



Lewis perdeu um pneu na curva 1 após contato forte com seu parceiro, Russell, e teve que deixar a prova. Verstappen disparou e assegurou a liderança, com Piastri assumindo a segunda posição e Alonso em terceiro.

Albon, da Williams, liderou a prova por uma volta. Quase todos já tinham parado pela primeira vez, e quando Verstappen fez o pit stop, o anglo-tailandês assumiu a liderança provisória na volta 14. Em seguida, ele teve que entrar nos boxes e deu tchau à liderança. Top-3 ficou sem alterações desde a relargada.



Russell e Pérez se aproximaram de Verstappen, mas Piastri e Albon conseguiram se manter entre os cinco. Quando a etapa estava perto da metade, a corrida ficou mais dinâmica. Muitas ultrapassagens e mudanças nos pelotões - estas principalmente pelas frequências dos pit stops.



Com mais da metade da prova, Verstappen seguiu intacto, mas mudanças no top-5 aconteceram. Piastri e Norris estavam em 2º e 3º, nesta ordem, seguidos por Russell (4º) e Leclerc (5º). Alonso escapou da pista e caiu para sétimo, enquanto Sergio Pérez cometeu outra infração. O mexicano teve problemas nos limites no decorrer da prova e acabou punido em 15s no total.



Restando 13 voltas para o fim, pilotos realizaram último pit stop e foram para o tudo ou nada. Mesmo vendendo caro sua vice-liderança, Piastri foi ultrapassado por Russell, que tentou colar em Verstappen. Na volta 42, Logan Sargeant (Williams) alegou estar esgotado fisicamente e abandonou a prova.



Piastri retomou a segunda colocação, e Norris, em terceiro, assegurou seu lugar no pódio, mesmo com Russell em cima. O britânico da Mercedes estava visivelmente incomodado com o calor qatariano e chegou a tirar uma das mãos do volante e colocar para fora, durante uma reta.



Os pilotos voltam a competir no dia 22 de outubro, pelo GP dos Estados Unidos. A corrida será num domingo, às 16h (de Brasília), no Circuito das Américas.