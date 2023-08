Campo Grande sedia etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross neste fim de semana

LEAGUES CUP

O argentino se tornou recordista de conquistas no futebol em nível profissional, após vencer a Leagues Cup

A conquista da Leagues Cup pelo Inter Miami deu um número importante para Lionel Lionel Messi. Com a vitória por 10 a 9 sobre o Nashville SC nos pênaltis, após empate por 1 a 1 na noite de sábado (19), o argentino se tornou recordista de conquistas no futebol em nível profissional.

O troféu erguido no Geodis Park, em Nashville, nos Estados Unidos, foi o 42º da carreira do jogador. A contagem --que desconsidera o Mundial sub-20 de 2005 com a Argentina, já que era uma competição amadora, e a Supercopa da Espanha do mesmo ano, para a qual o então jovem atacante do Barcelona não foi relacionado-- deixa o craque empatado com o brasileiro Daniel Alves, que foi seu companheiro no Barcelona, como o dono do maior número de títulos da modalidade.

Se Messi já tem mais de quatro dezenas de conquistas, foi a primeira do Inter Miami, fundado em 2018. O atleta de 36 anos chegou ao time há menos de um mês e já lhe mostrou o caminho da vitória em seu primeiro torneio, disputado por equipes dos Estados Unidos e do México.

E o veterano não foi mero coadjuvante. Artilheiro do certame com dez gols em sete participações, o argentino marcou em todas as partidas. Na final, abriu o placar em bonito lance, no qual cortou o marcador e bateu de fora da área.



Confira a lista de títulos de Messi como profissional