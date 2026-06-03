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Campo Grande vence União ABC e garante vaga na Copinha 2027

Clube será o representante do Estado na mais tradicional competição de base do país

Alison Silva

Alison Silva

03/06/2026 - 14h30
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O EC Campo Grande é o representante de Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo de Juniores 2027. Após empate em 1 a 1 na priemeira partida da decisão da seletiva Sub-20, o clube da Capital venceu o União ABC por 3 a 2 no Jacques da Luz e selou a vaga, conquistada no último dia 1°. 

Com a conquista, o Campo Grande será o indicado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) como o representante do Estado na mais tradicional competição de base do país, que acontece em janeiro do próximo ano. Caso a Federação Paulista de Futebol, organizadora da competição, direcione mais uma vaga ao Estado, o que acontece nos últimos anos, esta será do vice-campeão ABC.

Gols

Aos 19' Kairon cobrou escanteio pela direita, o zagueiro Luiz Carioca subiu mais que o marcador e cabeceou no ângulo do goleiro Samuel Zatti, sem chances de defesa do ABC, que empatou aos 38' após Guilherme receber passe de Erick e bater cruzado para igualar o marcador. 

No segundo tempo veio a primeira virada no placar, a favor do ABC. Aos 29', Heitor fez jogada pela direita e rolou para chegada de Riquelme, que bateu forte. A vantagem, porém, durou pouco menos que dez minutos. Aos 38', Douglas rolou por baixo para chegada de Leonardo concluir para o gol, igualando em 2 a 2. 

Já no fim, com tudo encaminhado aos penaltis, o clube da Capital marcou aos 50'. Após disputa de bola entre Daniel foi puxado por Erick dentro da área. Próxima à jogada, a árbitra Karina Carvalho Rocha apontou a falta, cobrança convertida por Samuel. 

Brasileirão Feminino

Pantanal segura o empate e avança para as quartas de finais

O time sul-mato-grossense está a dois jogos de conquistar o acesso

02/06/2026 10h00

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Pantanal empata fora de casa e disputará jogo do acesso ao Brasileirão Feminino A2

Pantanal empata fora de casa e disputará jogo do acesso ao Brasileirão Feminino A2 Reprodução Rede Social

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No último domingo (31), o time feminino do Pantanal deu mais um passo importante para conquistar o tão sonhado acesso para o Brasileirão Feminino A2. O time pantaneiro foi até Itacoatiara, para enfrentar a equipe do Peñarol. 

Após golear na partida de ida por 4 a 1, a equipe sul-mato-grossense tinha a vantagem de jogar pelo empate ou perder por até dois gols de diferença. 

Jogando fora de seus domínios, a equipe comandada por Jaqueane Correa tinha o objetivo claro de conquistar a classificação. O placar final da partida foi resolvido ainda no primeiro tempo. 

Aos 27 minutos da primeira etapa, Carolina abre o placar para as visitantes, esse foi o terceiro gol da jogadora do time pantaneiro na competição, se igualando com Deise, como as maiores goleadoras da equipe. 

O empate veio perto do fim da primeira etapa, aos 39 minutos, com Cecília, que deixou o placar em igualdade, porém esse resultado não servia para as donas da casa, já que precisava marcar mais três gols para levar a partida para os pênaltis. 

Dessa forma, com o 1 a 1 no marcador, o Pantanal se beneficiou da bela partida que fez na ida e carimbou a vaga para a próxima fase. 

PRÓXIMO JOGO

O adversário das quartas de finais já está definido e será um velho conhecido das pantaneiras, que irá reencontrar a equipe do Planalto de Goiás, uma vez que se enfrentaram na fase de grupos. 

A equipe do Planalto nas oitavas, eliminou o Rolim de Moura, após uma goleada por 7 a 0. 

Na primeira fase, a vantagem foi do Pantanal que empatou fora de casa e venceu no Jacques da Luz por 2 a 1. 

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não confirmou as datas das partidas, mas é esperado que aconteça após a Copa do Mundo, em agosto. 

Por ter se classificado em segundo lugar, o Pantanal decide a classificação fora de casa. 
 

De cara nova

McLaren revela pintura especial para celebrar milésimo GP na Fórmula 1 em Mônaco

Equipe vai apresentar ao público uma pintura especial nas cores laranja papaya e preta apresentando ainda um grande número "1000"

01/06/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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A McLaren revelou nesta segunda-feira um design de pintura exclusiva para o seu carro (batizado de "A McLaren nunca desiste") em comemoração pela milésima corrida da equipe na categoria. A marca será alcançada no próximo fim de semana, em Mônaco, exatamente o mesmo palco de sua primeira largada, que aconteceu no ano de 1966.

Para celebrar este número de provas disputadas tão expressivo, a equipe vai apresentar ao público uma pintura especial nas cores laranja papaya e preta apresentando ainda um grande número "1000" nas laterais do MCL40.

"Em toda a pintura há referências à nossa rica história com detalhes ocultos que reconhecem marcos importantes desde a nossa primeira corrida, vitória e títulos de campeonato até a tríplice coroa e o nosso pit stop recorde mundial", divulgou a escuderia

A equipe disputou seu primeiro grande prêmio da história justamente em Mônaco, em 1966, sendo guiado pelo seu fundador, o neozelandês Bruce McLaren. A partir daí foi sendo construída uma trajetória de brilho na Fórmula 1. Neste período, vieram 203 vitórias, 561 pódios, dez títulos do mundial de construtores e 13 de pilotos.

Para marcar a ocasião, Lando Norris e Oscar Piastri vão estar na pista com macacões especiais para manter uma linguagem visual com o design que os carros vão apresentar pelas ruas de Monte Carlo na próxima etapa do calendário da mais nobre categoria da F-1.

Na quinta-feira, a escuderia vai exibir ainda o seu primeiro carro de F-1, o McLaren M2B, seu primeiro modelo, para ficar ao lado do monoposto atual. Após um começo hesitante, a escuderia vem reagindo na competição e ocupa o terceiro lugar no Mundial de Construtores.

A liderança da classificação do Mundial de Construtores deste ano está com a Mercedes, que figura com folga na primeira posição ao contabilizar 219 pontos. A Ferrari vem na segunda colocação com 147 e a McLaren fecha o Top-3 com 106 pontos até aqui.

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