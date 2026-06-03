Campo Grande vence União ABC e garante vaga na Copinha 2027

Brasileirão Feminino

O time sul-mato-grossense está a dois jogos de conquistar o acesso

Pantanal empata fora de casa e disputará jogo do acesso ao Brasileirão Feminino A2 Reprodução Rede Social

No último domingo (31), o time feminino do Pantanal deu mais um passo importante para conquistar o tão sonhado acesso para o Brasileirão Feminino A2. O time pantaneiro foi até Itacoatiara, para enfrentar a equipe do Peñarol.

Após golear na partida de ida por 4 a 1, a equipe sul-mato-grossense tinha a vantagem de jogar pelo empate ou perder por até dois gols de diferença.

Jogando fora de seus domínios, a equipe comandada por Jaqueane Correa tinha o objetivo claro de conquistar a classificação. O placar final da partida foi resolvido ainda no primeiro tempo.

Aos 27 minutos da primeira etapa, Carolina abre o placar para as visitantes, esse foi o terceiro gol da jogadora do time pantaneiro na competição, se igualando com Deise, como as maiores goleadoras da equipe.

O empate veio perto do fim da primeira etapa, aos 39 minutos, com Cecília, que deixou o placar em igualdade, porém esse resultado não servia para as donas da casa, já que precisava marcar mais três gols para levar a partida para os pênaltis.

Dessa forma, com o 1 a 1 no marcador, o Pantanal se beneficiou da bela partida que fez na ida e carimbou a vaga para a próxima fase.

PRÓXIMO JOGO

O adversário das quartas de finais já está definido e será um velho conhecido das pantaneiras, que irá reencontrar a equipe do Planalto de Goiás, uma vez que se enfrentaram na fase de grupos.

A equipe do Planalto nas oitavas, eliminou o Rolim de Moura, após uma goleada por 7 a 0.

Na primeira fase, a vantagem foi do Pantanal que empatou fora de casa e venceu no Jacques da Luz por 2 a 1.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não confirmou as datas das partidas, mas é esperado que aconteça após a Copa do Mundo, em agosto.

Por ter se classificado em segundo lugar, o Pantanal decide a classificação fora de casa.

