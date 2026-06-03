Campo Grande vence União ABC e garante vaga na Copinha 2027

O EC Campo Grande é o representante de Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo de Juniores 2027. Após empate em 1 a 1 na priemeira partida da decisão da seletiva Sub-20, o clube da Capital venceu o União ABC por 3 a 2 no Jacques da Luz e selou a vaga, conquistada no último dia 1°.
Com a conquista, o Campo Grande será o indicado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) como o representante do Estado na mais tradicional competição de base do país, que acontece em janeiro do próximo ano. Caso a Federação Paulista de Futebol, organizadora da competição, direcione mais uma vaga ao Estado, o que acontece nos últimos anos, esta será do vice-campeão ABC.
Gols
Aos 19' Kairon cobrou escanteio pela direita, o zagueiro Luiz Carioca subiu mais que o marcador e cabeceou no ângulo do goleiro Samuel Zatti, sem chances de defesa do ABC, que empatou aos 38' após Guilherme receber passe de Erick e bater cruzado para igualar o marcador.
No segundo tempo veio a primeira virada no placar, a favor do ABC. Aos 29', Heitor fez jogada pela direita e rolou para chegada de Riquelme, que bateu forte. A vantagem, porém, durou pouco menos que dez minutos. Aos 38', Douglas rolou por baixo para chegada de Leonardo concluir para o gol, igualando em 2 a 2.
Já no fim, com tudo encaminhado aos penaltis, o clube da Capital marcou aos 50'. Após disputa de bola entre Daniel foi puxado por Erick dentro da área. Próxima à jogada, a árbitra Karina Carvalho Rocha apontou a falta, cobrança convertida por Samuel.