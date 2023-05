Categoria do Moto 1000 GP é porta de entrada para a Europa

Entre as categorias em disputa na segunda etapa do Moto 1000 GP, o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, que ocorreu no domingo, em Campo Grande, está a Yamalube R3 Talent, que é a porta de entrada para pilotos brasileiros e sul-americanos atuarem no Campeonato Europeu e no Campeonato Mundial.

A R3 Talent é a categoria para adolescentes de 12 a 21 anos de idade e conta com a participação de pilotos de diversos países da América Latina, como Argentina e Chile. Inclusive, o vencedor da etapa da Capital do Moto 1000 GP foi o argentino de 21 anos Nahuel Santamaria, que está há dois anos no Brasil competindo na modalidade.

O argentino compete desde os 8 anos, mas aprendeu a andar de moto aos 3 anos. Nahuel começou a se interessar pela motovelocidade vendo seu pai e avô, que também corriam.

“Meu objetivo é ter um bom resultado aqui [no Brasil], para poder conseguir uma vaga e competir no Campeonato Europeu ou no Mundial. Na primeira rodada, terminei em sétimo, não soube terminar bem a última volta, estava entre os cinco primeiros”, disse o piloto a respeito da primeira rodada da competição.

Nahuel está na nona colocação no ranking, depois da vitória de domingo.

Na categoria estão pilotos que competem não só no Brasil, mas também no Campeonato Europeu e no Mundial, como é o caso de Humberto Maier, conhecido como Turquinho, um dos representantes brasileiros no Mundial.

Maier, que já foi campeão duas vezes da R3 Talent e está há três anos correndo internacionalmente, comentou que o maior desgaste é a ponte aérea entre os países que sediam as competições.

“Estamos fazendo um caminho bom para o Brasil na motovelocidade e está sendo bom para abrir portas”, relatou.

O piloto de 17 anos começou a correr aos 7 anos. “No começo é só uma brincadeira, porque a gente está ali na moto para se divertir, para brincar, e depois vira um trabalho. Eu comecei porque meu pai corria, então, ganhei uma minimoto quando eu era mais novo e dali fui crescendo e subindo de moto”.

Segundo a Yamaha Racing Brasil, este ano os pilotos brasileiros já somaram oito troféus conquistados no Campeonato Mundial, nas quatro corridas do ano. Os pilotos da América Latina que foram revelados no R3 Talent são: Humberto Maier, Enzo Valentim Garcia, Gustavo Manso, Kevin Fontainha e Eduardo Burr, todos do Brasil; e Jerónimo González, do Equador.

Uma das promessas da modalidade é o baiano Heitor Luiz Matos Santana, conhecido como Ourinho, de 11 anos, que está cotado para correr na R3 Talent no ano que vem, quando completará 12 anos.

O menino começou a correr aos 8 anos, inspirado pelo pai. No entanto, Ourinho queria ser jogador de futebol.

“Eu estava na casa de um amigo, ele tinha uma motinha, eu andei e cai, e aí fiquei com vontade de aprender. Meu pai comprou uma motinha e saiu a paixão pelo motocross”, explicou o torcedor do Bahia.

Heitor está esperando há três anos para entrar na competição e se prepara fisicamente na academia e também realizando treinos de moto. O objetivo de Ourinho é ser um “ídolo para o Brasil, como foi Ayrton Senna”.