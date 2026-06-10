Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

COPA DO MUNDO

CBF banca viagem de presidentes das federações estaduais para "imersão" em Copa do Mundo

Estevão Petrallás presidente da FFMS embarcou nesta quarta-feira para assistir aos três jogos da Seleção Brasileira nos Estados Unidos

Noysle Carvalho

10/06/2026 - 12h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá levar para a Copa do Mundo 2026 os 40 representantes de cada time da Série A e B do Campeonato Brasileiro, além de todos os 27 presidentes das federações estaduais do Brasil.

A viagem bancada pela Confederação dará ingressos para o primeiro jogo da Seleção Brasileira aos presidentes e representantes. A estreia será contra a Seleção Marroquina, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no próximo sábado (13).

Porém, para os dirigentes estaduais, a CBF planejou uma estadia maior. Com direito a passagem, hospedagem e um acompanhante, os presidentes estaduais terão ingressos com assentos próximos ao campo para os três jogos do Brasil que acontecem durante a fase de grupos, nos dias 13, 19 e 24 de junho.

Conforme informações, a viagem tem objetivo de levar os representantes a uma "imersão" dentro das grandes ligas esportivas globais e a Copa do Mundo seria a segunda etapa, visto que os mesmos dirigentes estiveram na Europa em janeiro deste ano.

Para isso, a agenda prevê encontros com representantes da Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol masculino dos Estados Unidos, e da National Football League (NFL), liga de futebol americano profissional do país.

Os dirigentes estaduais ficarão em um hotel localizado em Orlando, na Flórida. A cidade não é sede dos jogos então será necessário a locomoção entre os estados de Nova York, Filadélfia e Miami, onde acontecerão a fase inicial da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, com todos as despesas custeadas integralmente pela CBF.

Já os cartolas estarão hospedados em um hotel localizado na Quinta Avenida, região central de Nova York durante apenas a estreia.

O presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás foi para Brasília ainda na tarde de ontem (09) e embarcou rumo aos Estados Unidos às 12h. Em entrevista ao Correio do Estado, Petrallás explica sobre a expectativa de participar do momento.

O presidente conta à reportagem que o convite veio ainda no ano passado em reunião com a CBF e para ele é um momento importante que demonstra reconhecimento das federações estaduais e desenvolvimento do futebol brasileiro, registrando a aproximação da CBF e FFMS.

"É uma oportunidade única e motivo de muito orgulho representar o futebol sul-mato-grossense em um evento da grandeza da Copa do Mundo [...] estar próximo ao campo, acompanhando os jogos da Seleção Brasileira, permitirá vivenciar de perto a organização, a atmosfera e a excelência do maior evento do futebol mundial, algo que certamente ficará marcado para toda a vida", destaca o presidente da FFMS ao Correio do Estado.

Da equipe da Federação de Futebol de Mato Grosso Sul apenas o presidente embarcou na viagem. Ele reforça que viver este momento pode contribuir no fortalecimento do futebol no Estado, principalmente com a construção de parcerias.

"A Copa do Mundo é um ambiente que proporciona uma rica troca de experiências com dirigentes, gestores e profissionais do futebol de diversas partes do país e do mundo, ampliando relacionamentos e fortalecendo o networking institucional".

Petrallás ressalta que os contatos são importantes para criar oportunidades, compartilhar boas práticas e pretende observar de perto "a organização da competição, relacionamento com torcedores e tudo o que envolve o desenvolvimento do futebol". O objetivo é buscar referências que inspirem projetos e ações que fortaleçam o esporte em Mato Grosso do Sul.

O Estado ainda vive um momento especial com a convocação do volante Éderson, jogador do time europeu Atalanta BC. Convocado na última segunda-feira (08) às pressas pelo técnico Carlo Ancelotti, o campo-grandense é o primeiro sul-mato-grossense a defender a camisa amarela em Copa do Mundo após 32 anos.

Descrito por Petrallás como motivo de orgulho para o Estado, Éderson deu seus primeiros passos no futebol por meio do Instituto Bola de Ouro, projeto que contribui para a descoberta e desenvolvimento de atletas talentos de MS.

O presidente da FFMS disse em entrevista à reportagem que Éderson mostra o talento do Estado em alcançar maiores palcos do futebol mundial e ressalta a importância de trabalhos realizados na base para conseguir resultados concretos.

"Tenho plena confiança que a revolução que iniciamos a dois anos, envolvendo a FFMS, através de cursos de capacitação promovidos pela nossa Academia, envolvendo os clubes e as comissões técnicas, além de um aumento significante na minutagem de nossos atletas, nos trarão muito mais frutos no futuro".

Petrallás ainda reforça a importância do investimento nas categorias de base, que para ele desmonstram-se fundamentais na formação não apenas de atletas, mas também de cidadãos. Ainda sobre Éderson, o presidente da FFMS diz que sua convocação representa muito para jovens atletas do MS.

"Mais do que uma conquista individual, a presença do Éderson na Copa serve de inspiração para milhares de crianças e jovens sul-mato-grossenses que sonham em seguir carreira no futebol. É a demonstração de que, com dedicação, oportunidades e um trabalho sério de formação, é possível alcançar o mais alto nível do esporte mundial" ressaltou Petrallás ao Correio do Estado.

A previsão é que o presidente da FFMS e toda a delegação chegue ainda na madrugada do dia 11, mas segundo informações o presidente da FFMS não irá participar da abertura, que acontece na Cidade do México às 14h30 horário de Brasília, e desembarcará em Nova York.

Toda a experiência será custeada pela CBF, que atualmente é presidida por Samir Xaud, eleito para o cargo em maio do ano passado, com apoio de 25 dos 27 presidentes das federações estaduais, incluindo Estevão Petrallás, da federação de Mato Grosso do Sul.

Assine o Correio do Estado

Integrado

Convocado às pressas, Éderson se junta à seleção nos EUA

Volante foi chamado para substituir o lateral Wesley, cortado por lesão

08/06/2026 14h30

Compartilhar

Foto: Divulgação / CBF

Continue Lendo...

O volante campo-grandense Éderson dos Santos, de 26 anos, já está integrado à delegação da seleção brasileira nos Estados Unidos após ser convocado às pressas para a Copa do Mundo de 2026. Chamado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para substituir o lateral Wesley, cortado por lesão, o jogador desembarcou em Nova Jersey na manhã desta segunda-feira (8), menos de 24h após receber a convocação.

A nomeação foi anunciada pela CBF no domingo (7), após Wesley sofrer uma lesão na coxa esquerda durante o amistoso contra o Egito, disputado na noite anterior. Com a mudança, Éderson passa a fazer parte do grupo brasileiro às vésperas da estreia na Copa do Mundo, marcada para o próximo sábado (13), contra o Marrocos.

O jogador já está hospedado com a delegação no hotel The Ridge, em Nova Jersey, onde a seleção realiza os últimos preparativos antes do início da competição.

A convocação de Éderson marca um momento histórico para Mato Grosso do Sul. O volante se torna o primeiro sul-mato-grossense a defender a seleção brasileira em uma Copa do Mundo após 32 anos.

De surpresa 

O volante estava na Capital e curtia suas férias do futebol europeu quando foi convocado.  No sábado, participou da cerimônia de casamento do amigo e também jogador Rômulo, meio-campista do Tigres-MEX.

Além do "susto", o jogador de origem terena possui negociações avançadas para trocar a Atalanta, da Itália, pelo Manchester United, da Inglaterra, por mais de R$ 260 milhões.

O meio-campista nasceu em Campo Grande, em julho de 1999. Mesmo que tenha saído cedo da capital sul-mato-grossense para seguir o sonho de ser jogador de futebol, Éderson parece não ter esquecido de suas raízes sul-mato-grossenses.

Em uma postagem recente de sua esposa, a influenciadora Myckaela Lobianco, é possível foi possível ver jogador em uma academia da Capital. 

Antes dele, apenas Muller, também nascido em Campo Grande, havia representado a cidade em Mundiais. O ex-atacante participou das Copas de 1986, 1990 e 1994, atuando como ponta direita. Coincidentemente, a última vez que um campo-grandense esteve em campo pela seleção em uma Copa foi justamente em 1994, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato mundial, também nos Estados Unidos.

Nascido em 31 de janeiro de 1966, Luis Antônio Corrêa da Costa, o Muller iniciou a carreira no Operário e ganhou projeção nacional com a camisa do São Paulo. Ao longo da trajetória, tornou-se um dos poucos jogadores a atuar pelos cinco grandes clubes paulistas: São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians e Portuguesa.

Após encerrar a carreira como atleta, Muller passou a atuar como comentarista esportivo. Atualmente integra a equipe da Record TV em São Paulo, emissora que transmite partidas do Campeonato Brasileiro em parceria com a TV Globo.

SELEÇÃO BRASILEIRA

De MS à Copa do Mundo: a trajetória de Éderson até o maior palco do futebol

O volante começou jogando futebol no Instituto Bola de Ouro, no bairro Tiradentes, em Campo Grande

08/06/2026 12h00

Compartilhar
Natural de Campo Grande, Éderson foi chamado para integrar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Natural de Campo Grande, Éderson foi chamado para integrar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Continue Lendo...

O campo grandense Éderson, jogador da Atalanta e convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para substituir o lateral Wesley, desembarcou em Nova Jersey, nos Estados Unidos, para integrar o elenco da Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo.

Éderson estava em Campo Grande, quando recebeu a notícia da convocação no domingo (7). O volante viajou durante a madrugada e seguiu diretamente para a concentração da Seleção, no hotel The Ridge.

Para chegar ao principal palco do futebol mundial, a Copa do Mundo, Éderson começou a jogar futebol entre 2006 e 2011, quando ainda tinha entre 7 e 12 anos. O volante jogava em uma escolinha no bairro Tiradentes, o Instituto Bola de Ouro, e através de participações em campeonatos fora do Estado, o então menino começou a fazer os seus primeiros testes para entrar nas grandes equipes de base do futebol brasileiro.

Apesar do talento, o jogador se deparou com a rejeição no teste para entrar na equipe de base do São Paulo Futebol Clube. Frustrado, o campo-grandense pensou em desistir do futebol, e começou a faltar os treinos da escolinha logo quando voltou para a Capital.

O treinador e presidente do  Instituto Bola de Ouro, Jairo Cesar, sabendo do potencial do garoto, foi até a casa de Éderson a pedido da mãe do jogador, para intervir na decisão dele.

“O Éderson esteve na avaliação do São Paulo e na época falamos que ele ainda não estava pronto, porque o São Paulo é time grande, e ele ainda era uma criança, que não estava preparado psicologicamente. Foi um choque de realidade para ele, o teste no São Paulo era difícil”, disse Cesar, em entrevista ao Correio do Estado, em 2024.

Depois de muita conversa com o jogador, que rejeitava até comer, o professor Jairo conseguiu convencer Éderson para voltar aos treinos na escolinha. 

Os conselhos foram fundamentais para a retomada da trajetória de Éderson, que depois de ter passado por diversos testes, em 2011, recebeu um convite para jogar na base do Desportivo Brasil (SP).

O volante, então, deu sequência na sua trajetória, agora na base do clube paulista Desportivo Brasil, em 2015. Após isso, teve uma rápida passagem pelas categorias de base no clube chinês Shandong Luneng.

Natural de Campo Grande, Éderson foi chamado para integrar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Ederson no Desportivo Brasil, em 2015 / Foto: arquivo pessoal

Sua carreira profissional, começou no Cruzeiro, sob o comando do treinador Mano Menezes, quando estreou em setembro de 2018, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo. O volante compôs o elenco campeão da Copa do Brasil daquele ano, em cima do Corinthians, clube que defenderia em 2020.

Apesar do desempenho desastroso do Cabuloso em 2019, que custou o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Éderson conseguiu se destacar. Em fevereiro de 2020, acertou sua transferência para o Corinthians, onde estreou no empate em 1x1, contra o Novorizontino, no Paulistão. 

Apesar do começo ter sido animador, com três gols em cinco jogos disputados no Paulistão, seu desempenho diminuiu ao longo do ano e ele acabou sendo menos utilizado.

Já que estava encostado, em fevereiro de 2021, o volante foi emprestado para o Fortaleza, onde ficou até o início de 2022. No Leão de Pici, Éderson figurou como uma das principais peças do time de Juan Pablo Vojvoda. O time terminou em 4º lugar no Brasileirão, chegou às semifinais da Copa do Brasil e foi campeão Cearense.

Com destaque pelo time nordestino, foi vendido em 28 de janeiro de 2022 ao Salernitana, da Itália. O time foi rebaixado, mas novamente Éderson conseguiu ser destaque e se transferiu, seis meses depois,  para a Atalanta, onde estreou no dia 28 de agosto, contra o Hellas Verona, pelo Campeonato Italiano.

Pela Seleção Brasileira principal, o volante acumula apenas três partidas, todas com Dorival Júnior. Ele foi convocado pela primeira vez em 2024, para disputar a Copa América, realizada nos Estados Unidos.

Embora tenha sido chamado na primeira lista divulgada por Carlo Ancelotti em junho de 2025, não chegou a atuar sob o comando do treinador italiano. O jogador foi convocado para jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, mas não saiu do banco.

O volante está em meio às negociações avançadas para trocar a Atalanta pelo Manchester United, da Inglaterra, por mais de R$ 260 milhões.

Melhor temporada

A temporada 2023–24 foi sua melhor em solo europeu. Éderson marcou seis gols até janeiro de 2024, além de ter sido o jogador com o maior número de desarmes corretos na Série A (52 em 35 partidas). 

Nessa mesma época, sob o comando de Gian Piero Gasperini, o clube avançou às finais das principais competições que disputava – e Éderson era um dos atletas mais utilizados na equipe titular, recuando para posição de volante na segunda metade da temporada. Em solo italiano, após uma regular 4ª colocação,[32] a equipe fizera uma grande campanha e chegou à final da Copa Itália, mas lá foram derrotados para Juventus

Natural de Campo Grande, Éderson foi chamado para integrar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo
O volante foi campeão da Europa League com a Atalanta, na temporada 2023-24, sobre o Bayer Leverkusen / Reprodução: re

Mas o principal momento de sua carreira foi quando venceu a Liga Europa, naquela temporada de destaque. A Atalanta eliminou o Sporting, de Portugal, Liverpool, da Inglaterra e o Olympique de Marseille, da França, até chegar à final contra o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

O time comandado por Xabi Alonso, campeões da Copa da Alemanha e do Campeonato Alemão de forma invicta, foi derrotado pela Atalanta, por 3x0, com um hat-trick do atacante Ademola Lookman. Este foi o primeiro título continental da história do time de Bérgamo e, também, de Éderson.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

ANTT libera "tarifaço" no pedágio da BR-163 em MS
Reajuste

/ 2 dias

ANTT libera "tarifaço" no pedágio da BR-163 em MS

2

Operação fecha lojas com produtos falsificados de grandes marcas
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Operação fecha lojas com produtos falsificados de grandes marcas

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7046, terça-feira (09/06)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7046, terça-feira (09/06)

4

Ponte Bioceânica já tem data definida para unir Brasil e Paraguai
BR-PY

/ 2 dias

Ponte Bioceânica já tem data definida para unir Brasil e Paraguai

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1223, terça-feira (09/06)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1223, terça-feira (09/06)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 4 dias

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 6 dias

Blindagem jurídica para construtoras
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 29/05/2026

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 28/05/2026

A IA que Julga e o Advogado que a Engana