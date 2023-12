Série B

Além da Lusa, Corumbaense e Náutico estão no Estadual da Série A em 2024

A Associação Atlética Portuguesa conquistou na tarde de ontem (10), o título do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B. A equipe da Capital venceu o Corumbaense por 3 a 0, no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande, conquistando o seu primeiro título no Estado.

Os gols da partida foram marcados por Firmino Coruja no primeiro tempo, Luan e Gabrielzinho na etapa final.

Após 10 anos longe do futebol profissional, a Portuguesa também garantiu a classificação para o Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2024. Além da Lusa, o Corumbaense e o Náutico estarão garantidos no Estadual do ano que vem, que tem previsão de início no dia 21 de janeiro de 2024.

O Jogo

A Lusa iniciou o jogo indo para cima do Corumbaense, mostrando o seu poder ofensivo. Aos 14 minutos, Luan foi lançado pela esquerda e avançou para a área, cruzando para Dri, que disputou a bola com a defesa adversária, mas acabou sobrando para Firmino Coruja que chegou chutando no gol e abrindo o placar. 1 a 0.

Após o gol, a Portuguesa tentou equilibrar a partida, quando conseguiu finalizar o primeiro tempo em vantagem. Aos 35 minutos da etapa inicial, o lateral do Corumbaense, China acabou derrubando Luan e foi expulso.



Com um jogador a mais, o segundo tempo foi mais tranquilo para a Lusa fechar o placar. Aos 8 minutos da etapa final, Luan recebe a bola na intermediária, abre espaço e com um drible no marcador, solta a bomba no ângulo esquerdo de Zé Augusto, sem chance para o goleiro do Corumbaense. 2 a 0.

Com a partida indo para o final, aos 46 minutos do segundo tempo, Gabrielzinho partiu em velocidade pelo meio, tabelou com Colman pela direita e saiu na frente de Zé Augusto para empurrar a bola no fundo das redes e partiu para o abraço com os companheiros. 3 a 0

Portuguesa é campeã do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B de 2023.