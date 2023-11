Na última semana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), definiu o calendário de suas competições para o ano de 2024, abrindo espaço para o início dos campeonatos estaduais no dia 21 de janeiro. Com essa definição, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), já marcou uma reunião com os clubes do Estado, para definir as datas do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série A.

Em contato com o diretor de competições da federação, Marco Antônio Tavares confirmou que aguarda apenas a definição da segundona para debater as datas disponíveis para o Estadual do ano que vem. O arbitral deve ser entre 5 ou 6 de dezembro.

Ainda de acordo com o vice-presidente da federação, o Estadual do ano que vem precisa começar no dia 21 de janeiro, prazo máximo conforme exige a lei. A publicação oficial precisa ser feita até 45 dias antes do início do campeonato.

Outro problema em que a federação precisa contornar é as situações de laudos sobre os estádios de Mato Grosso do Sul. Hoje, o time do Operário precisa buscar alternativas para conseguir jogar perto do seu torcedor.

Atualmente, o Estádio Pedro Pedrossian (Morenão), está em reforma e será entregue somente em 2025. Já o Estádio Jacques da Luz, falta laudos de segurança para receber jogos com torcida.