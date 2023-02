Clubes debatem e querem votar redução para três rebaixados no Brasileiro

COMPETIÇÃO

A supercopa de futsal feminino terá Serc/UCDB e Operário/Douradina como representantes do Estado

Em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), na tarde desta terça-feira (14), foram definidos os adversários das equipes de Mato Grosso do Sul, na Supercopa de Futsal Feminino 2023.

Copa nacional que reúne as seis melhores equipes do país, terá pela primeira vez uma fase de grupos, que aumentará o número de partidas a serem disputadas.

O Operário/Douradina, que no ano passado, foi terceiro colocado da Copa do Brasil de Futsal Feminino, caiu no sorteio no grupo A, e vai enfrentar nesta fase o Taboão Magnus de São Paulo (atual campeã da Supercopa) e o São José (SP).

Já o segundo representante do Estado na competição, a Serc/UCDB, foi sorteado no grupo B, junto com as equipes Leoas da Serra de Santa Catarina (bi-campeã da Supercopa 2018-2020) e Stein Cascavel (PR).

Segundo o regulamento da competição, as duas melhores equipes de cada grupo, avançam para fase eliminatória das semifinais, e os times vencedores destes confrontos, chegam a grande final.

Analisando os resultados do sorteio, o técnico do Operário/Douradina, Luís Gustavo Paiva, declarou ao Correio do Estado que pelo nível da competição, qualquer grupo que o Galo caísse, seria um grupo difícil.

“Essa competição reúne somente as melhores, Taboão será a primeira vez que vamos enfrentar, uma das principais equipes do Brasil, que vem servindo jogadoras a seleção. Mas temos certeza que serão grandes duelos e vamos fazer o possível para representar bem nosso estado".

Sobre o segundo adversário do grupo, o São José, Luis Gustavo relembra que o Operário/DEC já ganhou da equipe em Campo Grande, por 1 a 0, em partida disputada ano passado pela Taça Brasil de Futsal.

"O São José ganhamos delas na Taça Brasil que aconteceu aqui em Campo Grande, já é uma equipe que conhecemos mais dentro de quatra por já ter enfrentado", disse

Questionado sobre o feito inédio, de duas equipes de Mato Grosso do Sul participando da Supercopa de Futsal, o treinador do Operário/Douradina enfatiza que o futsal feminino virou a principal modalide esportiva do Estado.

"O futsal feminino hoje é o carro-chefe do nosso Estado. UCDB já vinha a tempos representando nosso estado a nível nacional pelo belo trabalho do Professor Nando, há 1 ano e meio começamos nosso projeto e também estamos colhendo os frutos. Esperamos que tenhamos mais apoios dos órgãos e de empresários, pois quando mais apoio tivermos, mais qualificado fica ambos os times, e quanto mais fortes os times estiverem, mais resultados nacionais aparecerão", enfatizou o treinador.

A Supercopa de Futsal Feminino será disputada do dia 22 a 26 de março, com sede na cidade de Cascavel, no Estado do Paraná.

O time campeão da supercopa, ganhará a vaga para a Libertadores da América Feminina de 2023, que vai acontecer no mês de junho, no Paraguai.

SERC/UCDB NA LIGA FEMININA

Além de disputar a Supercopa Feminina, a Serc/UCDB também está confirmada entre as equipes participantes da Liga Feminina de Futsal (LFF).

O clube de MS estará na briga pelo título da competição junto de outras 11 equipes confirmadas: Stein Cascavel, Taboão Magnus, Leoas da Serra, Unochapecó, Londrina, APCEF, ADTB, Baterias Júpiter, Barateiro, Unidep e São José.

Segundo o técnico da Serc/UCDB, Luiz Fernando, o Nando, a entrada da equipe na liga nacional já era um desejo do time e da própria LFF.

“Nos temos contatos com a presidente e vice-presidente da Liga há muito tempo, elas sempre convidam a gente para participar, por causa do histórico da nossa equipe. Anteriormente, não tínhamos recurso para isso, mas neste ano aceitamos este desafio”, disse Nando.

No ano passado, a Serc/UCDB ganhou destaque nacional no futsal feminino pelo bom desempenho apresentado nas competições nacionais, como a Taça Brasil, que foi disputada em Campo Grande, no mês de junho.

“Ano passado, eu realizei dois sonhos, de disputar a Taça Brasil em Campo Grande e chegar à final da competição. Entrar na Liga é muito importante para o Estado, vamos ter a noção de como é jogar uma competição com calendário extenso e também criar a oportunidade de outras equipes daqui disputarem”, declarou o treinador da Serc/UCDB.