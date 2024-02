Com gol nos acréscimos, América-RN elimina o Costa Rica da Copa do Brasil

Na noite de ontem (21), o Costa Rica foi derrotado por 2 a 1, pelo América/RN e se despediu na primeira fase da Copa do Brasil. Com a desclassificação do torneio nacional, a Cobra do Norte garantiu uma cota de R$787 mil.

Animada, a torcida do CREC compareceu em peso no Estádio Laertão, mas acabou deparando com o time da casa pouco inspirado em jogadas de ataque. Por causa dessa deficiência, quem abriu o placar foi o time potiguar após cobrança de escanteio. Alan cabeceou na pequena área, o goleiro Rodolpho defendeu.

Durante o lance, o assistente Jucimar dos Santos Dias sinalizou o gol ao árbitro Marielson Alves Silva porque viu o goleiro do CREC atrás da linha ao fazer a defesa.



Como na primeira fase não tem VAR, o árbitro aceitou a argumentação do assistente e validou o gol. O lance gerou revolta aos atletas do CREC, mas o gol foi confirmado.

No segundo tempo, o Costa Rica teve as melhores chances da partida, conseguindo empatar aos 9 minutos com o atacante Marquinhos Bala. Ele recebeu a bola em um cruzamento que passou por toda grande área e o velocista atacante colocou a bola no fundo do gol.

A torcida inflamou com o empate, mas a Cobra do Norte se abriu ao tentar a vitória. O gol da classificação do América foi aos 51 minutos do segundo tempo, com o atacante Giovani. Ele recebeu um lindo passe dentro da grande área, mesmo marcado, girou e chutou no canto esquerdo do goleiro Rodolfo. Segundo gol do América, classificado.

Antes do apito final, o goleiro Renan Bragança do Mecão, fez ainda duas grandes defesas e após o fim da partida, comemorou com os companheiros a classificação da equipe potiguar para a segunda fase da Copa do Brasil.

O América-RN segue em frente na competição e enfrentará o São Luiz-RS, que eliminou o Ituano-SP por 2 a 1.



