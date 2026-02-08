Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Com mudanças climáticas, Jogos de Inverno usam 85% de neve artificial

Para garantir as pistas de competição, foram instalados mais de 125 canhões de neve

Agência Brasil

08/02/2026 - 09h45
As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina, na Itália, que começaram nesta sexta-feira (6), escancaram os efeitos do aquecimento global. Dados reunidos pelo Instituto Talanoa mostram que 85% da neve usada nas competições de 2026 será artificial, tendência que se intensifica desde os Jogos de Sochi 2014.

Para viabilizar as provas, os organizadores vão produzir 2,4 milhões de metros cúbicos de neve artificial, operação exige 946 milhões de litros de água. Para efeitos de comparação, o volume equivale a transformar o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em um grande reservatório, com um terço do espaço cheio.

Para garantir as pistas de competição, foram instalados mais de 125 canhões de neve em locais como Bormio e Livigno. Eles são apoiados por grandes reservatórios de água em altitude.

A dependência de tecnologia para gerar neve domina os Jogos de Inverno recentes. Em Sochi (2014), cerca de 80% da neve foi produzida por máquinas. Em PyeongChang (2018), o índice chegou a 98%, e em Pequim (2022), 100% das competições ocorreram com neve artificial.

O número de localidades com confiabilidade climática para sediar os Jogos está encolhendo rapidamente. Mesmo com tecnologia, o aquecimento global tem encurtado os invernos, dificultado manutenção da neve e aumentado a incerteza para competições ao ar livre.

Entre 1981 e 2010, 87 locais no planeta eram considerados climaticamente confiáveis. Nas projeções para a década de 2050, esse número cai para 52, e em 2080 pode chegar a apenas 46, mesmo em um cenário intermediário de redução de emissões de gases do efeito estufa.

Além do esporte
A redução da neve natural está ligada a mudanças mais amplas no sistema climático. Invernos estão ficando mais quentes e menos previsíveis. Observações de satélite indicam que a extensão do gelo marinho do Ártico permanece abaixo da média histórica.

Em setembro de 2012, foi registrada a menor extensão já observada: 3,8 milhões de km². Em 31 de dezembro de 2025, a área chegou a 12,45 milhões de km², ainda inferior ao padrão do período 1991-2020.

Segundo o Instituto Talanoa, os impactos ultrapassam o esporte. A neve funciona como reservatório natural de água, liberando-a gradualmente ao longo do ano. Menos neve significa menor vazão de rios, pressão sobre reservatórios, prejuízos ao turismo de montanha e desequilíbrios em ecossistemas adaptados ao frio, afetando economias locais e modos de vida inteiros.

Criados em 1924, nos Alpes franceses, os Jogos Olímpicos de Inverno nasceram da abundância de neve natural. As sedes tradicionais concentram-se em áreas de montanha e altas latitudes, historicamente associadas a invernos frios, como os Alpes europeus, o Canadá, os Estados Unidos e o norte da Ásia.

Um século depois, os dados indicam que, sem máquinas, canhões de neve e grandes volumes de água, o evento simplesmente não aconteceria. O que, para pesquisadores e ambientalistas, é um retrato de como as mudanças climáticas impactam e remodelam tradições globais consolidadas.

REFORÇO ALVIVERDE

Palmeiras anuncia a contratação do atacante colombiano Jhon Arias

Os valores do negócio giram em torno de R$ 155 milhões e jogador assinou contrato até dezembro de 2029

07/02/2026 15h00

John Arias jogou pelo Fluminense até julho do ano passado, quando se transferiu para a Inglaterra

John Arias jogou pelo Fluminense até julho do ano passado, quando se transferiu para a Inglaterra Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.

O Palmeiras anunciou neste sábado a contratação do atacante colombiano Jhon Arias, do Wolverhampton-ING, que assinou contrato até dezembro de 2029.

Jhon Arias, de 28 anos, é o 11º jogador colombiano a defender o Palmeiras. Antes dele, também atuaram pelo Verdão seus compatriotas Richard Ríos, Atuesta, Rincón, Lozano, Asprilla, Muñoz, Armero, Mina, Borja e Angulo.

Arias deixou o Fluminense após o Mundial de Clubes de 2025 e atua desde então no inglês Wolverhampton. O seu time está muito próximo do rebaixamento para a Segunda Divisão e topou fazer um acordo para a liberação imediata do atleta. Os valores do negócio giram em torno de R$ 155 milhões.

Por obrigação contratual, o Fluminense foi avisado da proposta do Palmeiras e teve um prazo para tentar cobri-la. No entanto, os valores ofertados pelo time tricolor não chegaram próximos aos do Palmeiras. O Wolverhampton, então, deu o aceite e prosseguiu com o acordo com os paulistas.

Arias atua prioritariamente pela beirada do campo e terá a concorrência no Palmeiras de Allan, Felipe Anderson e Ramón Sosa O colombiano será a segunda contratação alviverde para 2026. A primeira foi do volante Marlon Freitas, vindo do Botafogo.

O Palmeiras ainda quer contratar mais reforços para Abel Ferreira. Um volante e um zagueiro são tratados como prioridades Ainda são cogitadas reposições para os postos de meio-campo e centroavante, dadas as saídas de Raphael Veiga para o América do México e, possivelmente, de Bruno Rodrigues para o Internacional.

Esportes

Lookman brilha na estreia, Atlético de Madrid goleia o Bétis e vai à semifinal da Copa do Rei

Ademola Lookman foi anunciado pelo no Atlético de Madrid na quarta-feira

05/02/2026 23h00

Divulgação

Ademola Lookman foi anunciado pelo no Atlético de Madrid na quarta-feira e, um dia depois de vir da Atalanta, começou a honrar as palavras de "dar muitas alegrias" à torcida do Atlético de Madrid.

O atacante nigeriano anotou um lindo gol, deu uma assistência e causou estragos na goleada por 5 a 0 na casa do Bétis que colocou o time nas semifinais da Copa do Rei.

Com a ausência de Sorloth, cortado da partida por causa de um trauma, Diego Simeone não teve dúvidas em escalar o nigeriano ao lado de Griezmann na frente. E viu seu reforço mostrar o cartão de visitas em alto estilo.

O jogo já marcava 2 a 0 para o Atlético de Madrid, gols de Hancko e Gabriel Simeone, quando Lookman arrancou no contragolpe e recebeu de Barrios. Na área, o atacante se livrou de dois marcadores com estilo e mandou às redes para grande festa dos companheiros.

Toda a enorme vantagem foi construída no primeiro tempo e poderia ter sido ainda maior se O lindo passe de Lookman fosse completado por Simeone, que chegou um pouco atrasado dentro da área e não conseguiu anotar pela segunda vez.

O nigeriano continuou dando enorme trabalho na segunda etapa, sempre apostando em sua velocidade. Em uma delas, saiu do campo de defesa para chegar na entrada da área e após uma pedalada, servir Griezmann, que transformou o placar em goleada.

O brasileiro Antony, sumido no jogo, teve chance de descontar logo depois. Na frente do goleiro Musso, optou por tocar para um companheiro e permitiu o corte da defesa. Lamentou a rara chance desperdiçada e acabou substituído, irritado com o placar adverso e o dia que nada deu certo.

Lookman deixou o gramado aos 33 minutos aplaudido e foi cumprimentado por todos os companheiros no banco de reservas. Descansando, viu o argentino Almada, sonho do Palmeiras, aproveitar o rebote de Adrian e fechar a classificação.

