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João Fonseca bate Djokovic em batalha épica e consegue maior vitória da carreira em Roland Garros

Duelo de quase cinco horas mostra poder de reação do brasileiro diante do atual número 4 do mundo

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29/05/2026 - 15h31
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Um jogo épico com final feliz. Assim pode ser definida a vitória de virada de João Fonseca sobre o sérvio Novak Djokovic nesta sexta-feira, na quadra Philippe Chartrier. A exemplo do que fez contra o croata Dino Prizmic na última rodada, o brasileiro superou uma desvantagem de 2 a 0, mostrou um incrível poder de reação e garantiu a vaga nas oitavas de final de Roland Garros com triunfo de 3 sets a 2, parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5 em 4h54 de duração.

Na partida mais esperada desta sexta-feira, falou mais alto a juventude e agressividade de João Fonseca (30º) diante da experiência do atual 4º do mundo. Considerado um dos grandes talentos da nova geração, o resultado positivo chega para mostrar que ele já começa a fazer frente aos tenistas do Top-10 da ATP.

Até o confronto desta sexta-feira, o cenário se mostrava amplamente desfavorável. Nas sete vezes anteriores em que enfrentou rivais deste quilate, o triunfo só veio em uma oportunidade, no embate contra Andrey Rublev em compromisso válido pelo Australian Open do ano passado.

Antes, ele amargou o revés nos confrontos contra o italiano Jannik Sinner, o espanhol Carlos Alcaraz, o alemão Alexander Zverev, além dos norte-americanos Ben Shelton e Taylor Fritz, e ainda o britânico Jack Draper.

Esta vitória de virada na terceira rodada do torneio parisiense já supera a campanha realizada pelo jovem tenista carioca na edição 2025 de Roland Garros. Neste ano, depois de estrear superando o francês Luka Pavlovic, ele venceu na última rodada, também de virada, o croata Dino Prizmic.

Dono de 24 títulos de Grand Slam e com três troféus de Roland Garros em seu extenso currículo, Djokovic entrou em quadra bastante focado e logo apresentou seu cartão de visitas, mostrando a sua maior categoria.

Com o saque na mão, o brasileiro foi surpreendido pela frieza e precisão do tenista de 39 anos e teve o serviço quebrado logo de cara.

João bem que tentou ousar no confronto para tentar tirar o rival da zona de conforto. Variou os golpes e apostou em bolas curtas, mas voltou a falhar em lances capitais. Esses erros custaram mais uma quebra. Absoluto, o sérvio abriu 5 a 1 e ficou muito perto de definir a parcial. O que ele não contava é com a reação de seu adversário.

Apostando na força do saque (obteve três aces), ele venceu três games seguidos e diminuiu a distância para 5 a 4. Pressionado, o experiente tenista reagiu, manteve o rival no fundo de quadra e definiu o primeiro set em 6/4 com uma linda bola curta.

A facilidade de leitura da partida foi o caminho encontrado por Djoko para abrir frente. Com os dois tenistas praticando um jogo de alto nível, ele aproveitou uma breve oscilação de Fonseca para obter a quebra no quinto game e cravar um 6/4 e fazer dois a zero em sets.

O terceiro set teve um início diferente em relação às outras duas parciais. Mais concentrado e com muita agressividade, o brasileiro conseguiu abrir 3 a 0 com uma quebra e contou com a apoio efusivo da torcida com a vantagem. Ele subiu o nível seu jogo, administrou o duelo e fechou a parcial em 6/3 com um belo ace.

A empolgação que tomou conta da quadra com a vitória do brasileiro no terceiro set aumentou ainda mais a temperatura do jogo quando Fonseca iniciou a quarta parcial quebrando o serviço do rival, fazendo 2 a 0. No entanto, do outro lado estava Novak Djokovic. Ele soube segurar a pressão, voltou a se impor e deixou tudo igual no quarto game: 2 a 2. O duelo se manteve equilibrado até o final, quando a estrela de Fonseca voltou a brilhar. Ele fechou o quarto set em 7/5 e levou a disputa para o quinto set.

Numa etapa da partida onde os erros costumam custar caro, o improvável continuou deixando a sua marca. Fonseca teve o serviço quebrado no quarto game, mas respondeu de forma imediata e deu o troco na sequência. Com 5 a 4 a seu favor, Djoko viu novamente um eficaz adversário confirmar seu serviço e manter a igualdade

Contando com o apoio da torcida e mais inteiro fisicamente, João passou a apostar em jogadas de efeito para surpreender o seu rival. Ao quebrar o serviço e ter o saque na mão, ele mostrou frieza para ser efetivo no momento final e fechou o quinto set em 7/5.

copa do mundo 2026

Brasil chega à Copa atrás dos favoritos, mas ainda com força para brigar pelo hexa

27/05/2026 08h03

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Reprodução

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A convocação de Carlo Ancelotti recolocou a Seleção Brasileira no centro das discussões sobre a Copa do Mundo de 2026. Com Neymar de volta, Vinicius Jr. em papel de protagonismo e jovens como Endrick e Rayan no grupo, o Brasil chega ao Mundial com talento, mas sem o favoritismo absoluto de outros ciclos. Se compararmos elencos e resultados recentes, nossa seleção está atrás de rivais com ciclos mais consolidados.

As projeções recentes colocam França, Espanha, Portugal, Inglaterra e Argentina no mesmo pelotão ou acima do Brasil. A diferença não está apenas nos nomes convocados. Títulos, finais, experiência em mata-mata e capacidade de manter desempenho sob pressão ajudam a explicar essa hierarquia.

As apostas já começaram e devem movimentar o torneio. E se você quer também participar dessa emoção e aprender como apostar na Copa do Mundo com Superbet, antes de palpitar nos jogos, fique por dentro dos favoritos.

Para facilitar o seu trabalho preparamos um resumo sobre as seleções mais forte que vão disputar a taça, seus elencos, resultados recentes, caminhos e, também, possíveis cruzamentos.

Espanha e França chegam com peso de decisão recente

A Espanha aparece no topo de muitas projeções porque transformou renovação em resultado. Campeã da Eurocopa de 2024 ao vencer a Inglaterra por 2 a 1 na final, mostrou que não vive apenas de promessa. Lamine Yamal e Nico Williams deram velocidade pelos lados, Rodri comandou o meio-campo, e nomes como Pedri, Fabián Ruiz e Dani Olmo reforçam um time jovem, técnico e testado em jogo grande.

O ponto mais forte da Espanha é a sensação de projeto em andamento. Não é uma seleção envelhecida tentando segurar um ciclo, nem um grupo jovem demais para ser confiável. É um elenco que já venceu um torneio relevante e chega à Copa com base clara.

A França tem outro tipo de força. Foi campeã mundial em 2018, vice em 2022 e segue com Kylian Mbappé como um dos jogadores mais decisivos do planeta. Ao redor dele, aparecem Dembélé, Tchouaméni, Camavinga, Theo Hernández e Saliba, formando um elenco físico, profundo e acostumado às grandes competições.

Mesmo quando não encanta, a França compete. Essa talvez seja sua maior vantagem neste momento. O time de Didier Deschamps já provou que sabe atravessar mata-mata, resistir a jogos difíceis e chegar longe mesmo com oscilações.

Portugal, Inglaterra e Argentina têm argumentos diferentes

Portugal ganhou força depois do título da Nations League de 2025, conquistado sobre a Espanha nos pênaltis após empate por 2 a 2. Cristiano Ronaldo ainda é personagem central, mas o elenco já não depende apenas dele. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leão e Nuno Mendes dão profundidade técnica a uma seleção com várias soluções ofensivas.

A Inglaterra segue perseguindo um título que escapa há décadas. A derrota para a Espanha na final da Euro 2024 reforçou a sensação de que talento não falta, mas ainda falta transformar campanha forte em conquista. Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden, Cole Palmer e Declan Rice formam uma base de alto nível.

A Argentina entra com o argumento mais direto: sabe ganhar. Foi campeã mundial em 2022 e campeã da Copa América em 2024, vencendo a Colômbia na final com gol de Lautaro Martínez na prorrogação. Messi já não vive o auge físico, mas ainda influencia o jogo, enquanto De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Julián Álvarez e Lautaro sustentam uma base competitiva.

Brasil precisa transformar talento em campanha confiável

O Brasil não fica atrás por falta de jogadores. Vinicius Jr. é um dos atacantes mais perigosos do mundo, Raphinha vive fase madura, Rodrygo oferece versatilidade, Endrick e Rayan trazem juventude, e Neymar pode acrescentar criatividade se estiver fisicamente bem.

A questão é coletiva. Espanha, França e Argentina chegam com respostas recentes em torneios grandes. Portugal vem de título europeu de seleções. A Inglaterra, mesmo sem taça, tem uma geração que bateu na trave em finais. O Brasil ainda precisa mostrar que Ancelotti conseguiu transformar peças fortes em um time confiável.

O grupo contra Marrocos, Haiti e Escócia pode ajudar nesse processo. Mas, para brigar pelo hexa, a Seleção terá que crescer rápido. Em 2026, camisa e talento seguem pesando, mas os principais rivais chegam com resultados recentes que o Brasil ainda busca recuperar.
 

Futebol

Guardiola manda recado ao próximo técnico do Manchester City: 'Copiar e colar não funciona'

Em entrevista coletiva, o treinador espanhol aconselhou o próximo técnico a não tentar repetir sua fórmula de sucesso no Etihad Stadium

24/05/2026 23h00

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Treinador do Manchester City, Pep Guardiola

Treinador do Manchester City, Pep Guardiola Foto: Arquivo

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 Às vésperas de sua despedida do Manchester City, Pep Guardiola preferiu falar menos sobre legado e mais sobre futuro do clube sem ele. Em entrevista coletiva, o treinador espanhol aconselhou o próximo técnico a não tentar repetir sua fórmula de sucesso no Etihad Stadium.

Depois de dez temporadas, 20 títulos e uma transformação profunda na identidade do City, Guardiola afirmou que o substituto precisará encontrar o próprio estilo para dar sequência ao trabalho.

"Seja você mesmo. Copiar e colar não funciona neste tipo de trabalho, (o próximo técnico) precisa ser único, natural, ser ele mesmo. Cada um é de um jeito, tem que ser assim", afirmou Guardiola.

O técnico também reforçou a confiança na estrutura do Manchester City para amparar a nova comissão técnica, repetindo o apoio que, segundo ele, recebeu ao longo de sua passagem.

"O clube vai apoiar (o novo treinador) incondicionalmente. Assim como fizeram comigo, eles vão fazer com o próximo e sua comissão técnica", completou.

Neste domingo, Guardiola fará seu último jogo no comando do City diante do Aston Villa, no Etihad Stadium, pela rodada final do Campeonato Inglês.

Apesar de encerrar a temporada sem o título da Premier League e deixar o cargo um ano antes do fim do contrato, o espanhol sai como um dos maiores nomes da história do clube. Sob seu comando, o City acumulou conquistas e consolidou uma era dominante no futebol inglês.

Nos bastidores, a imprensa britânica aponta o italiano Enzo Maresca, ex-Chelsea, como favorito para assumir a vaga. Guardiola, no entanto, evitou qualquer comentário sobre o sucessor e preferiu falar do próprio futuro.

O técnico indicou que pretende se afastar do futebol por tempo indeterminado, priorizando a vida pessoal após anos de rotina intensa no esporte.

"Não tenho qualquer plano sobre o meu futuro, só descansar e recuperar o tempo que eu perdi com meus filhos. Quero fazer muitas coisas que não fiz, e nem por um segundo pensar em nada relacionado ao futebol nos próximos anos. Preciso descansar", disse.

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