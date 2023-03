Com pódio 100% mineiro, Cruzeiro conquista sul-americano de vôlei

futsal feminino

Serc/UCDB e Operário/Douradina estão na competição; esta é a primeira vez que equipes do Estado participam da disputa

Técnico do Operário/Douradina conversa com jogadoras do elenco, durante treino antes da estreia na Supercopa de Futsal Feminino Lucas Mendonça

Entre as principais equipe do futsal feminino brasileiro, Serc/UCDB e Operário/Douradina representarão Mato Grosso do Sul pela primeira vez na Supercopa de Futsal Feminino.

A competição será disputada do dia 22 ao dia 26, na cidade de Cascavel, no estado do Paraná.

A Supercopa de Futsal, que reúne as seis melhores equipes do País, terá pela primeira vez, nesta edição, uma fase de grupos, o que aumentará o número de partidas a ser disputado.

O Operário/Douradina caiu no sorteio no Grupo A e vai enfrentar nesta fase o Taboão Magnus, de São Paulo (atual campeão da Supercopa), e o São José (SP).

Segundo representante do Estado no campeonato, a Serc/UCDB foi sorteada no Grupo B, com as equipes Leoas da Serra, de Santa Catarina (bicampeã da Supercopa, 2018 2020), e Stein Cascavel (PR).

A estreia do Operário/Douradina será amanhã, contra o São José, às 16h30min (horário de MS), no ginásio da Neva, em Cascavel. Logo após essa partida, às 18h30min, é a vez da Serc/UCDB entrar em quadra contra as donas da casa, Stein Cascavel.

Segundo o regulamento da competição, as duas melhores equipes de cada grupo avançam para as semifinais, e os times vencedores desses confrontos chegam à grande final.

O time campeão da Supercopa ganhará uma vaga para a Libertadores da América Feminina de 2023, que vai ocorrer no mês de junho, no Paraguai.

INÍCIO DE TEMPORADA

Em preparação para a primeira grande competição no calendário do futsal feminino, a Serc/UCDB vem treinando na Lagoa da Cruz e no ginásio da Universidade Católica Dom Bosco desde o início de fevereiro. O elenco é o mesmo do ano passado, com o reforço de mais três jogadoras.

De acordo com o técnico da equipe, Luiz Fernando, o Nando, a Supercopa de Futsal Feminino será um grande desafio, tendo em vista o grupo forte no qual a Serc/UCDB caiu.

“Nosso grupo na Supercopa ficou muito forte, vamos jogar contra equipes que dispensam comentários: Stein e Leoas da Serra são referências no futsal nacional e internacional. Será um grande desafio para nosso time, mas estamos felizes em disputar contra essas grandes equipes”, disse Nando.

Questionado sobre as metas da Serc/UCDB para a temporada que se inicia, o treinador enfatizou a participação do clube na Liga Nacional Feminina de Futsal.

“Este ano vai ser corrido e desafiador. Jogar a Liga Nacional é um sonho antigo que está sendo realizado e confirma o nosso Estado como potência da modalidade no cenário nacional. Espero conseguir bons resultados, e o objetivo é a classificação para a segunda fase”, acrescentou o treinador.

Assim como o time salesiano, o Operário/Douradina também manteve todas as jogadoras que finalizaram a temporada 2022 no clube, contratando quatro reforços para qualificar ainda mais o time.

Ao Correio do Estado, o técnico do Operário/Douradina, Luis Gustavo Paiva, enalteceu os reforços contratados e a qualidade da competição.

“As jogadoras que chegaram ao time são qualificadas. Conseguimos manter o elenco que foi terceiro colocado da Copa do Brasil e campeão estadual, os reforços só deixaram ainda mais forte nosso elenco”, afirmou.

“Todas as equipes são qualificadas, São José e Taboão são equipes de Liga Nacional, de uma qualidade altíssima. Vamos trabalhar jogo a jogo para conseguir nosso objetivo”, completou o treinador.

Perguntado sobre as metas do Operário/Douradina para o ano, o treinador revelou os principais objetivos traçados.

“A ideia é chegar pelo menos entre os quatro primeiros em todos campeonatos nacionais, representar bem nosso estado e manter a qualidade que a gente vem apresentando”, disse.

REFORÇOS

Atual vice-campeã da Taça Brasil de Clubes, a Serc/UCDB contratou três jogadoras para esta temporada.

A fixo/ala Michaelen Gonçalves Martins, conhecida como Micha, de 33 anos, é a principal contratação da equipe.

A atleta é bicampeã da Liga Nacional Universitária, além de ter sido terceira colocada na Copa do Brasil adulta. Micha tem passagens pelos times SK Boa Esperança (ES) e Celemaster (RS).

Daniele Quinto, a Danny, de 31 anos, é a nova pivô/fixo da equipe. A jogadora é destaque no futsal cearense e já foi convocada pela seleção brasileira, em 2013.

Outra ex-jogadora do SK Boa Esperança, a goleira Jennifer Beatriz é o terceiro reforço. A atleta foi bicampeã da Copa Espirito Santo, em 2021 e 2022.

O Operário/Douradina tem quatro reforços para a Supercopa: Bruna Domingues, fixa e ala, ex-Tradição Futsal Araraquara e Taboão Magnus, campeã mundial de futsal com a seleção brasileira; a ala Fabiana Cristina, que passou pela Ferroviária Fundesport (SP) e AGFF, do Paraná; a goleira Polyana Polidoro, de Monte Castelo (SP); e a ala Geovana Vitória, da AAIFS, de Manoel Ribas (PR).

Saiba: Classificadas para a competição que reúne as melhores equipes de futsal do País, a Serc/UCDB garantiu sua vaga na Supercopa com o vice-campeonato da Taça Brasil de Clubes de Futsal Feminino 2022, disputada em Campo Grande.

Já o Operário/Douradina entrou no campeonato após a terceira colocação na Copa do Brasil Adulto Feminino do ano passado.

Assine o Correio do Estado