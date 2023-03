Com Veiga, Rony e mais sete estreantes, Ramon convoca a seleção

Próxima fase

Com data a definir, "confronto de galos" acontece ainda neste mês

Classificado à segunda fase da Copa do Brasil, vitória histórica por 1 a 0 diante do xará, Operário Ferroviário, nesta quarta-feira (1º), o Galo Pantaneiro disputará a 2ª fase do certame nacional nos próximos dias, conquista que acontece após 32 anos.

Na próxima fase, a equipe operariana enfrenta o CRB, de Alagoas, o Galo de Campina bateu o União Rondonópolis - MT, também por 1 a 0 na noite de ontem.

Terceiro colocado na Copa do Nordeste e líder do Campeonato Alagoano, o CRB tem um elenco com atletas de renome, campeões brasileiros, paulistas e cariocas. O clube disputa a série-B neste ano.

Diogo Silva - Goleiro

Nascido em Cuiabá, no Mato Grosso, Diogo Silva (36), tem bastante rodagem nacional.

Com passagens por clubes pequenos do Rio de Janeiro, em 2011 o goleiro se juntou ao Vasco da Gama após boa sequência no Nova Iguaçu-RJ.

Foto: Francisco Cedrim

Um dos suplentes de Fernando Prass, no cruzmaltino Diogo Silva esteve no elenco campeão da Copa do Brasil de 2011, junto de nomes como Diego Souza, Dedé, Fágner e Alecsandro.

Cinco anos mais tarde, o goleiro levou a Taça Guanabara e o Carioca, também pelo Vasco.

Campeão da Copa do Nordeste em 2020, Diogo Silva foi titular na conquista do alagoano no último ano, já pelo CRB.

Gum - Zagueiro

Revelado pelo Marília, clube do Interior de São Paulo, o zagueiro Gum ganhou reconhecimento nacional após se destacar por quase uma década no Fluminense.

Pelo tricolor carioca foram 414 partidas e 29 gols marcados, dois títulos brasileiros (2010 e 2012), além de conquistas do Campeonato Carioca (2012), e conquistas da Taça Guanabara e Taça Rio.

Gum, ex fluminense Foto: Reprodução

Artilheiro, Gum é o nono zagueiro que mais fez gols pelo Campeonato Brasileiro (18), e o oitavo jogador que mais defendeu as cores do tricolor. Pelo CRB, o zagueiro, e capitão já conquistou dois estaduais.

Rafael Longuine - meio-campo

Revelado pelo Juventude em 2009, Rafael Longuine (32) ganhou notoriedade nacional pelo Santos, onde chegou em 2015.

Francisco Cedrim / CRB

Campeão paulista em 2016 ao lado de nomes como Lucas Lima, Ricardo Oliveira, Elano, Gabigol e Thiago Maia, Longuine já jogou pelo Coritiba, Guarani e Ponte Preta. Antes de chegar ao CRB, compôs elenco do Operário Ferroviário em 2021.

Jonathan Copete - Atacante

Nascido em Cali - Colômbia, o atacante Jonathan Copete (35), teve passagens por Venezuela e Argentina antes de chegar ao Santos em maio de 2016.

Copete / Foto: Divulgação

Com boa passagem pelo Vélez Sarsfield, o colombiano ganhou destaque no Brasil, onde marcou 26 vezes em 136 partidas pelo alvinegro praiano.

Com passagens por México e Chile, o colombiano esteve no Avaí e no Bahia antes de desembarcar em Maceió, em janeiro deste ano.

Anselmo Ramón - Atacante

Nascido no município de Dias d’ávila, interior baiano, Anselmo Ramón se destacou logo no início de carreira. Revelado pelo Cruzeiro, Ramón foi campeão brasileiro em 2013, junto de nomes como Júlio Baptista, Tinga, Dagoberto e Borges.

Foto: Francisco Cedrim / Anselmo Ramón

Com passagens por Romênia e China, com passagens por Vitória e Chapecoense, onde conquistou o Brasileirão de 2020.

Desde o início de 2022, Ramón compõe o elenco do clube alagoano, onde soma mais de 50 partidas e 20 gols.

A partida

Sem dia confirmado, o duelo entre alagoanos e sul-mato-grossenses será disputado em duas datas possíveis, nos dias 8 e 15 deste mês.

Como o clube de Maceió joga diante do ABC-RN já no próximo dia 7 deste mês, pela Copa do Nordeste, o confronto deve ser disputado no próximo dia 15, partida que acontece no Estádio Rei Pelé.

Diferentemente da primeira fase, onde apenas a vitória interessava ao Galo, um empate leva a partida para os pênaltis. Com R$ 900 mil no bolso, os sul-mato-grossenses podem conquistar R$ 2,1 milhões.