Comercial competirá com time juvenil

Jovens do Comercial começaram a treinar há uma semana para a disputa do Campeonato Estadual; a estreia será contra o Operário - Vinícius Davis

Com o início tardio dos treinos no campo de futebol do Centro de Convivência do Idoso – Vovó Ziza, o Comercial recorre a jogadores jovens de Campo Grande para a disputa do Campeonato Estadual 2023.

Alegando falta de apoio de patrocinadores e parceria com empresários de outros estados, o Colorado estava sem jogadores no elenco e começou os treinamentos apenas há sete dias, com os meninos de MS que representaram o time na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023.

Segundo o presidente do clube, Cláudio Barbosa, o planejamento do Comercial foi extrapolado em função da situação financeira.

“Estamos montando o elenco ainda, que não está fechado. Estamos trabalhando para novos atletas chegarem até segunda-feira [23], alguns jogadores de parceiros não chegaram e estamos com essa dificuldade enorme”, disse Cláudio Barbosa.

A ideia inicial da diretoria do Colorado era usar a base do elenco que disputou a Copinha sub-20, que foi eliminado ainda na fase de grupos, integrando os jovens ao elenco profissional na disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense deste ano.

“Infelizmente, os 11 atletas da Copinha que são de fora do Estado não puderam ficar em Campo Grande, por causa do custo financeiro de hospedagem e alimentação que seria de R$ 1.500 mensais”, declarou o presidente.

Sobre as expectativas do clube nesta edição do Campeonato Estadual, Cláudio esclarece que o objetivo é ficar entre os quatro classificados da fase de grupos, para chegar à segunda fase.

“A dificuldade é enorme, mas vamos lutar de sol a sol, não vai faltar comprometimento, esperamos, sim, nos classificarmos para a próxima fase. E no mata-mata é outra história”, afirmou Barbosa.

O técnico Ronildo Rocha está comandando atualmente os treinamentos do Comercial, nesta pré-temporada.

De acordo com o treinador, o time vem criando um condicionamento básico para os jogadores terem uma formação tática.

“Estamos dentro das condições do clube, fazendo um trabalho seletivo para escolher os melhores jogadores para entrar em campo”, disse Rocha.

O treinador discorre sobre a expectativa da equipe para a disputa do Estadual, que deve seguir dentro da realidade do Comercial.

“Não estamos com nenhuma ilusão, [estamos] trabalhando dentro da realidade do clube, para fazer o nosso melhor nos fundamentos, parte tática, tentando extrair o melhor para representar um clube de expressão como é o Comercial”, disse.

FOCO NO FUTEBOL

Remanescente do Estadual de 2022, o volante Alessandro Risalte, de 23 anos, enaltece o foco e a determinação do grupo Colorado, que começou os treinos para a disputa do Estadual.

“Estamos trabalhando há uma semana com garotos da cidade e com jogadores do sub-20, é muito pouco tempo de trabalho que a gente tem, em razão da situação do clube, mas estamos determinados”, declarou Alessandro.

Apesar dos problemas, Alessandro acredita que os jovens jogadores do Comercial devem agarrar a oportunidade de jogarem o Estadual.

“Do elenco, sou o que tem mais tempo no clube, passo para os mais novos que sonham em ser jogadores profissionais que agora é a hora de aproveitar a oportunidade, estamos unidos para mostrar o futebol”, ressaltou Alessandro.

O lateral esquerdo Felipe Mohr, de 20 anos, jogou as três partidas do Colorado na Copinha e agora subiu para o elenco profissional.

“A experiência na Copinha foi muito boa, foi a primeira vez da molecada na competição e foi meio difícil brigar pela classificação. Agora, no Estadual, os jogadores são jovens também, mas temos peças com experiência na competição que jogaram no ano passado”, declarou Felipe.

Com caminho difícil pela frente na disputa pela permanência no Sul-Mato-Grossense Série A, o Comercial vem priorizando o desenvolvimento técnico defensivo.

Há anos como preparador de goleiros do Comercial, o treinador Telo ressalta o trabalho do clube com os goleiros do elenco.

“A pré-temporada está em período reduzido, mas estamos trabalhando forte. Fizemos um microciclo de resistência, estamos na fase de potência com os goleiros, para focar no situacional de jogo.”

Telo também fala sobre a importância de o elenco representar bem o Comercial no Estadual.

“Vamos com Deus na frente, acreditando sempre. O Colorado tem uma camisa muito pesada, não podemos ir só pensando em evitar o rebaixamento”, afirmou.

CLÁSSICO COMERÁRIO

A primeira partida que o Comercial disputará no Campeonato Sul-Mato-Grossense deste ano será o clássico Comerário, contra o rival Operário Futebol Clube. A partida está marcada para o dia 29, às 15h, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Nos últimos quatro jogos disputados, entre 2020 e 2022, o resultado foi um empate: o Operário venceu pela última vez o Comercial nas quartas de final do Estadual de 2020, pelo placar de 1 a 0.

Questionado sobre o clássico, o volante Alessandro, que esteve presente nos dois duelos do ano passado, diz que o elenco está preparado.

“A gente sabe que vai ser um jogo difícil, e Comerário ganha quem errar menos. É um jogo equilibrado, de duas camisas pesadas”, afirmou.

Para o técnico Rocha, o clube vem fazendo o seu melhor para respeitar a tradição do clássico.

“Estamos preparados psicologicamente para o confronto, é uma preocupação muito grande, porque o investimento do nosso adversário é muito alto e a gente vem com um arranjadão, mas vamos com as nossas forças, precisando do apoio do torcedor”, finalizou.

Saiba: Temporada - O Comercial Esporte Clube já representou o estado de Mato Grosso do Sul em uma competição nacional neste ano. O Colorado disputou a Copinha no interior de São Paulo, enfrentando em seu grupo as equipes Penapolense, Capivariano e Cruzeiro (MG). Disputando apenas três jogos, o Comercial foi eliminado da fase de grupos com três derrotas.

