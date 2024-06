Convite a Lucas Paquetá é aprovado pela CPI das Apostas

TRAGÉDIA

Incidente durante treino da Honda Junior Cup causa comoção na comunidade do motociclismo.

Lorenzo Somaschini, um piloto argentino de apenas 9 anos, faleceu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após um acidente durante o treino da Honda Junior Cup no Autódromo de Interlagos. O acidente ocorreu durante a quarta etapa do SuperBike Brasil, onde o jovem piloto caiu na curva do Pinheirinho.

A Superbike Brasil prontamente socorreu Lorenzo com uma ambulância equipada com UTI após sua queda, estabilizando-o inicialmente no autódromo e posteriormente transferindo-o para o Hospital Geral de Pedreira e, finalmente, para o Hospital Albert Einstein, onde veio a falecer na segunda-feira, dia 17 de junho.

A Honda Junior Cup, criada em 2013, é uma competição destinada a jovens de 8 a 18 anos, focada no ensino de técnicas avançadas de pilotagem e no desenvolvimento emocional e disciplinar dos participantes. Utilizando motos Honda CG Titan de 160cc adaptadas para corridas, a categoria enfatiza a segurança e o conforto dos competidores, com manutenção e preparação das motos sob responsabilidade da organização do evento.

O trágico acidente de Lorenzo Somaschini ressalta a importância da segurança em eventos esportivos envolvendo jovens. A Superbike Brasil está colaborando com as investigações para esclarecer as circunstâncias do incidente.

A morte prematura de Lorenzo Somaschini é uma perda significativa para a comunidade do motociclismo, e sua memória será honrada. Este evento também serve como um lembrete dos desafios e riscos associados ao esporte, especialmente para jovens pilotos.

A Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) foi procurada pelo ge e afirmou, através de um comunicado oficial, que o SuperBike Brasil não é uma competição homologada pela entidade.

"A Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), através de seu Presidente, vem, por meio deste expressar seu mais profundo pesar pelo falecimento do jovem piloto argentino, Lorenzo Somaschini.

A CBM gostaria de esclarecer que a competição SuperBike Brasil, na qual o acidente ocorreu, não é homologada por esta entidade, conforme nota oficial amplamente divulgada, no dia 27 de março de 2024, e enviada através de ofício aos autódromos e entidades relacionadas. A CBM não possui vínculos com a organização do evento em questão.

Neste momento de dor, estendemos nossas sinceras condolências à família, amigos e a todos que compartilharam da trajetória de Lorenzo. Que possam encontrar conforto e força para superar esta perda inestimável.

Procurado pelo GE, o SuperBike respondeu com o mesmo comunicado publicado após a morte de Lorenzo:

"Segunda-feira, 17 de junho de 2024 – 23h00. O SuperBike Brasil comunica, com muita tristeza e pesar, o falecimento do piloto Lorenzo Somaschini nesta segunda-feira (17/6), às 19h43. O argentino, natural de Rosário, estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP), sob cuidados médicos intensivos e, infelizmente, não resistiu”, diz a nota divulgada no Instagram. “A organização do SuperBike Brasil está prestando total assistência à família do piloto desde sexta-feira (14/6), quando o argentino teve uma queda durante o primeiro treino livre da Jr Cup, válido pela 4ª etapa do SuperBike Brasil, no Autódromo de Interlagos. Logo que caiu na saída do Pinheirinho, o piloto foi prontamente atendido no local pela equipe médica em ambulância UTI. Na sequência, foi encaminhado para a sala de emergência do autódromo, onde houve a estabilização do seu quadro clínico. Após esse procedimento, foi realizada a remoção médica, em unidade de suporte avançada (UTI móvel) para o Hospital Geral da Pedreira, onde permaneceu até a madrugada de sábado (15/6), seguindo todos os protocolos médicos até ser feita a transferência para o Hospital Albert Einstein. Todos da equipe do SuperBike Brasil estão consternados com o acontecimento e manifestam sinceros sentimentos a todos familiares e amigos de Lorenzo"

*****Com informações do GE