Convocado para seleção, Éderson quase largou o futebol

Dirigentes relataram que torcem para que a situação não piore e que as mudanças sejam benéficas para o futebol do estado.

A prisão de Francisco Cezário gerou tempos nebulosos e indecisões entre os presidentes dos clubes de Mato Grosso do Sul. Em contato com a maioria dos dirigentes, a maior parte adotou uma postura mais cautelosa ao comentar sobre a prisão do mandatário, que esteve à frente da Federação de Futebol por mais de 26 anos.

De acordo com os clubes, todos eles seguem acompanhando as movimentações e aguardando as investigações para emitir um posicionamento correto do caso.

“Estamos avaliando as situações e tomando bastante cautela com relação a isso. O Operário está aguardando com bastante expectativa porque já iniciamos reuniões para o ano de 2025 e todas essas notícias podem atrapalhar bastante o nosso panejamento”, relatou o presidente do Operário, Nelson Antônio ao Correio do Estado.

Perguntado sobre como o Operário vê as informações sobre o desvio de R$ 6 milhões provenientes de convênios do Governo do Estado e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o presidente do Operário demonstrou preocupação. Isso porque o Galo de Campo Grande é o atual campeão estadual e está garantido na Copa do Brasil, Brasileirão Série D, Copa Verde e também no Campeonato Feminino, previsto para ocorrer ainda este ano.

“Esse dinheiro de convênios vindos do governo e da CBF é que faz a gente se manter vivo nos campeonatos. Esse dinheiro é de extrema importância para os clubes de Mato Grosso do Sul. Estamos sim, um pouco apreensivos, mas espero que o caso seja resolvido de forma rápida para que não atrapalhe o planejamento do próximo ano e que as mudanças que vão acontecer daqui para frente, sejam benéficas para o nosso futebol”, relatou.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com o presidente do Comercial, Cláudio Barbosa. O clube disputará o Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B em agosto e, segundo o presidente, está avaliando as movimentações e espera que o caso seja resolvido o mais rápido possível.

“Esse dinheiro é importante para a gente competir, sem essa grana os clubes de MS vão a falência. Até o momento vou manter cautela e vamos aguardar as investigações. A principal preocupação neste momento é o estadual da série B e como vamos competir. Tenho que ser aberto, esse caso pode sim atrapalhar o nosso planejamento”, relatou.

Ao contrário de outros dirigentes, o presidente do Novo Futebol Clube, Eder Cristaldo, demonstrou surpresa com as investigações e pede uma apuração mais aprofundada sobre os casos de corrupção dentro da federação.

“Cara … é difícil de comentar sobre isso. Acharam na casa do Cezário 800 mil reais, isso é um absurdo. Ontem o meu telefone não parou de tocar, muita gente de outros estados querendo saber o que estava acontecendo. Isso mostra uma imagem muito negativa do nosso estado para o Brasil”, relatou

O Novo Futebol Clube competirá apenas no segundo semestre de 2025 no Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B, mas o presidente demonstrou preocupação com o planejamento da equipe e o futuro do estadual.

“Sou amigo do Cezário, mas o que ele fez é imperdoável e ele precisa pagar por isso. O que aconteceu não ficou somente na federação e sim atingiu todos os clubes do estado. Esse caso de corrupção colocou todos os times envolvidos no caso. Nas votações entre os clubes, meu voto sempre foi contra tudo que foi acordado e sou contra tudo que está acontecendo. Se é para mudar, que seja para melhor e que Cezário precisa pagar por todos os crimes que cometeu”.

A reportagem tentou contato com o presidente do Ivinhema, João Carlos Rodrigues que atendeu a ligação, mas por causa do compromissos não respondeu às nossas perguntas. O canal segue aberto para entender como anda o planejamento do Azulão do Vale e entre outros clubes que não atenderam os nossos contatos.



Operação Cartão Vermelho

Operação realizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), que investiga suposto esquema de corrupção na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS)prendeu ontem (21) o presidente da entidade, Francisco Cezário.

Segundo as investigações, o esquema tinha como principal objetivo o desvio de dinheiro que era proveniente do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através de convênios, subvenção ou fomento ao esporte, e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para uso em benefício próprio ou de terceiros.

A principal forma de desvio era a realização de saques das contas da Federação de Futebol, em valores pequenos, de até R$ 5 mil, que após mais de 1.200 saques, ultrapassaram o montante de R$ 3 milhões.

O MP aponta que, além disso, o esquema também incluia desvio de diárias dos hotéis pagos pelo Estado para jogos do Campeonato Estadual.

Levantamento feito pelo Ministério Público no período de setembro de 2018 até fevereiro de 2023, identificou que o desvio de dinheiro total na Federação de Futebol superou a casa dos R$ 6 milhões.

A operação, intitulada como “Cartão Vermelho” cumpriu 7 mandados de prisão preventiva, além de 14 mandados de busca e apreensão, nos municípios de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

Os alvos de investigação do Ministério Publico são: o presidente da Federação de Futebol, Francisco Cezário; Aparecido Alves Pereira; Francisco Carlos Pereira; Umberto Alves Pereira; Valdir Alves Pereira; Rudson Bogarim Barbosa; Marcelo Mitsuo Ezoe Pereira.

Além desses nomes, o diretor de patrimônio da Federação, Jamiro Rodrigues de Oliveira, e o vice-presidente da Federação de Futebol, Marco Antonio Tavares também são investigados, junto com os donos da empresa de confecção de materiais esportivos de Dourados, Invictus Sports, Marcos Antonio de Araujo e Patricia Gomes de Araujo.

Em nota, a empresa Invictos Sports se pronunciou sobre a operação, informando que os proprietários foram autuados pelo Gaeco e forneceram as informações solicitadas a eles.

“A empresa de confecção de uniformes Invictus, de Dourados, é prestadora de serviços para a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul e tem os referidos serviços registrados através de fornecimento de nota fiscal e pagamento registrado em conta corrente da empresa.

Marcos Araújo, proprietário, acompanha o trabalho do Gaeco e está fornecendo todas as informações solicitadas. Está à disposição e confia no trabalho desempenhado pela Justiça de Mato Grosso do Sul”, disse a nota.

O advogado de defesa da FFMS e do presidente Francisco Cesário, André Borges, também enviou um pronunciamento referente a Operação.

“Nessa fase qualquer investigação é sempre unilateral; logo ela será submetida ao necessário contraditório; devemos aguardar os esclarecimentos, que serão prestados, oportunamente”, declarou.

De acordo com o Gaeco, na casa do presidente da FFMS foram apreendidos mais de R$ 800 mil.

*Colaborou Judsom Marinho

