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Guto Miguel vence Roland Garros juvenil e se torna 1º brasileiro campeão do torneio

O goiano conquistou o título ao derrotar o norte-americano Michael Antonius por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4

Estadão Conteúdo

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06/06/2026 - 23h00
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O tênis brasileiro escreveu mais um capítulo histórico neste sábado, 6. Aos 17 anos, o goiano Guto Miguel conquistou o título juvenil de Roland Garros ao derrotar o norte-americano Michael Antonius por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Com a campanha em Paris, o jovem ainda assumirá a liderança do ranking mundial da categoria.

Na decisão disputada em Paris, Guto confirmou o favoritismo diante de Michael Antonius, adversário que enfrentava pela primeira vez no circuito juvenil. O brasileiro assumiu o controle da partida ainda no primeiro set ao conquistar uma quebra de serviço na metade da parcial e manteve o ritmo para fechar em 6/3. No segundo set, abriu vantagem confortável, viu o americano reagir e diminuir a diferença, mas retomou o domínio nos momentos decisivos para fechar a final em 6/4 e garantir o troféu.

O título encerra uma longa espera do tênis brasileiro na chave juvenil masculina de Roland Garros. Antes de Guto, outros nomes do país chegaram perto da conquista, como Luís Felipe Tavares, vice-campeão em 1967, além de Edison Mandarino e Thomas Koch, que também alcançaram finais do torneio nas décadas de 1950 e 1960. Entre os destaques nacionais em Paris, Gustavo Kuerten havia sido campeão juvenil de duplas em 1994, enquanto Vitória Miranda conquistou os títulos de simples e duplas em cadeira de rodas no ano passado.

Com a vitória na capital francesa, Guto Miguel entrou para um grupo seleto de campeões brasileiros de Grand Slam juvenil em simples. O goiano se juntou a Tiago Fernandes, vencedor do Australian Open de 2010, Thiago Seyboth Wild, campeão do US Open de 2018, e João Fonseca, que levantou o troféu do US Open em 2023.

A campanha também levou o jovem de 17 anos ao topo do ranking mundial juvenil. Ele já havia assegurado a liderança ao alcançar a final de Roland Garros, ultrapassando o búlgaro Ivan Ivanov na classificação. Com isso, tornou-se apenas o quarto brasileiro a ocupar o posto de número 1 do mundo na categoria sub-18, repetindo os feitos de Tiago Fernandes, Orlando Luz e João Fonseca.

Na Justiça

Paulo Massaro aciona Operário na justiça e cobra R$ 232 mil

Em nota, o clube disse que só tomou ciência da ação por meio dos veículos de comunicação

05/06/2026 10h30

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Paulo Massaro, comandando treinamento na época que era técnico do Operário

Paulo Massaro, comandando treinamento na época que era técnico do Operário Foto: Operario FC

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O ex-técnico do Operário, Paulo Massaro, abriu uma ação trabalhista contra o antigo clube. Ao todo ele cobra do time sul-mato-grossense R$ 232.957,74, esse valor seria referente ao bônus do título do campeonato estadual, pela classificação na Copa do Brasil e a multa da rescisão contratual. Ele treinou o Operário no primeiro trimestre de 2026. 

Para rebater a ação do técnico, o Operário soltou uma nota em sua rede social, no final da tarde da última quinta-feira (4), o texto contrapõe algumas afirmações feitas pelo ex-treinador. 

Para Paulo Massaro, foi acordado em contrato, um bônus por metas atingidas como o título do Campeonato Sul-mato-grossense, que lhe renderia R$ 30 mil, além de outros R$ 9,2 mil, por avançar de fase na Copa do Brasil. 

Porém de acordo com o clube não foi feito nenhum acordo por metas atingidas e que o profissional teria se apropriado de um momento oportuno, para apresentar tais fatos. 

Em nota o Operário disse, “ A solicitação de premiação solicitada pelo ex-treinador não encontra qualquer respaldo contratual ou jurídico, uma vez que inexiste o próprio fato gerador capaz de justificar a pretensão apresentada”. 

O clube ainda classifica a atitude do ex-treinador de compartilhar as minutas contratuais com terceiros extremamente graves, alegando “O fornecimento da minuta contratual a terceiros, desrespeitando cláusulas estipuladas de ordem confidencial”. 

O ex-comandante do Galo, ainda solicita por meio da ação seu desligamento oficial no Boletim Informativo Diário (BID), de acordo com o mesmo, seu nome ainda consta como técnico do Operário, o que impossibilita que ele assuma uma nova equipe. Quanto a isso, o clube não se posicionou sobre. 

MOTIVO DA DEMISSÃO 

Na nota publicada, o clube quebrou o silêncio sobre o que teria motivado o desligamento do técnico, visto que Paulo Massaro deixou a equipe após a goleada sofrida diante do Vila Nova (GO), que foi o único revés do treinador. 

“Dentre tantos motivos para o desligamento do ex-treinador, o principal se deve à má conduta profissional e à falta de respeito às diretrizes institucionais do clube e à comissão técnica”. Declarou o clube via seu perfil do Instagram. 

O Galo da Capital ainda complementa que não foi apenas um caso isolado e que o treinador infringiu outras diretrizes internas, consideradas essenciais pelo clube. 

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PRÉ-COPA

Neymar não viaja com seleção para Cleveland; segue em tratamento

Cidade dos EUA sedia último amistoso do Brasil com Egito no sábado

04/06/2026 20h00

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É esperado que Neymar esteja apto para a estreia da seleção na Copa, marcada para o dia 13

É esperado que Neymar esteja apto para a estreia da seleção na Copa, marcada para o dia 13 Foto: Rafael Ribeiro/CBF

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O atacante Neymar não viajará junto com a seleção brasileira para Cleveland (Estados Unidos) onde a Amarelinha enfrenta o Egito no sábado (6), no último amistoso preparatório antes da estreia na Copa do Mundo. De acordo com a CBF afirmou que o jogador seguirá em tratamento para se recuperar da lesão muscular grau 2 na panturrilha direita.

“O atleta Neymar não viajará com a delegação para Cleveland. Ele ficará em Nova Jersey, em tratamento de fisioterapia e intensificando a programação de recuperação física”, informou a entidade em comunicado na manhã desta quinta-feira (4).

A comissão técnica aguarda a recuperação do atleta para a primeira fase do Mundial. No último sábado (30), o treinador italiano Carlo Ancelotti afirmou que não planeja fazer cortes na lista final de 26 convocados.

“Pensamos que ele [Neymar] pode se recuperar para o primeiro jogo. Se não puder, para o segundo jogo. Não temos nenhuma dúvida de que não vamos trocar ninguém”, enfatizou o técnico.

O Brasil encara o Egito às 19h (horário de Brasília) no sábado (6), no estádio Huntington Bank Field, na Cleveland, no estado de Ohio. A abertura da Copa do Mundo será na próxima quinta (11), às 16h, no México. A seleção anfitriã medirá forças com a África do Sul, no estádio Azteca, no primeiro duelo do Grupo A, que inclui ainda República Tcheca e Coreia do Sul.

A seleção brasileira estreará contra Marrocoas, em 13 de junho (um sábado), às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Brasil está no Grupo C, que tem ainda Haiti e Escócia.

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