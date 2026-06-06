Guto Miguel vence Roland Garros juvenil e se torna 1º brasileiro campeão do torneio

Na Justiça

Em nota, o clube disse que só tomou ciência da ação por meio dos veículos de comunicação

O ex-técnico do Operário, Paulo Massaro, abriu uma ação trabalhista contra o antigo clube. Ao todo ele cobra do time sul-mato-grossense R$ 232.957,74, esse valor seria referente ao bônus do título do campeonato estadual, pela classificação na Copa do Brasil e a multa da rescisão contratual. Ele treinou o Operário no primeiro trimestre de 2026.

Para rebater a ação do técnico, o Operário soltou uma nota em sua rede social, no final da tarde da última quinta-feira (4), o texto contrapõe algumas afirmações feitas pelo ex-treinador.

Para Paulo Massaro, foi acordado em contrato, um bônus por metas atingidas como o título do Campeonato Sul-mato-grossense, que lhe renderia R$ 30 mil, além de outros R$ 9,2 mil, por avançar de fase na Copa do Brasil.

Porém de acordo com o clube não foi feito nenhum acordo por metas atingidas e que o profissional teria se apropriado de um momento oportuno, para apresentar tais fatos.

Em nota o Operário disse, “ A solicitação de premiação solicitada pelo ex-treinador não encontra qualquer respaldo contratual ou jurídico, uma vez que inexiste o próprio fato gerador capaz de justificar a pretensão apresentada”.

O clube ainda classifica a atitude do ex-treinador de compartilhar as minutas contratuais com terceiros extremamente graves, alegando “O fornecimento da minuta contratual a terceiros, desrespeitando cláusulas estipuladas de ordem confidencial”.

O ex-comandante do Galo, ainda solicita por meio da ação seu desligamento oficial no Boletim Informativo Diário (BID), de acordo com o mesmo, seu nome ainda consta como técnico do Operário, o que impossibilita que ele assuma uma nova equipe. Quanto a isso, o clube não se posicionou sobre.

MOTIVO DA DEMISSÃO

Na nota publicada, o clube quebrou o silêncio sobre o que teria motivado o desligamento do técnico, visto que Paulo Massaro deixou a equipe após a goleada sofrida diante do Vila Nova (GO), que foi o único revés do treinador.

“Dentre tantos motivos para o desligamento do ex-treinador, o principal se deve à má conduta profissional e à falta de respeito às diretrizes institucionais do clube e à comissão técnica”. Declarou o clube via seu perfil do Instagram.

O Galo da Capital ainda complementa que não foi apenas um caso isolado e que o treinador infringiu outras diretrizes internas, consideradas essenciais pelo clube.

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