Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

ESPORTE

Copa SEST SENAT 2026 abre inscrições e terá equipe de MS

Maior torneio de futebol amador do transporte no país chega à 13ª edição, com jogos a partir de março e participação de trabalhadores de todo o Brasil, incluindo Campo Grande

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

22/02/2026 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Estão abertas até o dia 12 de março as inscrições para a 13ª edição da Copa SEST SENAT de Futebol 7 Society, um dos maiores torneios de futebol amador do Brasil voltado exclusivamente aos trabalhadores do setor de transporte. A competição é promovida pelo SEST SENAT e reúne profissionais de todos os modais, além de transportadores autônomos, como caminhoneiros, taxistas e motofretistas.

Com início previsto para 28 de março, a disputa será realizada em três fases, local, regional e nacional, sempre aos finais de semana e feriados. A etapa local ocorre até 28 de junho; a regional, entre 1º e 30 de agosto; e a fase nacional, em formato mata-mata, será disputada de 17 de outubro a 5 de dezembro.

As quartas de final estão marcadas para os dias 7 e 8 de novembro, em São Vicente (SP). Já as semifinais e as finais acontecem em Patos de Minas (MG), nos dias 4 e 5 de dezembro, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da entidade.

Além do caráter competitivo, o torneio aposta na integração e na promoção da saúde entre os trabalhadores. Segundo a diretora executiva nacional do SEST SENAT, Nicole Goulart, a Copa vai além das quatro linhas. “Ao incentivar a prática esportiva, fortalecemos hábitos saudáveis, estimulamos o espírito de equipe e contribuímos diretamente para o bem-estar e a produtividade no setor”, afirmou.

Regras e contrapartida social

As partidas seguem as normas da Confederação Brasileira de Futebol 7 Society, com dois tempos de 25 minutos e sete jogadores em campo. Cada equipe pode inscrever entre dez e 15 atletas, além de técnico e auxiliar técnico, ambos com vínculo comprovado com o setor de transporte.

A inscrição é gratuita, mas há contrapartida social: equipes masculinas devem doar duas cestas básicas no ato da inscrição da fase local; as femininas, uma cesta básica. O regulamento também prevê punição solidária para atletas suspensos, um quilo de alimento por cartão amarelo e dois quilos por cartão vermelho, como condição para retorno após o cumprimento da suspensão.

Além dos troféus para os três primeiros colocados, a Copa premia o artilheiro, o melhor goleiro e a equipe Fair Play.

Participação feminina ampliada

Na categoria feminina, além das trabalhadoras do transporte, podem participar dependentes maiores de 18 anos e até 30% de atletas da comunidade, ampliando o alcance social da competição.

Campo Grande entre as sedes

No masculino, Campo Grande está entre as unidades confirmadas para a fase local, reforçando a presença de Mato Grosso do Sul no torneio.

Unidades confirmadas – Masculino

  • Pelotas/RS
  • Ponta Grossa/PR
  • São Vicente/SP
  • Vitória da Conquista/BA
  • Brasília/DF
  • Porto Alegre/RS
  • Rio de Janeiro - Deodoro/RJ
  • Cariacica/ES
  • Manaus/AM
  • Recife/PE
  • Contagem/MG
  • Fortaleza/CE
  • Simões Filho/BA
  • Goiânia/GO
  • Campinas/SP
  • Santo André/SP
  • São Paulo - Vila Jaguara/SP
  • São Paulo - Parque Novo Mundo/SP
  • Cuiabá/MT
  • Londrina/PR
  • Curitiba/PR
  • Maceió/AL
  • Bento Gonçalves/RS
  • Campos dos Goytacazes/RJ
  • Florianópolis/SC
  • João Pessoa/PB
  • Natal/RN
  • Araraquara/SP
  • Divinópolis/MG
  • Campo Grande/MS
  • Pouso Alegre/MG
  • Ribeirão Preto/SP
  • Belém/PA
  • Rio Branco/AC
  • Araçatuba/SP
  • Piracicaba/SP
  • Feira de Santana/BA
  • São José do Rio Preto/SP
  • Uberlândia/MG
  • Juiz de Fora/MG
  • Aracaju/SE
  • Boa Vista/RR
  • Barra Mansa/RJ
  • São Gonçalo/RJ
  • Campina Grande/PB
  • Cachoeiro de Itapemirim/ES
  • Uberaba/MG
  • Bauru/SP
  • Varginha/MG
  • Poços de Caldas/MG
  • Petrolina/PE
  • Jacareí/SP
  • Macapá/AP
  • Patos de Minas/MG
  • Rondonópolis/MT
  • Uruguaiana/RS
  • Vale do Aço/MG
  • Chapecó/SC
  • Teófilo Otoni/MG
  • Belo Horizonte - Jardim Vitória/MG
  • Santarém/PA
  • Marabá/PA
  • Marília/SP
  • Rio Claro/SP
  • Taubaté/SP
  • Cabo de Santo Agostinho/PE
  • Passo Fundo/RS
  • Caruaru/PE
  • Foz do Iguaçu/PR
  • Três Lagoas/MS
  • Rio de Janeiro - Paciência/RJ
  • Guarulhos/SP
  • Itabuna/BA
  • Blumenau/SC
  • Araxá/MG
  • Duque de Caxias/RJ
  • Carazinho/RS
  • Serra Talhada/PE
  • Maringá/PR
  • Joinville/SC
  • Porto Velho/RO
  • Paulínia/SP
  • Pato Branco/PR
  • Rio Negrinho/SC
  • Luís Eduardo Magalhães/BA
  • Manaus/AM
  • Cruzeiro do Sul/AC
  • Vilhena/RO
  • Itabaiana/SE
  • Arapiraca/AL
  • Eunápolis/BA
  • Betim/MG
  • Cascavel/PR
  • João Monlevade/MG
  • Videira/SC
  • Sete Lagoas/MG
  • Três Rios/RJ
  • Alagoinhas/BA

Unidades confirmadas – Feminino

  • Fortaleza/CE
  • Boa Vista/RR
  • Patos de Minas/MG
  • Vitória da Conquista/BA
  • São Paulo - Vila Jaguara/SP
  • São Paulo - Parque Novo Mundo/SP
  • Cariacica/ES
  • Manaus/AM
  • Contagem/MG
  • Simões Filho/BA
  • Goiânia/GO
  • Londrina/PR
  • Curitiba/PR
  • Maceió/AL
  • Campos dos Goytacazes/RJ
  • Araraquara/SP
  • Belém/PA
  • Rio Branco/AC
  • Feira de Santana/BA
  • São José do Rio Preto/SP
  • Aracaju/SE
  • São Vicente/SP
  • Barra Mansa/RJ
  • São Gonçalo/RJ
  • Petrolina/PE
  • Macapá/AP
  • Ponta Grossa/PR
  • Rondonópolis/MT
  • Chapecó/SC
  • Taubaté/SP
  • Cabo de Santo Agostinho/PE
  • Rio de Janeiro - Paciência/RJ
  • Blumenau/SC
  • Duque de Caxias/RJ
  • Porto Velho/RO
  • Paulínia/SP
  • Luís Eduardo Magalhães/BA
  • Manaus/AM
  • Vilhena/RO
  • Cascavel/PR
  • Alagoinhas/BA

Com inscrições gratuitas e calendário definido, a expectativa é de mais uma edição marcada por disputas acirradas, integração entre categorias e mobilização de trabalhadores em todo o país.

Azulão

Ivinhema vence Independente-AP e se classifica na Copa do Brasil

Com o resultado, o clube garante mais R$ 830 mil em premiação, que se somam aos R$ 400 mil já recebidos pela participação na primeira fase

20/02/2026 14h00

Compartilhar
Fogliato, autor do único gol da partida disputada no Estádio Saraivão

Fogliato, autor do único gol da partida disputada no Estádio Saraivão Foto: Rodrigo Moreira

Continue Lendo...

O Ivinhema Futebol Clube está na segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (18), no Estádio Saraivão, a equipe sul-mato-grossense venceu o Independente-AP por 1 a 0, com gol solitário de Fogliato aos 37' do segundo tempo. Com o resultado, o clube garante mais R$ 830 mil em premiação, que se somam aos R$ 400 mil já recebidos pela participação na primeira fase.

Na próxima etapa, o adversário será o Volta Redonda Futebol Clube, novamente em jogo único e com mando do Ivinhema.

O confronto

Em partida bastante equilirada, o primeiro tempo foi bastante disputado e com maior domínio do Independente, que teve maior posse de bola, mas criou poucas chances efetivas. Goleiro do Azulão, Neto praticamente não foi exigido, e o confronto foi para o intervalo sem gols.

Na etapa final, o Ivinhema passou a controlar mais as ações. Com melhor ritmo de jogo, o time conseguiu pressionar até abrir o placar. Após troca de passes pela esquerda, Eliezer fez o pivô e rolou para Fogliato, que finalizou de fora da área, no canto esquerdo baixo de Tião.

Em desvantagem, o time amapaense avançou as linhas e deu espaço para contra-ataques. Aos 47' Pedrinho ainda acertou a trave em jogada rápida, mas o lance não alterou o resultado.

Adeus

Fora de casa, o Futebol Clube Pantanal foi eliminado ao perder por 2 a 0 para o Ji-Paraná, no Estádio Biancão, em Rondônia. Palácios e Lelo marcaram os gols da vitória rondoniense, que agora enfrenta o Ypiranga-RS fora de casa.

Confrontos da 2ª fase

Terça-feira, 3 de março

  • CRB-AL x Porto-BA
  • Figueirense x Azuriz-PR

Quarta-feira, 4 de março

  • Santa Catarina x Cuiabá-MT
  • Betim x Operário-PR
  • Ivinhema x Volta Redonda-RJ
  • Nova Iguaçu x Lagarto-SE
  • Velo Clube x Vila Nova-GO
  • Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
  • Avaí-SC x Porto Vitória-ES
  • Rio Branco-ES x Athletic Club
  • Manauara x Itabaiana-SE
  • América-MG x Tirol-CE

Quinta-feira, 5 de março

  • Trem-AP x Fluminense-PI
  • Desportiva Ferroviária x Sport
  • Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
  • Juventude x Guaporé
  • Santa Cruz x Sousa-PB

Saiba*

Pela 2ª fase, o Operário enfrenta o ASA de Arapiraca, em Alagoas, na próxima quarta-feira (25).

Assine o Correio do Estado

Mundial de Clubes

Uefa aceita proposta da Fifa para ter Mundial de Clubes com 48 times a cada quatro anos

O acordo já pode valer para a edição de 2029

19/02/2026 22h00

Compartilhar

Foto: Reprodução / X Fifa

Continue Lendo...

A Uefa deu sinal verde para a Fifa realizar um Mundial de Clubes com 48 equipes desde que seja disputado de quatro em quatro anos.

O acordo entre os Aleksander Ceferin e Gianni Infantino já pode valer para a edição de 2029, segundo informação do The Guardian.

A entidade que organiza o futebol europeu aceitou a proposta da Fifa depois de ter a garantia de que a nova competição não será disputada a cada dois anos, o que para a Uefa poderia diminuir o interesse pela Liga dos Campeões, campeonato disputado anualmente com os melhores times da Europa.

Um ponto que ajudou a conciliação das entidades foi o fato de o Real Madrid e Uefa encerrarem uma disputa judicial, com a saída do time espanhol da Superliga Europeia, torneio que reuniria apenas os times mais fortes do continente.

No ano passado, durante a disputa do Mundial nos Estados Unidos, com 32 times, o Real chegou a propor uma competição mundial a cada dois anos, mas não conseguiu apoio por parte das demais equipes europeias e da Uefa.

A intenção da Uefa ao aceitar a proposta da Fifa com um Mundial mais 'inchado' é dar a oportunidade para mais clubes do Velho Continente participarem do Mundial, evitando que equipes importantes como Barcelona, Liverpool e Manchester United fiquem de fora como ocorreu ano passado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3618, sábado (21/02)
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3618, sábado (21/02)

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2975, sábado (21/02)
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2975, sábado (21/02)

3

Mato Grosso do Sul tem 597 mil hectares sem dono declarado, aponta relatório
LEVANTAMENTO

/ 1 dia

Mato Grosso do Sul tem 597 mil hectares sem dono declarado, aponta relatório

4

MPMS move ação para acabar com som alto e algazarra em conveniência em Campo Grande
vila nasser

/ 1 dia

MPMS move ação para acabar com som alto e algazarra em conveniência em Campo Grande

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6958, sábado (21/02)
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6958, sábado (21/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 3 dias

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 13/02/2026

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 12/02/2026

Você paga 27,5% de IR?