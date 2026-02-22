Copa SEST SENAT 2026 abre inscrições e terá equipe de MS

Estão abertas até o dia 12 de março as inscrições para a 13ª edição da Copa SEST SENAT de Futebol 7 Society, um dos maiores torneios de futebol amador do Brasil voltado exclusivamente aos trabalhadores do setor de transporte. A competição é promovida pelo SEST SENAT e reúne profissionais de todos os modais, além de transportadores autônomos, como caminhoneiros, taxistas e motofretistas.
Com início previsto para 28 de março, a disputa será realizada em três fases, local, regional e nacional, sempre aos finais de semana e feriados. A etapa local ocorre até 28 de junho; a regional, entre 1º e 30 de agosto; e a fase nacional, em formato mata-mata, será disputada de 17 de outubro a 5 de dezembro.
As quartas de final estão marcadas para os dias 7 e 8 de novembro, em São Vicente (SP). Já as semifinais e as finais acontecem em Patos de Minas (MG), nos dias 4 e 5 de dezembro, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da entidade.
Além do caráter competitivo, o torneio aposta na integração e na promoção da saúde entre os trabalhadores. Segundo a diretora executiva nacional do SEST SENAT, Nicole Goulart, a Copa vai além das quatro linhas. “Ao incentivar a prática esportiva, fortalecemos hábitos saudáveis, estimulamos o espírito de equipe e contribuímos diretamente para o bem-estar e a produtividade no setor”, afirmou.
Regras e contrapartida social
As partidas seguem as normas da Confederação Brasileira de Futebol 7 Society, com dois tempos de 25 minutos e sete jogadores em campo. Cada equipe pode inscrever entre dez e 15 atletas, além de técnico e auxiliar técnico, ambos com vínculo comprovado com o setor de transporte.
A inscrição é gratuita, mas há contrapartida social: equipes masculinas devem doar duas cestas básicas no ato da inscrição da fase local; as femininas, uma cesta básica. O regulamento também prevê punição solidária para atletas suspensos, um quilo de alimento por cartão amarelo e dois quilos por cartão vermelho, como condição para retorno após o cumprimento da suspensão.
Além dos troféus para os três primeiros colocados, a Copa premia o artilheiro, o melhor goleiro e a equipe Fair Play.
Participação feminina ampliada
Na categoria feminina, além das trabalhadoras do transporte, podem participar dependentes maiores de 18 anos e até 30% de atletas da comunidade, ampliando o alcance social da competição.
Campo Grande entre as sedes
No masculino, Campo Grande está entre as unidades confirmadas para a fase local, reforçando a presença de Mato Grosso do Sul no torneio.
Unidades confirmadas – Masculino
- Pelotas/RS
- Ponta Grossa/PR
- São Vicente/SP
- Vitória da Conquista/BA
- Brasília/DF
- Porto Alegre/RS
- Rio de Janeiro - Deodoro/RJ
- Cariacica/ES
- Manaus/AM
- Recife/PE
- Contagem/MG
- Fortaleza/CE
- Simões Filho/BA
- Goiânia/GO
- Campinas/SP
- Santo André/SP
- São Paulo - Vila Jaguara/SP
- São Paulo - Parque Novo Mundo/SP
- Cuiabá/MT
- Londrina/PR
- Curitiba/PR
- Maceió/AL
- Bento Gonçalves/RS
- Campos dos Goytacazes/RJ
- Florianópolis/SC
- João Pessoa/PB
- Natal/RN
- Araraquara/SP
- Divinópolis/MG
- Campo Grande/MS
- Pouso Alegre/MG
- Ribeirão Preto/SP
- Belém/PA
- Rio Branco/AC
- Araçatuba/SP
- Piracicaba/SP
- Feira de Santana/BA
- São José do Rio Preto/SP
- Uberlândia/MG
- Juiz de Fora/MG
- Aracaju/SE
- Boa Vista/RR
- Barra Mansa/RJ
- São Gonçalo/RJ
- Campina Grande/PB
- Cachoeiro de Itapemirim/ES
- Uberaba/MG
- Bauru/SP
- Varginha/MG
- Poços de Caldas/MG
- Petrolina/PE
- Jacareí/SP
- Macapá/AP
- Patos de Minas/MG
- Rondonópolis/MT
- Uruguaiana/RS
- Vale do Aço/MG
- Chapecó/SC
- Teófilo Otoni/MG
- Belo Horizonte - Jardim Vitória/MG
- Santarém/PA
- Marabá/PA
- Marília/SP
- Rio Claro/SP
- Taubaté/SP
- Cabo de Santo Agostinho/PE
- Passo Fundo/RS
- Caruaru/PE
- Foz do Iguaçu/PR
- Três Lagoas/MS
- Rio de Janeiro - Paciência/RJ
- Guarulhos/SP
- Itabuna/BA
- Blumenau/SC
- Araxá/MG
- Duque de Caxias/RJ
- Carazinho/RS
- Serra Talhada/PE
- Maringá/PR
- Joinville/SC
- Porto Velho/RO
- Paulínia/SP
- Pato Branco/PR
- Rio Negrinho/SC
- Luís Eduardo Magalhães/BA
- Cruzeiro do Sul/AC
- Vilhena/RO
- Itabaiana/SE
- Arapiraca/AL
- Eunápolis/BA
- Betim/MG
- Cascavel/PR
- João Monlevade/MG
- Videira/SC
- Sete Lagoas/MG
- Três Rios/RJ
- Alagoinhas/BA
Unidades confirmadas – Feminino
- Fortaleza/CE
- Boa Vista/RR
- Patos de Minas/MG
- Vitória da Conquista/BA
- São Paulo - Vila Jaguara/SP
- São Paulo - Parque Novo Mundo/SP
- Cariacica/ES
- Manaus/AM
- Contagem/MG
- Simões Filho/BA
- Goiânia/GO
- Londrina/PR
- Curitiba/PR
- Maceió/AL
- Campos dos Goytacazes/RJ
- Araraquara/SP
- Belém/PA
- Rio Branco/AC
- Feira de Santana/BA
- São José do Rio Preto/SP
- Aracaju/SE
- São Vicente/SP
- Barra Mansa/RJ
- São Gonçalo/RJ
- Petrolina/PE
- Macapá/AP
- Ponta Grossa/PR
- Rondonópolis/MT
- Chapecó/SC
- Taubaté/SP
- Cabo de Santo Agostinho/PE
- Rio de Janeiro - Paciência/RJ
- Blumenau/SC
- Duque de Caxias/RJ
- Porto Velho/RO
- Paulínia/SP
- Luís Eduardo Magalhães/BA
- Vilhena/RO
- Cascavel/PR
- Alagoinhas/BA
Com inscrições gratuitas e calendário definido, a expectativa é de mais uma edição marcada por disputas acirradas, integração entre categorias e mobilização de trabalhadores em todo o país.