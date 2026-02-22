Copa SEST SENAT 2026 abre inscrições e terá equipe de MS

Além dos troféus para os três primeiros colocados, a Copa premia o artilheiro, o melhor goleiro e a equipe Fair Play - Divulgação

Estão abertas até o dia 12 de março as inscrições para a 13ª edição da Copa SEST SENAT de Futebol 7 Society, um dos maiores torneios de futebol amador do Brasil voltado exclusivamente aos trabalhadores do setor de transporte. A competição é promovida pelo SEST SENAT e reúne profissionais de todos os modais, além de transportadores autônomos, como caminhoneiros, taxistas e motofretistas.

Com início previsto para 28 de março, a disputa será realizada em três fases, local, regional e nacional, sempre aos finais de semana e feriados. A etapa local ocorre até 28 de junho; a regional, entre 1º e 30 de agosto; e a fase nacional, em formato mata-mata, será disputada de 17 de outubro a 5 de dezembro.

As quartas de final estão marcadas para os dias 7 e 8 de novembro, em São Vicente (SP). Já as semifinais e as finais acontecem em Patos de Minas (MG), nos dias 4 e 5 de dezembro, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da entidade.

Além do caráter competitivo, o torneio aposta na integração e na promoção da saúde entre os trabalhadores. Segundo a diretora executiva nacional do SEST SENAT, Nicole Goulart, a Copa vai além das quatro linhas. “Ao incentivar a prática esportiva, fortalecemos hábitos saudáveis, estimulamos o espírito de equipe e contribuímos diretamente para o bem-estar e a produtividade no setor”, afirmou.

Regras e contrapartida social

As partidas seguem as normas da Confederação Brasileira de Futebol 7 Society, com dois tempos de 25 minutos e sete jogadores em campo. Cada equipe pode inscrever entre dez e 15 atletas, além de técnico e auxiliar técnico, ambos com vínculo comprovado com o setor de transporte.

A inscrição é gratuita, mas há contrapartida social: equipes masculinas devem doar duas cestas básicas no ato da inscrição da fase local; as femininas, uma cesta básica. O regulamento também prevê punição solidária para atletas suspensos, um quilo de alimento por cartão amarelo e dois quilos por cartão vermelho, como condição para retorno após o cumprimento da suspensão.

Além dos troféus para os três primeiros colocados, a Copa premia o artilheiro, o melhor goleiro e a equipe Fair Play.

Participação feminina ampliada

Na categoria feminina, além das trabalhadoras do transporte, podem participar dependentes maiores de 18 anos e até 30% de atletas da comunidade, ampliando o alcance social da competição.

Campo Grande entre as sedes

No masculino, Campo Grande está entre as unidades confirmadas para a fase local, reforçando a presença de Mato Grosso do Sul no torneio.

Unidades confirmadas – Masculino

Pelotas/RS

Ponta Grossa/PR

São Vicente/SP

Vitória da Conquista/BA

Brasília/DF

Porto Alegre/RS

Rio de Janeiro - Deodoro/RJ

Cariacica/ES

Manaus/AM

Recife/PE

Contagem/MG

Fortaleza/CE

Simões Filho/BA

Goiânia/GO

Campinas/SP

Santo André/SP

São Paulo - Vila Jaguara/SP

São Paulo - Parque Novo Mundo/SP

Cuiabá/MT

Londrina/PR

Curitiba/PR

Maceió/AL

Bento Gonçalves/RS

Campos dos Goytacazes/RJ

Florianópolis/SC

João Pessoa/PB

Natal/RN

Araraquara/SP

Divinópolis/MG

Campo Grande/MS

Pouso Alegre/MG

Ribeirão Preto/SP

Belém/PA

Rio Branco/AC

Araçatuba/SP

Piracicaba/SP

Feira de Santana/BA

São José do Rio Preto/SP

Uberlândia/MG

Juiz de Fora/MG

Aracaju/SE

Boa Vista/RR

Barra Mansa/RJ

São Gonçalo/RJ

Campina Grande/PB

Cachoeiro de Itapemirim/ES

Uberaba/MG

Bauru/SP

Varginha/MG

Poços de Caldas/MG

Petrolina/PE

Jacareí/SP

Macapá/AP

Patos de Minas/MG

Rondonópolis/MT

Uruguaiana/RS

Vale do Aço/MG

Chapecó/SC

Teófilo Otoni/MG

Belo Horizonte - Jardim Vitória/MG

Santarém/PA

Marabá/PA

Marília/SP

Rio Claro/SP

Taubaté/SP

Cabo de Santo Agostinho/PE

Passo Fundo/RS

Caruaru/PE

Foz do Iguaçu/PR

Três Lagoas/MS

Rio de Janeiro - Paciência/RJ

Guarulhos/SP

Itabuna/BA

Blumenau/SC

Araxá/MG

Duque de Caxias/RJ

Carazinho/RS

Serra Talhada/PE

Maringá/PR

Joinville/SC

Porto Velho/RO

Paulínia/SP

Pato Branco/PR

Rio Negrinho/SC

Luís Eduardo Magalhães/BA

Manaus/AM

Cruzeiro do Sul/AC

Vilhena/RO

Itabaiana/SE

Arapiraca/AL

Eunápolis/BA

Betim/MG

Cascavel/PR

João Monlevade/MG

Videira/SC

Sete Lagoas/MG

Três Rios/RJ

Alagoinhas/BA

Unidades confirmadas – Feminino

Fortaleza/CE

Boa Vista/RR

Patos de Minas/MG

Vitória da Conquista/BA

São Paulo - Vila Jaguara/SP

São Paulo - Parque Novo Mundo/SP

Cariacica/ES

Manaus/AM

Contagem/MG

Simões Filho/BA

Goiânia/GO

Londrina/PR

Curitiba/PR

Maceió/AL

Campos dos Goytacazes/RJ

Araraquara/SP

Belém/PA

Rio Branco/AC

Feira de Santana/BA

São José do Rio Preto/SP

Aracaju/SE

São Vicente/SP

Barra Mansa/RJ

São Gonçalo/RJ

Petrolina/PE

Macapá/AP

Ponta Grossa/PR

Rondonópolis/MT

Chapecó/SC

Taubaté/SP

Cabo de Santo Agostinho/PE

Rio de Janeiro - Paciência/RJ

Blumenau/SC

Duque de Caxias/RJ

Porto Velho/RO

Paulínia/SP

Luís Eduardo Magalhães/BA

Manaus/AM

Vilhena/RO

Cascavel/PR

Alagoinhas/BA

Com inscrições gratuitas e calendário definido, a expectativa é de mais uma edição marcada por disputas acirradas, integração entre categorias e mobilização de trabalhadores em todo o país.