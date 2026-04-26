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Corinthians tira cadeira da Neo Química Arena em manifesto após injúria racial a Carlos Miguel

No lugar do assento, foi instalado um adesivo com a frase "Aqui, o racismo não tem lugar", além de um QR code que direciona para conteúdos educativos sobre como identificar e denunciar casos de racismo

Estadão Conteúdo

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26/04/2026 - 23h00
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"Aqui, o racismo não tem lugar. E nunca terá." Com essa mensagem, o Corinthians anunciou uma campanha permanente de combate ao racismo na Neo Química Arena, após um episódio recente de injúria racial contra o goleiro Carlos Miguel, do Palmeiras.

Como gesto simbólico, o clube decidiu retirar por tempo indeterminado uma cadeira do setor onde ocorreu o caso de racismo. A medida foi adotada após não ser possível identificar o responsável nas arquibancadas.

No lugar do assento, foi instalado um adesivo com a frase "Aqui, o racismo não tem lugar", além de um QR code que direciona para conteúdos educativos sobre como identificar e denunciar casos de racismo.

Diretor Cultural e de Responsabilidade Social do clube, Rafael Castilho destacou o caráter estrutural da campanha. "A história do Corinthians é a história do pertencimento e da inclusão. Não é que o principal seja se posicionar para evitar punições desportivas. Nosso posicionamento é muito mais profundo e direto Somos um clube antirracista. Formado em grande parte por homens e mulheres negras. Jamais seremos coniventes e aceitaremos nos nossos espaços, que devem ser democráticos e inclusivos, atitudes que venham de encontro com nosso papel histórico."

A ação também prevê a ampliação de pontos de informação dentro da arena, com QR codes espalhados pelo estádio para orientar torcedores sobre como registrar e denunciar episódios de discriminação.

Para Bruno Brum, CMO da End to End, agência parceira do projeto, a iniciativa busca provocar reflexão para além do ambiente esportivo. "Racismo não é opinião, é injustiça. Combater o racismo é uma escolha diária de enxergar a dignidade de cada pessoa e agir para que o respeito não seja exceção, mas regra. Esse posicionamento do Corinthians ultrapassa o futebol e dialoga com toda a sociedade."

RACISMO NO CLÁSSICO

O caso de racismo envolvendo o goleiro Carlos Miguel ocorreu no dia 22 de abril, durante o empate sem gols entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A partida também ficou marcada por uma confusão generalizada na área de acesso aos vestiários após o apito final.

Na ocasião, o Palmeiras se manifestou por meio de nota oficial, repudiando o episódio. "Diante desta grave violência, incompatível com qualquer valor civilizatório, o Palmeiras se solidariza com o atleta e pede que as autoridades competentes adotem as providências devidas", informou o clube.

O Corinthians também se posicionou, manifestando solidariedade ao goleiro e reiterando que repudia qualquer ato de racismo ou discriminação. Carlos Miguel defendeu o clube alvinegro entre 2021 e 2024.

Eliminação

Pantanal cai nos pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil Feminina

O jogo no tempo regulamentar ficou empatado em 1 a 1 e nas penalidades o time sul-mato-grossense foi superado pela equipe da Liga Sanjoanense do Piauí

23/04/2026 12h35

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Em casa, Pantanal é eliminado da Copa do Brasil Feminina

Em casa, Pantanal é eliminado da Copa do Brasil Feminina Reprodução Rede Social

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Na última quarta-feira (22) a equipe feminina do Pantanal SAF entrou em campo em partida válida pela fase preliminar da Copa do Brasil Feminina, o adversário foi a equipe da Liga Sanjoanense (PI). 

A partida aconteceu no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande e com a bola rolando o time do Pantanal foi mais perigoso e efetivo, pelo menos na primeira etapa. 

Após jogada pela ala direita do campo, a bola foi cruzada na área da equipe adversária e após falha da goleira do Sanjoanense, Emanuelle apareceu livre no segundo poste para cabecear e abrir o placar para o Pantanal aos 36 minutos da primeira etapa. 

Na segunda etapa, a árbitra mal soou o apito e em um vacilo da defesa do time pantaneiro, a equipe piauiense empatou a partida com um minuto de bola rolando no segundo tempo. 

A partida não teve mais gols e com a igualdade permanecendo no placar, não restou outra alternativa, o jogo seria decidido nas penalidades.  

Na disputa de pênaltis, que teve 18 cobranças no total, terminou após Sorriso perder a cobrança do Pantanal enquanto do outro lado Duh Ramos converteu e colocou a Liga Sanjoanense na próxima fase da Copa do Brasil Feminina. 

O próximo desafio das pantaneiras é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A3, o time recebe no sábado (25), a equipe do Várzea Grande de Mato Grosso. A bola rola às 16h (horário de MS) no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. 
 

Futebol

City desperdiça várias chances, mas bate e rebaixa o Burnley e assume topo da Premier League

Restando 15 pontos em disputa para a definição do título, City e Arsenal agora somam os mesmos 70

22/04/2026 23h00

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Divulgação/ESPN

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Há um mês, o Arsenal contava os jogos para voltar a conquistar a Premier League - ainda pode, com cinco rodadas para o fim. O time londrino tinha nove pontos de vantagem e vivia enorme tranquilidade.

Nesta quarta-feira, depois de tropeçar duas vezes seguidas, viu o rival Manchester City, seu algoz na rodada passada, ganhar jogo atrasado por 1 a 0 na casa do penúltimo colocado e matematicamente rebaixado Burnley e assumir a liderança nos critérios de desempate.

Restando 15 pontos em disputa para a definição do título, City e Arsenal agora somam os mesmos 70, com idêntico saldo de 37 gols, mas com o time de Pep Guardiola em vantagem pelos gols pró: 66 a 63 - também leva vantagem no confronto direto.

Apesar do resultado magro, o Manchester City produziu o suficiente para até golear, carimbando a trave em duas oportunidades e vendo o goleiro Dubravka ser o destaque da partida ao realizar diversas oportunidades tamanha a superioridade rival.

Empolgado por ganhar a "final antecipada" diante do Arsenal, no fim de semana, o City entrou em campo na casa do Burnley ciente que não podia desperdiçar pontos para assumir a liderança. E rapidamente tomou postura agressiva, com Cherki acertando o travessão após desvio do goleiro Dubravka com menos de quatro minutos.

O grito de gol saiu no lance seguinte, em arrancada de Haaland e finalização com cavadinha. O centroavante recebeu lindo passe de Doku em jogada que começou quase na área dos visitantes. A trama de pé em pé terminou com o camisa 9 saindo de seu campo e mostrando frieza para mandar às redes.

O gol fez muito bem ao City, que continuou dominando todas as ações e bombardeando a meta de Dubravka, o destaque do Burnley. Cherki era quem mais dava trabalho, apesar da batida de O'Reilly exigir grande defesa. O time da casa apostava em raros contragolpes e viu Flemming desperdiçar duas boas chances.

O City enfileirava chances criadas e desperdiçadas, o que poderia custar caro. Após o intervalo, foi a vez de Semenyo mandar pelo alto a oportunidade do 2 a 0. Haaland parou na trave Deixar o frágil Burnley "vivo" na partida, com o apoio da torcida, era tudo o que Guardiola não queria, o que justificava os pedidos ao time atacar.

Insatisfeito com a produção ofensiva, Guardiola resolveu colocar Savinho na vaga de Semenyo. O brasileiro entrou 'elétrico', se movimentando bem e repetindo o que os companheiros mais faziam em campo: perder gol. O brasileiro recebeu livre na área, escolheu o canto e parou em nova defesa de Dubravka.

Diferentemente da etapa inicial, na qual viu o oponente acertar alguns contra-ataques, desta vez, porém, o City soube se defender e, se não fez mais gols, ao menos segurou o importante triunfo por placar magro suficiente para chegar ao topo. O Burnley lamentou o rebaixamento.

Campeão da Copa da Liga Inglesa nesta temporada, Guardiola leva o City à liderança após jogar a toalha no decorrer da Premier League, na qual busca seu sétimo título com a equipe - são 19 conquistas pelo clube de Manchester do treinador espanhol.

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