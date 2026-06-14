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Alemanha repete 7x1 sobre Curaçao, que faz seu primeiro gol em Copas

Estreante, seleção caribenha não resiste aos tetracampeões em Houston

agência brasil

14/06/2026 - 15h17
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No duelo entre uma seleção tetracampeã e outra estreante em Copas do Mundo, deu a lógica e um placar de recordação amarga ao Brasil. A Alemanha goleou Curaçao por 7 a 1 no NRG Stadium, em Houston.

A partida abriu o Grupo E do Mundial, que é sediado pelos Estados Unidos, México e Canadá. Costa do Marfim e Equador completam a chave.

O jogo deste domingo (14) opôs uma das maiores disparidades de posições no ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa) desta Copa. Os alemães ocupam o décimo lugar, enquanto os caribenhos estão na 82ª colocação. A diferença de 72 postos é inferior, somente, aos confrontos entre Bélgica e Nova Zelândia (76) e Brasil e Haiti (77).

Além de marcar a estreia de Curaçao, o duelo colocou Dick Advocaat na história do maior evento do futebol. O holandês, de 78 anos, que comanda a seleção caribenha, tornou-se o técnico mais velho a trabalhar em um Mundial. Do lado germânico, estava justamente o técnico mais jovem desta edição: Julian Nagelsmann, de 38 anos

As seleções voltam a campo no sábado que vem (20). Às 17h (horário de Brasília), a Alemanha vai ao Canadá enfrentar a Costa do Marfim, no Toronto Field. Curaçao, por sua vez, permanece nos Estados Unidos e joga contra o Equador, às 21h, no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

Gol aos cinco minutos

A pressão exercida pelos alemães desde o primeiro pontapé se transformou em gol logo aos cinco minutos. Após tabelar com Florian Wirtz na entrada da área pela direita, o também meia Nmecha chutou cruzado, no canto do goleiro. Eloy Room sequer conseguiu esboçar reação para defender.

Quem esperava ver Curaçao fragilizado após sair atrás tão cedo se surpreendeu. A seleção caribenha conseguiu conter a ofensiva alemã e sair para o jogo em velocidade. Aos 20 minutos, veio a recompensa. Em contra-ataque pela esquerda, o volante Livano Comenencia pegou a sobra de uma finalização travada do atacante Juergen Locadia na área e mandou de primeira. A bola ainda desviou no lateral Joshua Kimmich e saiu do alcance do goleiro Manuel Neuer. O primeiro gol da história do país em uma Copa.

A pausa para hidratação, cinco minutos após o empate, ajudou a Alemanha a retomar o equilíbrio e controle sobre o duelo. Curaçao resistiu até os 37 minutos, quando o lateral Nathaniel Brown cobrou escanteio pela direita e o zagueiro Nico Schlotterbeck, de cabeça, recolocou os europeus em vantagem. Nos acréscimos, Nmecha foi derrubado na área pelo zagueiro Riechedly Bazoer. O atacante Kai Havertz bateu e fez o terceiro.

Mais quatro no segundo tempo

A discrepância técnica entre as equipes seguiu evidente na volta do intervalo. No primeiro minuto da segunda etapa, Kimmich lançou Jamal Musiala, na área, às costas da zaga pela direita. O meia chutou rasteiro e cruzado e marcou o quarto dos alemães.

Aos 22, Comenencia cortou o passe de Wirtz na entrada da área, mas a bola sobrou com Deniz Undav. O atacante, que tinha acabado de entrar no lugar de Musiala, ajeitou para Brown bater de primeira e fazer o quinto. Dez minutos depois, na sequência de uma boa troca de passes, Havertz cruzou pela esquerda, Kimmich dominou e rolou para Undav mandar para as redes.

Ainda deu tempo para, aos 42 minutos, Havertz ser lançado por Undav, superar dois marcadores de Curaçao na velocidade e tocar na saída de Room. Alemanha 7 a 1.

FÓRMULA 1

Grid de largada do GP de Barcelona têm Russell na pole e Bortoleto em 12º

Brasileiro terminou o Q2 apenas com a 12ª posição e não conseguiu confirmar a vaga entre os dez melhores para o grid de largada

13/06/2026 23h00

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Russell superou Lewis Hamilton (Ferrari) e Kimi Antonelli (Mercedes), e formaram as três primeiras posições

Russell superou Lewis Hamilton (Ferrari) e Kimi Antonelli (Mercedes), e formaram as três primeiras posições Foto: Divulgação / formula1.com

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George Russell, o britânico da Mercedes, conquistou a terceira pole position da temporada na manhã deste sábado (13), após treino classificatório no Circuito de Barcelona-Catalunha, na cidade de Montmeló. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu a 12ª posição e foi eliminado no Q2.

Enquanto o piloto na terceira posição do campeonato cresceu nos momentos finais e liderou o Q2 e Q3, o cenário é diferente do lado do Brasil, já que na última semana, em Mônaco, Bortoleto não conseguiu disputar a segunda fase após sofrer um acidente e ficou em 16º.

Com o tempo de 1min14s679, Russell superou Lewis Hamilton (Ferrari) e Kimi Antonelli (Mercedes), e formaram as três primeiras posições. Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Audi) e Charles Leclerc (Ferrari) completam as dez primeiras colocações.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu a 12ª posição e foi eliminado no Q2. Na última semana, em Mônaco, ele não conseguiu disputar a segunda fase após sofrer um acidente e ficou em 16º.

Q1 sem surpresas

A disputa no treino classificatório começou sem grandes surpresas no Circuito de Montmeló, com Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) garantindo os melhores tempos. O heptacampeão fez 1min15s625 e garantiu a primeira colocação.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, garantiu a 14ª posição e conseguiu passar para o Q2, com 1min16s616. Na última semana, em Mônaco, o jovem piloto até conseguiu passar para a segunda etapa, mas errou em um dos trechos, sofreu um acidente nos últimos instantes e não pôde participar.

Já o experiente Fernando Alonso, da Aston Martin, vai largar na última colocação dentro de casa. Bicampeão da Fórmula 1, o piloto teve a pior colocação no grid de largada no GP de Barcelona, após terminar em 20º na corrida de 2022.

Os eliminados do Q1 foram: Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams), Sérgio Pérez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) e Fernando Alonso (Aston Martin).

Bortoleto eliminado no Q2

O brasileiro terminou o Q2 apenas com a 12ª posição e não conseguiu confirmar a vaga entre os dez melhores para o grid de largada. O jovem teve desempenho semelhante durante o TL1 e o TL3. Apenas durante o segundo treino livre ele conseguiu estar entre os primeiros, fechando com a 8ª colocação.

Já a liderança ficou com George Russell, com 1min15s228. Ele foi seguido por Charles Leclerc e Kimi Antonelli. Líder do Q1, o britânico Lewis Hamilton ficou com a 5ª posição.

Os eliminados do Q2 foram, respectivamente: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Franco Colapinto (Alpine), Pierre Gasly (Alpine), Oliver Bearman (Haas) e Carlos Sainz (Williams).

Q3 tem acidente com Leclerc

Em mais um final de semana frustrante, o monegasco Charles Leclerc sofreu outro acidente em circuito. Na tentativa de volta mais rápida, o piloto da Ferrari saiu de traseira e colidiu contra o muro.

Durante o GP de Mônaco, no último domingo (7), ele perdeu o controle na curva Antony Noghès durante a relargada e abandonou a prova na volta 65.

Na última tentativa, os pilotos da Mercedes protagonizaram mais uma disputa acirrada na pista. Kimi Antonelli tinha o melhor desempenho, mas foi ultrapassado pelo companheiro George Russell, com 1min14s679. Com uma ótima performance, o experiente Lewis Hamilton se "infiltrou" entre os rivais e conquistou a segunda posição, com 1min14s743.

COMO FICOU O GRID DE LARGADA NO GP DE BARCELONA NA FÓRMULA 1

1. George Russell (ING/Mercedes), 1min14s679

2. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min14s743

3. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min14s998

4. Lando Norris (ING/McLaren), 1min15s001

5. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min15s021

6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min15s077

7. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min15s090

8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min16s542

9. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min16s657

10. Charles Leclerc (MON/Ferrari), sem tempo

11. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min15s840

12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min16s001

13. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min16s191

14. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min16s261

15. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min16s389

16. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min17s827

17. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min17s073

18. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min17s424

19. Sérgio Pérez (MEX/Cadillac), 1min17s545

20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min17s757

21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min18s758

22. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min18s815

ESPORTES

Seleção brasileira masculina chega à semifinal do Mundial de goalball

Brasileiros superaram a Ucrânia por 7 a 1 e enfrentam os donos da casa neste domingo, às 3h (horário do Mato Grosso do Sul)

13/06/2026 22h00

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Se for à decisão, Brasil garante vaga na Paralimpíada de Los Angeles

Se for à decisão, Brasil garante vaga na Paralimpíada de Los Angeles Reprodução/Brenda Mendes/CBDV

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Neste sábado (13), a seleção masculina de goalball - modalidade praticada por atletas com deficiência visual - se classificou à semifinal do Campeonato Mundial de Hanghzou (China), mostrando que não é somente no futebol que o Brasil quer conquistar o mundo em 2026.

Os brasileiros superaram a Ucrânia por 7 a 1 e enfrentam os donos da casa neste domingo, às 4h (horário de Brasília). O canal da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês) no YouTube transmite ao vivo.

No goalball, são três atletas de cada lado. Todos usam vendas, para evitar que aqueles de baixa visão tenham vantagem sobre os totalmente cegos. A bola tem um guizo, que permite aos jogadores escutarem onde ela está para poderem defender os arremessos.

São dois tempos de 12 minutos, mas acaba antes se uma das equipes abrir dez gols de diferença.

A vitória brasileira teve gols de André (três), Leomon (dois), Parazinho e Paulo. O triunfo teve gosto de revanche. Os quatro artilheiros fizeram parte da seleção medalhista de bronze na Paralimpíada de Paris (França), em 2024, superada pela própria Ucrânia na semifinal.

Atual tricampeão mundial, o Brasil é o país com mais títulos da competição entre os homens. Se vencer a China na reedição da última final e se classificar à decisão, a seleção já garante vaga para os Jogos de Los Angeles (Estados Unidos), em 2028, para buscar o segundo ouro paralímpico na história. O primeiro veio em Tóquio (Japão), em 2021.

O Brasil também esteve representado nas quartas de final do Mundial feminino, que ocorre simultaneamente ao masculino em Hanghzou. A seleção verde e amarela não resistiu à Turquia, atual campeã, mas ainda pode buscar a vaga paralímpica nos Jogos Parapan-Americanos de Lima (Peru), em 2027.

Após um empate emocionante por 4 a 4 no tempo normal, com Victória Amorim (dois), Jéssica e Moniza marcando os gols brasileiros, a decisão da classificação à semifinal foi para os pênaltis - no goalball, o atleta de um time arremessa e o da outra equipe tenta defender sozinho. As turcas, campeãs paralímpicas em Paris, fizeram 3 a 2 e levaram a melhor.

 

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