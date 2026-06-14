Novo vexame: Operário perde para o Betim e cai na primeira fase da Série D - Foto: Divulgação Betim

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O sonho do Operário de avançar à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste domingo (14). Jogando na Arena Independência, em Belo Horizonte, o Galo foi derrotado pelo Betim por 2 a 1 e deu adeus à competição na última rodada da fase de grupos, sendo eliminado do torneio nacional.

O Betim abriu o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo com PH desviando na entrada da área. O time ampliou aos 13 com Giovani batendo de fora da área. Aos 23, Danilinho acertou um lindo chute no ângulo, mas não impediu a derrota.

Com o resultado, a equipe sul-mato-grossense não conseguiu entrar no grupo dos classificados da chave e encerrou sua participação ainda na primeira fase.

Precisando de um resultado positivo para seguir vivo na disputa, o representante de Mato Grosso do Sul entrou em campo pressionado diante de um adversário que também brigava pela classificação.

O Betim, que dependia apenas de si para avançar, aproveitou o fator casa e confirmou sua vaga entre os classificados do Grupo A11.

A eliminação encerra uma campanha marcada por oscilações do Operário ao longo da primeira fase. Apesar de ter chegado à rodada final com chances matemáticas de classificação, a equipe deixou pontos importantes pelo caminho e acabou sem força para buscar a vaga na reta decisiva da competição.

Ivinhema

Enquanto o Operário se despediu da competição ainda na primeira fase, o Ivinhema Futebol Clube garantiu a classificação para o mata-mata da Série D e manteve vivo o sonho sul-mato-grossense no torneio nacional.

A equipe de Ivinhema encerrou a fase de grupos com 13 pontos e avançou entre os quatro melhores do Grupo A11, ao contrário do Operário Futebol Clube, que terminou na última colocação da chave, com apenas nove pontos, e deu adeus à competição de forma precoce.

Como terminou o Grupo A11

Ao final da primeira fase, o Grupo A11 definiu seus quatro classificados para o mata-mata. O líder foi o Betim, seguido por Uberlândia, CRAC e Ivinhema. O Operário terminou fora da zona de classificação e se despediu da competição nacional.

A equipe sul-mato-grossense encerra sua trajetória na Série D de 2026 sem conseguir alcançar a fase eliminatória.

Com o encerramento da primeira fase da Série D, o Grupo A11 teve o Uberlândia Esporte Clube na liderança, com 18 pontos. A segunda colocação ficou com o Betim Futebol, que somou 15 pontos.

Também garantiram vaga na próxima fase o Clube Recreativo e Atlético Catalano e o Ivinhema Futebol Clube, ambos com 13 pontos.

Fora da zona de classificação, a Abecat Ouvidorense terminou com 12 pontos, enquanto o Operário Futebol Clube encerrou sua participação na lanterna da chave, com apenas nove pontos conquistados.

Agora, os classificados aguardam a definição dos confrontos da próxima fase, enquanto o Operário volta suas atenções ao calendário estadual e ao planejamento para a sequência da temporada.