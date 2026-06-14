Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Serie D

Novo vexame: Operário perde para o Betim e cai na primeira fase da Série D 

Galo precisava vencer para seguir vivo na competição, mas foi derrotado em Minas Gerais e encerrou a campanha ainda na primeira fase do Brasileiro

Welyson Lucas

14/06/2026 - 17h49
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O sonho do Operário de avançar à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste domingo (14). Jogando na Arena Independência, em Belo Horizonte, o Galo foi derrotado pelo Betim por 2 a 1 e deu adeus à competição na última rodada da fase de grupos, sendo eliminado do torneio nacional.

O Betim abriu o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo com PH desviando na entrada da área. O time ampliou aos 13 com Giovani batendo de fora da área. Aos 23, Danilinho acertou um lindo chute no ângulo, mas não impediu a derrota.

Com o resultado, a equipe sul-mato-grossense não conseguiu entrar no grupo dos classificados da chave e encerrou sua participação ainda na primeira fase.

Precisando de um resultado positivo para seguir vivo na disputa, o representante de Mato Grosso do Sul entrou em campo pressionado diante de um adversário que também brigava pela classificação.

O Betim, que dependia apenas de si para avançar, aproveitou o fator casa e confirmou sua vaga entre os classificados do Grupo A11. 

A eliminação encerra uma campanha marcada por oscilações do Operário ao longo da primeira fase. Apesar de ter chegado à rodada final com chances matemáticas de classificação, a equipe deixou pontos importantes pelo caminho e acabou sem força para buscar a vaga na reta decisiva da competição. 

Ivinhema

Enquanto o Operário se despediu da competição ainda na primeira fase, o Ivinhema Futebol Clube garantiu a classificação para o mata-mata da Série D e manteve vivo o sonho sul-mato-grossense no torneio nacional.

A equipe de Ivinhema encerrou a fase de grupos com 13 pontos e avançou entre os quatro melhores do Grupo A11, ao contrário do Operário Futebol Clube, que terminou na última colocação da chave, com apenas nove pontos, e deu adeus à competição de forma precoce.

Como terminou o Grupo A11

Ao final da primeira fase, o Grupo A11 definiu seus quatro classificados para o mata-mata. O líder foi o Betim, seguido por Uberlândia, CRAC e Ivinhema. O Operário terminou fora da zona de classificação e se despediu da competição nacional.

A equipe sul-mato-grossense encerra sua trajetória na Série D de 2026 sem conseguir alcançar a fase eliminatória. 

Com o encerramento da primeira fase da Série D, o Grupo A11 teve o Uberlândia Esporte Clube na liderança, com 18 pontos. A segunda colocação ficou com o Betim Futebol, que somou 15 pontos.

Também garantiram vaga na próxima fase o Clube Recreativo e Atlético Catalano e o Ivinhema Futebol Clube, ambos com 13 pontos.

Fora da zona de classificação, a Abecat Ouvidorense terminou com 12 pontos, enquanto o Operário Futebol Clube encerrou sua participação na lanterna da chave, com apenas nove pontos conquistados.

Agora, os classificados aguardam a definição dos confrontos da próxima fase, enquanto o Operário volta suas atenções ao calendário estadual e ao planejamento para a sequência da temporada.

FÓRMULA 1

Grid de largada do GP de Barcelona têm Russell na pole e Bortoleto em 12º

Brasileiro terminou o Q2 apenas com a 12ª posição e não conseguiu confirmar a vaga entre os dez melhores para o grid de largada

13/06/2026 23h00

Compartilhar
Russell superou Lewis Hamilton (Ferrari) e Kimi Antonelli (Mercedes), e formaram as três primeiras posições

Russell superou Lewis Hamilton (Ferrari) e Kimi Antonelli (Mercedes), e formaram as três primeiras posições Foto: Divulgação / formula1.com

Continue Lendo...

George Russell, o britânico da Mercedes, conquistou a terceira pole position da temporada na manhã deste sábado (13), após treino classificatório no Circuito de Barcelona-Catalunha, na cidade de Montmeló. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu a 12ª posição e foi eliminado no Q2.

Enquanto o piloto na terceira posição do campeonato cresceu nos momentos finais e liderou o Q2 e Q3, o cenário é diferente do lado do Brasil, já que na última semana, em Mônaco, Bortoleto não conseguiu disputar a segunda fase após sofrer um acidente e ficou em 16º.

Com o tempo de 1min14s679, Russell superou Lewis Hamilton (Ferrari) e Kimi Antonelli (Mercedes), e formaram as três primeiras posições. Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Audi) e Charles Leclerc (Ferrari) completam as dez primeiras colocações.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu a 12ª posição e foi eliminado no Q2. Na última semana, em Mônaco, ele não conseguiu disputar a segunda fase após sofrer um acidente e ficou em 16º.

Q1 sem surpresas

A disputa no treino classificatório começou sem grandes surpresas no Circuito de Montmeló, com Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) garantindo os melhores tempos. O heptacampeão fez 1min15s625 e garantiu a primeira colocação.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, garantiu a 14ª posição e conseguiu passar para o Q2, com 1min16s616. Na última semana, em Mônaco, o jovem piloto até conseguiu passar para a segunda etapa, mas errou em um dos trechos, sofreu um acidente nos últimos instantes e não pôde participar.

Já o experiente Fernando Alonso, da Aston Martin, vai largar na última colocação dentro de casa. Bicampeão da Fórmula 1, o piloto teve a pior colocação no grid de largada no GP de Barcelona, após terminar em 20º na corrida de 2022.

Os eliminados do Q1 foram: Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams), Sérgio Pérez (Cadillac), Valtteri Bottas (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) e Fernando Alonso (Aston Martin).

Bortoleto eliminado no Q2

O brasileiro terminou o Q2 apenas com a 12ª posição e não conseguiu confirmar a vaga entre os dez melhores para o grid de largada. O jovem teve desempenho semelhante durante o TL1 e o TL3. Apenas durante o segundo treino livre ele conseguiu estar entre os primeiros, fechando com a 8ª colocação.

Já a liderança ficou com George Russell, com 1min15s228. Ele foi seguido por Charles Leclerc e Kimi Antonelli. Líder do Q1, o britânico Lewis Hamilton ficou com a 5ª posição.

Os eliminados do Q2 foram, respectivamente: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Franco Colapinto (Alpine), Pierre Gasly (Alpine), Oliver Bearman (Haas) e Carlos Sainz (Williams).

Q3 tem acidente com Leclerc

Em mais um final de semana frustrante, o monegasco Charles Leclerc sofreu outro acidente em circuito. Na tentativa de volta mais rápida, o piloto da Ferrari saiu de traseira e colidiu contra o muro.

Durante o GP de Mônaco, no último domingo (7), ele perdeu o controle na curva Antony Noghès durante a relargada e abandonou a prova na volta 65.

Na última tentativa, os pilotos da Mercedes protagonizaram mais uma disputa acirrada na pista. Kimi Antonelli tinha o melhor desempenho, mas foi ultrapassado pelo companheiro George Russell, com 1min14s679. Com uma ótima performance, o experiente Lewis Hamilton se "infiltrou" entre os rivais e conquistou a segunda posição, com 1min14s743.

COMO FICOU O GRID DE LARGADA NO GP DE BARCELONA NA FÓRMULA 1

1. George Russell (ING/Mercedes), 1min14s679

2. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min14s743

3. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min14s998

4. Lando Norris (ING/McLaren), 1min15s001

5. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min15s021

6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min15s077

7. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min15s090

8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min16s542

9. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min16s657

10. Charles Leclerc (MON/Ferrari), sem tempo

11. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min15s840

12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min16s001

13. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min16s191

14. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min16s261

15. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min16s389

16. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min17s827

17. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min17s073

18. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min17s424

19. Sérgio Pérez (MEX/Cadillac), 1min17s545

20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min17s757

21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min18s758

22. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min18s815

ESPORTES

Seleção brasileira masculina chega à semifinal do Mundial de goalball

Brasileiros superaram a Ucrânia por 7 a 1 e enfrentam os donos da casa neste domingo, às 3h (horário do Mato Grosso do Sul)

13/06/2026 22h00

Compartilhar
Se for à decisão, Brasil garante vaga na Paralimpíada de Los Angeles

Se for à decisão, Brasil garante vaga na Paralimpíada de Los Angeles Reprodução/Brenda Mendes/CBDV

Continue Lendo...

Neste sábado (13), a seleção masculina de goalball - modalidade praticada por atletas com deficiência visual - se classificou à semifinal do Campeonato Mundial de Hanghzou (China), mostrando que não é somente no futebol que o Brasil quer conquistar o mundo em 2026.

Os brasileiros superaram a Ucrânia por 7 a 1 e enfrentam os donos da casa neste domingo, às 4h (horário de Brasília). O canal da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês) no YouTube transmite ao vivo.

No goalball, são três atletas de cada lado. Todos usam vendas, para evitar que aqueles de baixa visão tenham vantagem sobre os totalmente cegos. A bola tem um guizo, que permite aos jogadores escutarem onde ela está para poderem defender os arremessos.

São dois tempos de 12 minutos, mas acaba antes se uma das equipes abrir dez gols de diferença.

A vitória brasileira teve gols de André (três), Leomon (dois), Parazinho e Paulo. O triunfo teve gosto de revanche. Os quatro artilheiros fizeram parte da seleção medalhista de bronze na Paralimpíada de Paris (França), em 2024, superada pela própria Ucrânia na semifinal.

Atual tricampeão mundial, o Brasil é o país com mais títulos da competição entre os homens. Se vencer a China na reedição da última final e se classificar à decisão, a seleção já garante vaga para os Jogos de Los Angeles (Estados Unidos), em 2028, para buscar o segundo ouro paralímpico na história. O primeiro veio em Tóquio (Japão), em 2021.

O Brasil também esteve representado nas quartas de final do Mundial feminino, que ocorre simultaneamente ao masculino em Hanghzou. A seleção verde e amarela não resistiu à Turquia, atual campeã, mas ainda pode buscar a vaga paralímpica nos Jogos Parapan-Americanos de Lima (Peru), em 2027.

Após um empate emocionante por 4 a 4 no tempo normal, com Victória Amorim (dois), Jéssica e Moniza marcando os gols brasileiros, a decisão da classificação à semifinal foi para os pênaltis - no goalball, o atleta de um time arremessa e o da outra equipe tenta defender sozinho. As turcas, campeãs paralímpicas em Paris, fizeram 3 a 2 e levaram a melhor.

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 06074-7 de hoje, domingo (14/06)
Loteria

/ 8 horas

Resultado da Loteria Federal 06074-7 de hoje, domingo (14/06)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3710, domingo (14/06)
Loteria

/ 8 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3710, domingo (14/06)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7050, domingo (14/06)
LOTERIA

/ 8 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7050, domingo (14/06)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3709, sexta-feira (12/06): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3709, sexta-feira (12/06): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 7049, sexta-feira (12/06): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7049, sexta-feira (12/06): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 06/06/2026

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 04/06/2026

Blindagem jurídica para construtoras
Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 29/05/2026

Tempo fora da sala de aula pode aumentar o valor da aposentadoria do professor
A IA que Julga e o Advogado que a Engana
Leandro Provenzano

/ 28/05/2026

A IA que Julga e o Advogado que a Engana