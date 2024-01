Corinthians vence o Cruzeiro e é campeão da Copinha pela 11º vez

estadual

Glauber Caldas cobra o ataque, enquanto Matheus Sabatini pede atenção na defesa

Náutico e Portuguesa farão na noite de hoje um duelo no Estádio Jacques da Luz, às 20h, em Campo Grande. Enquanto, de um lado, a Portuguesa sofre com a falta de ritmo de jogo, de outro, o Náutico tem de lidar com a falta de experiência de seu jovem elenco.

Com aproximadamente quatro semanas de treinos e sem amistosos, a Portuguesa corre contra o tempo para conseguir colocar seus atletas em ritmo de jogo. Ao Correio do Estado, Glauber Caldas disse que o ataque até funcionou, mas faltou chegar ao gol com mais efetividade.

“Contra o Coxim levamos um gol por falta de atenção. Após a partida, tive acesso a estatísticas do jogo: atacamos 45 vezes e sofremos 12 ataques. Empatamos a partida pela falta de eficiência do ataque. Se tivéssemos matado o jogo logo no primeiro tempo, a história seria outra”, relatou.

A reportagem esteve presente no último treino da equipe, na tarde de ontem, no Estádio Municipal de Terenos. O técnico relatou ao Correio do Estado que tem cobrado mais do setor de ataque e que espera um melhor desempenho no jogo de amanhã contra o Náutico.

“Sobre a falta de efetividade, vejo mais por ser o primeiro jogo do campeonato e também por não ter feito amistosos. Por mais que não queira admitir, estamos ainda em início de temporada. O que aconteceu em Coxim está dentro do previsto, por isso espero um melhor desempenho de todos contra o Náutico”, explicou.

O técnico Glauber Caldas disse que o jogo contra o Náutico é de extrema importância para a equipe não ficar atrás na tabela e lamentou ter perdido pontos logo na estreia do Estadual.

“Assisti à partida entre Náutico e Costa Rica e fiquei surpreso: é um time corajoso e que vai para o ataque, mas também sabe jogar no contra-ataque. No segundo tempo, abriram espaço e perderam a partida por erros defensivos. É a mesma equipe do ano passado, e já enfrentamos eles, por isso, não vou mudar minhas ideias, preciso atacar porque, infelizmente, perdemos dois pontos contra o Coxim”, disse.

NÁUTICO

O técnico do Náutico Futebol Clube, Matheus Sabatini, elogiou o desempenho da sua equipe na derrota, por 3 a 1, contra o Costa Rica, mas também lamentou os erros defensivos individuais.

“Tem certas coisas que não tenho controle, que são os erros individuais. Levamos três gols por erros na defesa. Mostrei aos garotos os erros e tenho cobrado muito deles atenção contra a Portuguesa”, disse para a reportagem.

Por causa da derrota em casa contra o Costa Rica na estreia da competição, Sabatini vê grande importância no jogo contra a Lusa, já que o campeonato é curto e o Náutico quer fazer história no Estadual.

“Agora é jogo de seis pontos, precisamos vencer. O gramado pode não ajudar no que gostaria de colocar no meu time, mas preciso que os jovens deem resultado e que consigam os três pontos contra a Portuguesa ”, declarou o técnico.

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos nas bilheterias do Estádio Jacques da Luz e custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).