Corumbaense atropela e faz 4 a 1 no lanterna time do Ivinhema

Time corumbaense venceu com facilidade time do Ivinhema - Foto: Anderson Gallo/Diário Corumbaense

Depois de quatro tropeços, a reabilitação do Corumbaense no Campeonato Sul-Mato-Grossense foi em grande estilo e com classificação.

Neste sábado (24), pela oitava rodada da primeira fase, o Carijó da Avenida recebeu o lanterna Ivinhema e emplacou 4 a 1, informou a assessoria de imprensa da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul).

A goleada, associada à vitória do Aquidauanense sobre o Novo por 2 a 0, valeu ao Corumbaense vaga nas quartas de final.

Agora, o Grupo B tem o Dourados AC na liderança, com 13 pontos, o Azulão da Princesa em segundo com 12 e o time de Corumbá vem em seguida com nove.

A última vaga da chave está em disputa entre Novo, com cinco pontos e mais um jogo a realizar (DAC em casa), e o Ivinhema, lanterna com quatro pontos, e mais duas partidas pela frente (Aquidauanense em casa e DAC, fora).

Gols

No Estádio Arthur Marinho, a partida ganhou movimentação a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. O Corumbaense abriu o placar aos 34 minutos em contra-ataque de Robinho, de uma área a outra, quando tocou para Pedrinho, que driblou o goleiro Zé Augusto antes de marcar.

Cinco minutos depois, em erro de saída de bola do Ivinhema, Bruninho recebeu na entrada da área e bateu com precisão para fazer 2 a 0.

O Ivinhema conseguiu diminuir o prejuízo aos 41 minutos, com cruzamento pela direita de Nicolas que Douglas, de cabeça, mandou no canto alto direito do goleiro João. Mas a reação do Azulão durou pouco.

Aos 43, Thiaguinho recebeu na perto da área e bateu forte, no canto de Zé Augusto, voltando a ampliar a vantagem.

O placar do primeiro tempo parecia que seria definitivo, mas nos acréscimos, aos 49 minutos. O cruzamento da esquerda encontrou Rincón que cabeça quase à queima-roupa e Zé Augusto defendeu, mas na sobra, Eliezer aproveitou para bater e transformar a vitória do Corumbaense em goleada e fazer a festa com a torcida nas arquibancadas.

Grupo A



Portuguesa 0 x 0 Costa Rica

O Campeonato Sul-Mato-Grossense 2024, organizado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), tem apoio do Governo do Estado, por meio da SETESC e Fundesporte.