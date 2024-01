Costa Rica e Operário conhecem adversários na Copa do Brasil na próxima semana

Operário está no pote F da Copa do Brasil - Luciano Siqueira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve divulgar na próxima terça-feira(30), os adversários de Costa Rica e Operário na primeira fase da Copa do Brasil. A cerimônia acontecerá, às 14h (horário de MS), na sede da entidade no Rio de Janeiro.

Segundo o regulamento da competição, os 80 clubes participantes ficaram divididos em oito potes, definidos de acordo com a posição de cada um deles conforme o Ranking Nacional de Clubes da CBF.

Desta forma, o Operário está no pote F e deve enfrentar na primeira fase, um dos times do pote B, formados pelo Juventude (RS), Sport (PE), CRB (AL), Criciúma (SC), Sampaio Corrêa (MA), Tombense (MG), Ituano (SP), ABC (RN) e o Operário (PR), adversário do ano passado. Em 2023, o Operário venceu o xará de Ponta Grossa no Estádio Jacques da Luz, por 1 a 0.

Já no caso do Costa Rica, está no grupo G e enfrenta na primeira fase da competição, os times formados no Grupo C, que são eles: Botafogo (SP), Brusque (SC), Paysandu (PA), Volta Redonda(RJ), Ypiranga (RS), Confiança (SE), Ferroviário (CE), Brasiliense (DF), América (RN) e Aparecidense (GO).

Os jogos estão programados para acontecer entre os dias 21 a 27 de fevereiro.

Regulamento

De acordo com o regulamento do Campeonato, a Copa do Brasil é disputada por 80 clubes e vai definir os quarenta confrontos na fase inicial da competição e as partidas na segunda fase. Os classificados, avançam para a terceira fase da competição e garantem R$ 750 mil nos cofres.

Caso os clubes avancem de fase, o time visitante tem a vantagem do empate.



