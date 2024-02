Costa Rica enfrenta o União-MT no dia 28 de fevereiro pela Copa Verde

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Apesar das dispensas, o Azulão do Vale anunciou o zagueiro Lorente para ajudar o Ivinhema nas fases finais do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

A derrota para o Dourados Atlético Clube e o momento irregular no Campeonato Sul-Mato-Grossense, a diretoria do Ivinhema Futebol Clube dispensou quatro atletas e deve anunciar mais chegadas para reforçar o elenco na segunda parte do Estadual.

Os jogadores dispensados no Azulão do Vale foram o meia Roberto, o volante Maia e os laterais Vitinho e Luiz Felipe. Os quatro atletas que não fazem mais parte do elenco do Ivinhema foram utilizados pelo técnico Douglas Ricardo na derrota para o DAC, por 2 a 1, no Estádio Saraivão, no último final de semana.

Por outro lado, o zagueiro Lorente, que jogou a Copa São Paulo, pelo Capital (DF), foi contratado pelo Ivinhema. O jovem zagueiro teve passagens pelo Operário de Caarapó, que jogou pelo Campeonato sul-Mato-Grossense sub-20, chega no Azulão do Vale para reforçar o sistema defensivo.



O Ivinhema se encontra na 4º colocação do grupo B, com 4 pontos. O Azulão do Vale enfrenta o Novo, no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia, no próximo sábado (17), às 15h30.

Foto: Arquivo Pessoal

Confira a tabela do Campeoanto Sul-Mato-Grossense