Costa Rica mantém base da Série D para o Estadual 2023

Com base de jogadores mantida, o Costa Rica Esporte Clube está se preparando no início deste ano para a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2023.

A competição Estadual, que reúne 10 equipes em busca do título, tem data marcada para iniciar no dia 22 de janeiro, daqui a três semanas.

Tendo em vista esta antecipação de calendário, o Costa Rica iniciou os treinos em preparação para o campeonato no dia 27 de dezembro e anunciou novo técnico e elenco de jogadores no começo do mês de dezembro.

O técnico anunciado para o comando da Cobra do Norte em 2023 é Rogério Henrique Alves, 43 anos, três vezes campeão mineiro nas divisões de acesso.

Segundo o comandante, os jogadores iniciaram a preparação física antes mesmo da apresentação do elenco.

“Antes do início dos treinos, passamos uma planinha de treinamentos para os jogadores e orientações de preparação em casa. Depois demos sequência desta parte de embasamento físico para a temporada”, afirmou.

Ao todo, 10 jogadores que disputaram a Série D 2022 pelo Costa Rica permaneceram no elenco para jogar o Estadual.

“Estamos formatando a equipe para o Estadual, nosso elenco é experiente. Alguns nomes eu indiquei e outros são remanescentes ou indicados pela diretoria do clube. Espero que possamos alcançar os objetivos do clube na temporada”, declarou o técnico Rogério.

Hoje, o Costa Rica vai disputar seu primeiro amistoso preparatório contra a equipe do Vila Nova (GO), no Centro de Treinamento do clube, no estado de Goiás.

Para o goleiro do Costa Rica, Rodolfo Fagundes, 35 anos, enfrentar um time da segunda divisão do Brasileiro ajudará na preparação dos jogadores.

“É muito importante um amistoso desse nível para nossa preparação, sabemos que será um jogo difícil até pelo pouco tempo de preparação, mas nossa equipe tem qualidade para desempenhar um bom trabalho”, disse.

UM DOS FAVORITOS

Apesar da terceira colocação na última edição do Estadual, a permanência de jogadores no Costa Rica, que levaram o clube à segunda fase do Brasileiro Série D, faz com que o clube esteja entre os favoritos para conquista do sul-mato-grossense em 2023.

Em entrevista para o Correio do Estado, o atacante Bruno Fleitux, o Bruninho, que marcou três gols na quarta divisão, acredita que a equipe vai brigar pelo título.

“A minha expectativa e de toda a equipe é a melhor possível. Foram contratados jogadores de muita qualidade e renovado com alguns jogadores da temporada passada, o que é muito importante na questão de entrosamento. Acredito que vamos fazer um ótimo campeonato e, com certeza, vamos brigar pelo título”, disse Bruninho.

Sobre os treinamentos do clube, o atacante avalia que a preparação está sendo produtiva para os jogadores. “Os treinos estão com muita intensidade no dia a dia, estamos trabalhando a parte física junto à parte técnica e tática, o professor Rogério pede muita intensidade na marcação e com a bola muita movimentação. A equipe aos poucos está entendendo como ele e sua comissão trabalha”, analisou Fleitux.

Indo para a sua quinta temporada à frente do gol do Costa Rica, o goleiro Rodolfo Fagundes, capitão no título Estadual da Crec em 2021, conta que sua permanência no clube se dá pelo carinho que ele tem pela cidade e pelos torcedores.

“Minha chegada no Crec foi em 2019 para disputar a Copa Verde. A minha identificação com o clube começou com o título de 2021 do Estadual, sempre trabalhando sério no dia a dia, executando da melhor maneira meu papel dentro do clube. Eu fico muito feliz com o carinho que o torcedor do Costa Rica tem comigo, é muito gratificante, tenho um carinho muito grande pela cidade que me acolheu”, declarou o goleiro.

SAIBA

Os principais jogadores já anunciados pelo Costa Rica, para a disputa do Estadual, são os seguintes: goleiros Matheus Gutz, ex-Dourados (MS), e Rodolfo Fagundes; zagueiro Elizeu Araújo; meia Guilherme Carrijo ex-São Paulo; e o atacante Bruninho.