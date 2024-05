CREC/Juventude perde em sua estreia no Brasileiro de Futsal

Série D

Ineficiente no ataque, o time anunciou a saída de Gian Rodrigues após derrota

De comando novo, o Costa Rica segue a sua campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste fim de semana, o time enfrentará em casa o Pouso Alegre (MG), buscando afastar a crise dos maus resultados na competição.

Na última colocação do Grupo 7, com apenas um ponto somado em três jogos, o representante do Estado jogará a quarta rodada neste domingo, às 15h, no Estádio Laertão.

O novo treinador, Alan George, de 51 anos, teve recente passagem pelo Manauara (AM), em que treinou a equipe no Campeonato Amazonense, na Copa Verde e na Copa do Brasil deste ano. No comando do time, Alan George obteve em seis jogos três vitórias, dois empates e apenas uma derrota no estadual, sendo essa na semifinal do segundo turno do Amazonense, que culminou na eliminação do Manauara da competição.

Já nas competições nacionais, a equipe comandada por Alan George foi eliminada na primeira fase da Copa do Brasil (derrotado pelo Retrô, por 2 a 1) e da Copa Verde (derrota pelo Tocantinópolis, por 2 a 1).

Sobre o momento delicado em que o clube vive na Série D, o zagueiro Thiago Duchatsch Moreira, de 27 anos, acredita que, com força e entrega, os jogadores podem mudar os resultados negativos.

“Nesse momento difícil, temos que mudar a mentalidade. Com muita união, força e entrega, podemos mudar os resultados que tem sido negativos. Assim, podemos melhorar no campeonato para seguirmos vivos na competição”, disse Thiago.

Nas duas primeiras rodadas, o Costa Rica empatou fora de casa com o São José (SP) e perdeu jogando em Mato Grosso do Sul, por 3 a 0, para a Inter de Limeira (SP).

Contra o Maringá, no Paraná, o Costa Rica sofreu nova derrota na terceira rodada, por 2 a 0, no Estádio Willie Davids.

Para a próxima partida, o Costa Rica terá a volta do volante Michel Elói, a disposição do novo treinador. O jogador foi desfalque na partida anterior, pois estava cumprindo suspensão, por conta da expulsão na partida contra a Inter de Limeira.

DEMITIDO SEM VENCER

O treinador Gian Rodrigues assumiu o comando do Costa Rica em março, para substituir o até então técnico escolhido para iniciar a temporada deste ano, Rodrigo Cascca, que foi demitido em eliminação do Costa Rica na primeira fase da Copa do Brasil, contra o América (RN).

Em seis jogos como treinador, Rodrigues não venceu nenhuma partida. Empatou nos quatro primeiros confrontos, sendo três deles no Campeonato Sul-Mato-Grossense, em que foi eliminado nos pênaltis pelo Dourados, nas quartas de final. Mais recentemente, perdeu os dois últimos confrontos nesse início de Série D.

Contando a temporada inteira da equipe, a Cobra do Norte, como é conhecida, está em uma sequência de dez jogos sem vencer.

A última vitória aconteceu no dia 17 de fevereiro, no Laertão, por 2 a 0, contra o Náutico Futebol Clube, de Campo Grande, que foi rebaixado para a segunda divisão do Estado.

A Inter de Limeira lidera o Grupo 7, com 9 pontos, seguida de Pouso Alegre, Maringá e Água Santa, todos com seis pontos.

