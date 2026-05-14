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Cristiano Ronaldo compra ações da LiveMode, dona da CazéTV

Atacante português passa a integrar o quadro de acionistas da companhia, criada para expandir o modelo de transmissões digitais desenvolvido no Brasil

Estadão Conteúdo

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14/05/2026 - 23h00
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Lenda do futebol, o português Cristiano Ronaldo acertou a compra de participação na LiveModeTV, divisão internacional da LiveMode, empresa brasileira responsável pela CazéTV. A informação foi anunciada nesta quinta-feira, 14.

O atacante português passa a integrar o quadro de acionistas da companhia, criada para expandir o modelo de transmissões digitais desenvolvido no Brasil para outros mercados, especialmente durante a Copa do Mundo de 2026.

Segundo a publicação, o jogador adquiriu uma participação considerada relevante na operação internacional da empresa, embora os valores envolvidos no negócio não tenham sido revelados.

"A missão é levar o esporte para todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora. O esporte pode transformar vidas e queremos enriquecer esse ecossistema, ampliando o alcance e o engajamento das grandes competições por meio de transmissões no YouTube e conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais", afirmou Cristiano Ronaldo.

O primeiro grande movimento da expansão será em Portugal, onde a empresa pretende transmitir gratuitamente partidas da Copa do Mundo de 2026 pelo YouTube.

A estratégia segue o mesmo modelo que ajudou a impulsionar a CazéTV no Brasil: transmissões esportivas abertas em plataformas digitais, sustentadas principalmente por publicidade e acordos comerciais, em vez de assinaturas tradicionais.

A CazéTV acumulou 3,7 bilhões de visualizações apenas no YouTube em 2025. A empresa afirma que 11 das 16 maiores lives da história da plataforma pertencem ao canal esportivo.

A chegada de Cristiano Ronaldo também é vista como um passo importante para ampliar o alcance global do projeto. O português é atualmente a pessoa mais seguida do mundo no Instagram, com mais de 660 milhões de seguidores, além de manter presença forte no YouTube e em outras redes sociais.

Aos 41 anos, Cristiano segue em atividade pelo Al-Nassr e, paralelamente à carreira nos gramados, vem ampliando seus investimentos em diferentes áreas, incluindo hotéis, academias, marcas próprias e comunicação.

Thiago Tourinho, um dos sócios da LiveMode, destacou o peso da entrada do jogador no projeto. "Poucas pessoas representam tão bem a paixão, a ambição e o alcance global do esporte como ele, e sua conexão de longa data com as novas gerações de fãs torna essa parceria ainda mais significativa", destacou.

Mundial

Ancelotti fala sobre convocar Neymar para a Copa do Mundo: 'Depende dele, não de mim'

Atacante aparece na pré-lista enviada pela CBF à Fifa, mas ainda não tem presença garantida entre os 26 escolhidos

13/05/2026 23h00

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Foto: Instagram/Reprodução

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O técnico Carlo Ancelotti voltou a comentar a possibilidade de convocar Neymar para a Copa do Mundo e deixou claro que a decisão dependerá exclusivamente do atacante. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o treinador afirmou que a avaliação sobre o camisa 10 passa principalmente pela condição física apresentada nas próximas semanas.

A situação de Neymar segue sendo um dos principais assuntos nos bastidores da seleção brasileira às vésperas da convocação definitiva para o Mundial. O atacante aparece na pré-lista enviada pela CBF à Fifa, mas ainda não tem presença garantida entre os 26 escolhidos para disputar o torneio na América do Norte.

Ancelotti destacou que não existem dúvidas sobre a qualidade técnica do jogador, mas ressaltou que o aspecto físico será decisivo para qualquer definição.

"A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar. Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim", disse.

O treinador italiano chega à seleção em um cenário diferente de antecessores que centralizaram o projeto esportivo em torno de Neymar. Aos 34 anos, o atacante convive com problemas físicos recorrentes e não atua com a camisa Amarelinha desde outubro de 2023.

Mesmo sendo o maior artilheiro da história da seleção, com 79 gols, Neymar ainda divide opiniões no país. Pesquisa recente do instituto Datafolha apontou que 53% dos brasileiros defendem sua convocação para a Copa, enquanto 34% são contrários e 13% estão indecisos.

Nos bastidores da CBF, a presença do jogador também é tratada com cautela. Além da recuperação física, episódios recentes envolvendo comportamento preocupam dirigentes e membros da comissão técnica. O caso mais recente aconteceu após Neymar dar um tapa em Robinho Jr., situação que aumentou o receio sobre um possível impacto negativo no ambiente da delegação.

A lista definitiva da seleção será anunciada em 18 de maio. Internamente, Ancelotti já teria poucas dúvidas sobre os nomes escolhidos, e a pré-convocação com 55 atletas funciona principalmente como proteção para possíveis trocas em caso de lesão.

Além de Neymar, Ancelotti comentou a situação de Thiago Silva, que tenta disputar sua quinta Copa do Mundo aos 41 anos. O defensor, atualmente no Porto, segue sendo observado pela comissão técnica.

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Copa do Mundo

SBT e Galvão prometem Copa para o povo: 'Estou adorando ninguém estar acreditando no Brasil'

O time do SBT para a Copa é composta por Galvão Bueno, Alexandre Pato, Juninho Paulista, Mauro Beting e Tiago Leifert

12/05/2026 23h00

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Camisa da Seleção Brasileira

Camisa da Seleção Brasileira Divulgação

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A SBT lançou oficialmente, nesta terça-feira, sua equipe de cobertura para Copa do Mundo do Canadá, México e Estados Unidos, cujo início está marcado para dia 11 de junho. Galvão Bueno, ao lado de nomes como Alexandre Pato, Juninho Paulista, Mauro Beting e Tiago Leifert, será a grande estrela das transmissões, como narrador titular, pronto para participar de seu 14º Mundial.

O narrador de 75 anos não esteve presente no evento de lançamento por causa de um problema na lombar, segundo revelado por ele mesmo em vídeo exibido antes de coletiva de impressa com os outros integrantes da equipe. Ele mostrou esperança na seleção brasileira, apesar da atual onda de desconfiança que atinge os torcedores, e preferiu não se aprofundar sobre a dúvida a respeito da convocação de Neymar.

"Estou adorando esse negócio de ninguém estar acreditando do Brasil. Quando saímos apanhando, como 1994 e 2002, ganhamos mundiais. Esse time tem de crescer. Passando do Marrocos, depois vencendo a Escócia, cresce. Aí a camisa é respeitada. Para cima deles. Não está fora da parada não", opinou.

"Vamos esperar essa convocação. Segunda-feira ao vivo. Eu acho que deveriam saber todos os jogadores da pré-lista, é um direito do torcedor. Todo mundo me pergunta: Neymar vai ser convocado? Sei lá", brincou.

A emissora paulistana está depositando alta expectativa na cobertura da Copa, que será feita em parceria com a N Sports. A promessa é de um Mundial com a identidade do canal, feita "para o povo", com a união entre informação e entretenimento, aproveitando outras áreas.

"A gente conseguiu trazer o máximo que a gente pode ter, uma Copa do Mundo. O time é uma mistura importante para o SBT: informação, leveza, diversão, entretenimento, e sempre feito para o povo brasileiro", disse Tiago Galassi, diretor de Esportes da SBT.

A programação também vai contar com o Balanço da Copa, uma atração comandada por Carol Barcellos, ex-Globo, e Wallace Neguerê, que trarão informações sobre o dia a dia do Mundial. Os dois não estarão nos Estados Unidos, mas em São Paulo. "Está todo mundo muito animado como esse projeto. O Galvão traz o peso das lembranças de outras Copa do Mundo", comentou Carol.

A equipe da cobertura da Copa no SBT terá também Mauro Naves, Isabela Labate, André Galvão, Mano, Gabi Martins, André Hernan, Flávio Winicki, Renata Saporito, Nadine Bastos e Nina Galiotte

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