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Ancelotti fala sobre convocar Neymar para a Copa do Mundo: 'Depende dele, não de mim'

Atacante aparece na pré-lista enviada pela CBF à Fifa, mas ainda não tem presença garantida entre os 26 escolhidos

Estadão Conteúdo

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13/05/2026 - 23h00
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O técnico Carlo Ancelotti voltou a comentar a possibilidade de convocar Neymar para a Copa do Mundo e deixou claro que a decisão dependerá exclusivamente do atacante. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o treinador afirmou que a avaliação sobre o camisa 10 passa principalmente pela condição física apresentada nas próximas semanas.

A situação de Neymar segue sendo um dos principais assuntos nos bastidores da seleção brasileira às vésperas da convocação definitiva para o Mundial. O atacante aparece na pré-lista enviada pela CBF à Fifa, mas ainda não tem presença garantida entre os 26 escolhidos para disputar o torneio na América do Norte.

Ancelotti destacou que não existem dúvidas sobre a qualidade técnica do jogador, mas ressaltou que o aspecto físico será decisivo para qualquer definição.

"A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar. Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim", disse.

O treinador italiano chega à seleção em um cenário diferente de antecessores que centralizaram o projeto esportivo em torno de Neymar. Aos 34 anos, o atacante convive com problemas físicos recorrentes e não atua com a camisa Amarelinha desde outubro de 2023.

Mesmo sendo o maior artilheiro da história da seleção, com 79 gols, Neymar ainda divide opiniões no país. Pesquisa recente do instituto Datafolha apontou que 53% dos brasileiros defendem sua convocação para a Copa, enquanto 34% são contrários e 13% estão indecisos.

Nos bastidores da CBF, a presença do jogador também é tratada com cautela. Além da recuperação física, episódios recentes envolvendo comportamento preocupam dirigentes e membros da comissão técnica. O caso mais recente aconteceu após Neymar dar um tapa em Robinho Jr., situação que aumentou o receio sobre um possível impacto negativo no ambiente da delegação.

A lista definitiva da seleção será anunciada em 18 de maio. Internamente, Ancelotti já teria poucas dúvidas sobre os nomes escolhidos, e a pré-convocação com 55 atletas funciona principalmente como proteção para possíveis trocas em caso de lesão.

Além de Neymar, Ancelotti comentou a situação de Thiago Silva, que tenta disputar sua quinta Copa do Mundo aos 41 anos. O defensor, atualmente no Porto, segue sendo observado pela comissão técnica.

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Esportes

Técnico de Curaçao pede demissão a um mês do início da Copa do Mundo

Curaçao é o menor país a disputar uma Copa do Mundo

11/05/2026 23h00

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Divulgação

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A exato um mês do início da Copa do Mundo, a seleção de Curaçao anunciou nesta segunda-feira mudanças no comando da equipe que fará sua estreia em Mundiais.

O técnico holandês Fred Rutten, que assumiu o time em março, se desligou do cargo.

Para o lugar dele, segundo o site holandês Voetbal International, quem deve assumir a posição é um velho conhecido da Federação de Futebol de Curaçao: Dick Advocaat, o treinador responsável por conseguir a inédita classificação.

Em fevereiro deste ano, Rutten assumiu a seleção curaçauense após Advocaat pedir demissão para ajudar a cuidar de sua filha, que estava doente.

Advocaat havia assumido a equipe em janeiro de 2024 e foi um dos grandes responsáveis pela campanha histórica nas Eliminatórias da Concacaf. Em 19 jogos oficiais, Curaçao venceu um grupo com a favorita Jamaica e se classificou para a Copa do Mundo.

Com a melhora da saúde de sua filha, o nome de Advocaat voltou a ganhar força entre os jogadores e patrocinadores, segundo o site holandês.

"Não deve haver um clima que prejudique as relações profissionais saudáveis dentro da equipe ou da equipe técnica. É por isso que renunciar é a decisão certa. O tempo está apertado e Curaçao precisa seguir em frente. Lamento como as coisas se desenrolaram, mas desejo o melhor a todos", disse Fred Rutten em sua despedida.

Caso a volta de Advocaat se confirme, o treinador de 78 anos será o mais velho a comandar uma seleção na história das Copas.

O dono deste recorde é o alemão Otto Rehhagel, que aos 72 anos dirigiu a seleção da Grécia na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Com 156 mil habitantes e 444km², Curaçao é o menor país a disputar uma Copa do Mundo.

A estreia da seleção caribenha no Mundial será contra a Alemanha no dia 14 de junho, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no Texas, nos Estados Unidos, em duelo válido pelo Grupo E.

Série D

Ivinhema empata em 0 a 0 e se mantém na segunda colocação do Grupo A11

Com o empate o Azulão do Vale fica cada vez mais próximo da classificação para a fase seguinte

11/05/2026 11h10

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Jogando em casa Ivinhema e ABECAT empatam sem gols

Jogando em casa Ivinhema e ABECAT empatam sem gols Foto: Regiane Souza/Abecat Ouvidorense

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Jogando em casa e contando com o apoio da torcida, o Ivinhema foi à campo no último domingo (10), atrás de mais uma vitória, para continuar surpreendendo na competição. 

Superando as expectativas, o Ivinhema vem calando os críticos que duvidaram do potencial do estreante na Série D. 

A equipe sul-mato-grossense ocupa a segunda colocação de seu grupo, superando times tradicionais como o CRAC de Goiás e o conterrâneo Operário, que vive má fase. 

No domingo de Dia das Mães, o Azulão do Vale recebeu no Saraivão, o lanterna do grupo ABECAT Ouvidorense, de Goiás. A partida terminou em um empate sem gols, frustrando quem foi ao local prestigiar o jogo. 

Mas se faltou gols, sobrou cartão amarelo, o árbitro da partida, o paranaense Diego Ruan Pacondes Da Silva, distribuiu ao todo 8 cartões ao longo da partida, sendo todos eles amarelos. 

SITUAÇÃO DO GRUPO 

Com o empate, o Ivinhema foi a 11 pontos e se manteve na segunda colocação do grupo, enquanto o ABECAT foi a 3 pontos, permanecendo na lanterna. 

Nos outros confrontos do grupo, o Betim empatou em 0 a 0 com o CRAC e o Uberlândia venceu o Operário fora de casa de virada por 2 a 1. Com a vitória o time mineiro já garantiu vaga na próxima fase, com quatro rodadas de antecedência. 

O Ivinhema é outro que pode garantir vaga antecipada já na próxima rodada, caso vença o Operário em Campo Grande. 

Jogando em casa Ivinhema e ABECAT empatam sem golsFoto - Flashscore

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