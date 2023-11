Estadual MS

As finais será no próximo final de semana, em Campo Grande

Operário Futebol Clube e o Corumbaense estão na final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Feminino. Ambas as equipes jogaram hoje pela manhã (19) no Estádio Olho do Furacão, e garantiram a vaga na final do Estadual. A decisão será em jogo único no próximo final de semana, em Campo Grande.

Na primeira partida, o Operário mostrou porque é a atual campeã e venceu o Clube Atlético Pinheiros por 3 a 0, mesmo placar do jogo de ida em Ribas do Rio Pardo, na semana passada. Os gols da partida foram de Natasha (2) aos 7min do primeiro tempo e no início do segundo tempo. O terceiro gol foi de Ana Cristina, aos 29 minutos da etapa final. 3 a 0.

O segundo jogo das semifinais foi logo após, entre Comercial e Corumbaense. No jogo de ida, no Estádio Arthur Marinho, o Corumbaense aplicou uma sonora goleada por 5 a 0, e precisava apenas segurar o resultado no jogo de volta no estádio Olho do Furacão. O jogo foi movimentado, mas o Corumbaense que perdeu por 2 a 1, levou a classificação para a final do Campeonato Estadual de futebol feminino.

Quem precisava buscar o placar foi o Comercial que saiu na frente. Aos 29 minutos, Maria abriu o placar 1 a 0 para as Coloradas. O time feminino do Comercial foi para cima, porque precisava buscar mais quatro gols, mas acabou abrindo espaço. Aos 29 minutos da etapa final, Ariany marcou para o Galo Carijó, igualando o placar em 1 a 1.

O jogo seguia para os minutos finais, quando nos acréscimos, Mylena ampliou para o Comercial, mas não foi necessário para avançar à final. 2 a 1. Com o resultado, o Corumbaense avança para a grande final da competição.

A decisão entre Operário e Corumbaense será no próximo final de semana. O Operário tem a melhor campanha na competição, por isso joga como mandante. Amanhã (20), a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulga os detalhes da partida que vai apontar a campeã Sul-Mato-Grossense de 2023.