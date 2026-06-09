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Caminhos distintos

Da Itália aos EUA: coincidência histórica liga Muller e Éderson em Copas

Muller foi tetracampeão mundial em 1994, torneio disputado nos Estados Unidos, sede deste ano

Alison Silva

Alison Silva

09/06/2026 - 18h30
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Chamado às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo, a convocação de Éderson marca não somente o retorno de um campo-grandense ao mundial após 32 anos, mas estrelaça a carreira do jovem de 26 anos a Muller, último sul-mato-grossense a vestir a amarelinha em um torneio deste calibre. 

Após início distinto tanto por clubes quanto na seleção, a carreira de ambos é marcada pelo futebol italiano e passagens por gigantes do futebol Brasileiro. 

Caminhos distintos 

Nascido em 31 de janeiro de 1966, em Campo Grande [no então estado de Mato Grosso], Muller, ao contrário de Éderson, ascendeu de forma "meteórica" na carreira. 

Após breve início no Operário, se transferiu ao São Paulo ainda nas categorias de base. Por lá, venceu o estadual de 1985 e o Campeonato Brasileiro de 1986, ano de sua primeira Copa do Mundo. 

Com apenas 20 anos, disputou cinco partidas e deu três assistências na competição, vencida pela Argentina, atual campeã. O belo início no Tricolor o levou ao Torino, clube da Itália, sede do mundial de 1990. 

Com certa bagagem internacional naquele momento, foi titular na Copa seguinte e figura central na campanha do Brasil. Protagonista, foi responsável pelos gols nas vitórias magras diante da Costa Rica e Escócia, adversária também neste ano. Na ocasião, a campanha foi interrompida pelos "hermanos". 

Caminho difícil

Diferentemente do conterrâneo, o jovem de origem terena chega à seleção sem participar de grande parte do ciclo de Ancelotti para o torneio que se inicia já no próximo dia 13. Éderson conquistou a vaga só após baixa de Wesley, cortado por lesão.

Antes de atender "o chamado" de Ancelotti, meio-campista havia sido lembrado na seleção apenas para um amistoso em 2024, além de comparecer apenas na primeira lista de Ancelotti. 

Titular inconstestável da Atalanta, também joga na "terra da bota" e chega à Copa após trilhar um caminho mais árduo na carreira. 

Aos 13, começou em uma escolinha do bairro Tiradentes, região leste da Capital. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir carreira profissional.

Do interior paulista, em 2019 chegou ao Cruzeiro após transferência de cerca de R$ 1,6 milhão. Após sete meses no clube mineiro, se transferiu para o Corinthians a custo zero. 

No clube alvinegro, obteve altos e baixos, disputou 25 jogos e marcou 3 gols, sendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Contestado e sem sequência, foi emprestado ao Fortaleza, onde finalmente obteve destaque em 2021. 

Após um de empréstimo ao clube nordestino, foi vendido a Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros. 

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo volante. 

Glória nos Estados Unidos

Após pouco destaque na Europa e o fracasso na copa de 1990, Muller voltou ao Brasil diretamente para São Paulo, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de 1991 e foi bicampeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 1992 e 1993. 

A retomada na carreira foi coroada com a convocação para sua terceira Copa do Mundo, torneio disputado nos Estados Unidos, um dos países sede deste ano e palco do tetra do Brasil em 1994.

SELEÇÃO BRASILEIRA

De MS à Copa do Mundo: a trajetória de Éderson até o maior palco do futebol

O volante começou jogando futebol no Instituto Bola de Ouro, no bairro Tiradentes, em Campo Grande

08/06/2026 12h00

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Natural de Campo Grande, Éderson foi chamado para integrar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Natural de Campo Grande, Éderson foi chamado para integrar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Foto: Rafael Ribeiro/CBF

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O campo grandense Éderson, jogador da Atalanta e convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para substituir o lateral Wesley, desembarcou em Nova Jersey, nos Estados Unidos, para integrar o elenco da Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo.

Éderson estava em Campo Grande, quando recebeu a notícia da convocação no domingo (7). O volante viajou durante a madrugada e seguiu diretamente para a concentração da Seleção, no hotel The Ridge.

Para chegar ao principal palco do futebol mundial, a Copa do Mundo, Éderson começou a jogar futebol entre 2006 e 2011, quando ainda tinha entre 7 e 12 anos. O volante jogava em uma escolinha no bairro Tiradentes, o Instituto Bola de Ouro, e através de participações em campeonatos fora do Estado, o então menino começou a fazer os seus primeiros testes para entrar nas grandes equipes de base do futebol brasileiro.

Apesar do talento, o jogador se deparou com a rejeição no teste para entrar na equipe de base do São Paulo Futebol Clube. Frustrado, o campo-grandense pensou em desistir do futebol, e começou a faltar os treinos da escolinha logo quando voltou para a Capital.

O treinador e presidente do  Instituto Bola de Ouro, Jairo Cesar, sabendo do potencial do garoto, foi até a casa de Éderson a pedido da mãe do jogador, para intervir na decisão dele.

“O Éderson esteve na avaliação do São Paulo e na época falamos que ele ainda não estava pronto, porque o São Paulo é time grande, e ele ainda era uma criança, que não estava preparado psicologicamente. Foi um choque de realidade para ele, o teste no São Paulo era difícil”, disse Cesar, em entrevista ao Correio do Estado, em 2024.

Depois de muita conversa com o jogador, que rejeitava até comer, o professor Jairo conseguiu convencer Éderson para voltar aos treinos na escolinha. 

Os conselhos foram fundamentais para a retomada da trajetória de Éderson, que depois de ter passado por diversos testes, em 2011, recebeu um convite para jogar na base do Desportivo Brasil (SP).

O volante, então, deu sequência na sua trajetória, agora na base do clube paulista Desportivo Brasil, em 2015. Após isso, teve uma rápida passagem pelas categorias de base no clube chinês Shandong Luneng.

Natural de Campo Grande, Éderson foi chamado para integrar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Ederson no Desportivo Brasil, em 2015 / Foto: arquivo pessoal

Sua carreira profissional, começou no Cruzeiro, sob o comando do treinador Mano Menezes, quando estreou em setembro de 2018, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo. O volante compôs o elenco campeão da Copa do Brasil daquele ano, em cima do Corinthians, clube que defenderia em 2020.

Apesar do desempenho desastroso do Cabuloso em 2019, que custou o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Éderson conseguiu se destacar. Em fevereiro de 2020, acertou sua transferência para o Corinthians, onde estreou no empate em 1x1, contra o Novorizontino, no Paulistão. 

Apesar do começo ter sido animador, com três gols em cinco jogos disputados no Paulistão, seu desempenho diminuiu ao longo do ano e ele acabou sendo menos utilizado.

Já que estava encostado, em fevereiro de 2021, o volante foi emprestado para o Fortaleza, onde ficou até o início de 2022. No Leão de Pici, Éderson figurou como uma das principais peças do time de Juan Pablo Vojvoda. O time terminou em 4º lugar no Brasileirão, chegou às semifinais da Copa do Brasil e foi campeão Cearense.

Com destaque pelo time nordestino, foi vendido em 28 de janeiro de 2022 ao Salernitana, da Itália. O time foi rebaixado, mas novamente Éderson conseguiu ser destaque e se transferiu, seis meses depois,  para a Atalanta, onde estreou no dia 28 de agosto, contra o Hellas Verona, pelo Campeonato Italiano.

Pela Seleção Brasileira principal, o volante acumula apenas três partidas, todas com Dorival Júnior. Ele foi convocado pela primeira vez em 2024, para disputar a Copa América, realizada nos Estados Unidos.

Embora tenha sido chamado na primeira lista divulgada por Carlo Ancelotti em junho de 2025, não chegou a atuar sob o comando do treinador italiano. O jogador foi convocado para jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, mas não saiu do banco.

O volante está em meio às negociações avançadas para trocar a Atalanta pelo Manchester United, da Inglaterra, por mais de R$ 260 milhões.

Melhor temporada

A temporada 2023–24 foi sua melhor em solo europeu. Éderson marcou seis gols até janeiro de 2024, além de ter sido o jogador com o maior número de desarmes corretos na Série A (52 em 35 partidas). 

Nessa mesma época, sob o comando de Gian Piero Gasperini, o clube avançou às finais das principais competições que disputava – e Éderson era um dos atletas mais utilizados na equipe titular, recuando para posição de volante na segunda metade da temporada. Em solo italiano, após uma regular 4ª colocação,[32] a equipe fizera uma grande campanha e chegou à final da Copa Itália, mas lá foram derrotados para Juventus

Natural de Campo Grande, Éderson foi chamado para integrar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo
O volante foi campeão da Europa League com a Atalanta, na temporada 2023-24, sobre o Bayer Leverkusen / Reprodução: re

Mas o principal momento de sua carreira foi quando venceu a Liga Europa, naquela temporada de destaque. A Atalanta eliminou o Sporting, de Portugal, Liverpool, da Inglaterra e o Olympique de Marseille, da França, até chegar à final contra o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

O time comandado por Xabi Alonso, campeões da Copa da Alemanha e do Campeonato Alemão de forma invicta, foi derrotado pela Atalanta, por 3x0, com um hat-trick do atacante Ademola Lookman. Este foi o primeiro título continental da história do time de Bérgamo e, também, de Éderson.

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Seleção brasileira

Com Éderson, MS volta a ter um jogador na Copa após 32 anos

Nascido em Campo Grande e com raízes indígenas Terena, volante Éderson é convocado por Carlo Ancelotti e recoloca Mato Grosso do Sul na seleção brasileira em um Mundial após mais de três décadas.

08/06/2026 00h01

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Volante Éderson, da seleção brasileira

Volante Éderson, da seleção brasileira Rafael Ribeiro/CBF

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O volante Éderson, 27 anos, será o segundo jogador sul-mato-grossense a defender a seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Antes dele, o atacante Mueller - também nascido em Campo Grande - participou das copas de 1990 e de 1994. 

Éderson também vestirá o uniforme da seleção brasileira com um diferencial: ele não nega suas raízes indígenas, e se orgulha de ter o sangue Terena correndo em suas veias. A avó dele é da aldeia Bananal, localizada no distrito de Taunay, em Aquidauana, e mesmo depois de conquistar projeção no futebol internacional, já voltou as aldeias daquele município para visitar e prestar solidariedade a seus patrícios. 

Quando foi convocado às pressas para se juntar ao grupo de Carlo Ancelotti no lugar de Wesley, cortado após sentir uma lesão no amistoso contra o Egito, no próximo sábado, Éderson estava em Campo Grande. 

Ele passava uns dias em sua terra natal antes de viajar para a Manchester, na Inglaterra, onde se apresentará para disputar a próxima temporada no gigante do futebol inglês. Ele foi contratado neste ano por 39 milhões de libras (mais de R$ 260 milhões) pelo United. Até a última temporada, estava na Atalanta, equipe do futebol italiano que o deixou famoso no futebol Europeu, sobretudo depois de conquistar a Liga Europa temporada 2023-2024. 

Na noite de sábado, Éderson foi a um casamento com familiares. Na tarde, manteve a forma física, e foi a uma academia da Capital para treinar. 

O contato da CBF veio nas primeiras horas deste domingo. Éderson deixou a capital de Mato Grosso do Sul ontem para se integrar à seleção brasileira. A expectativa é que nesta segunda-feira ele já esteja com o grupo comandado por Carlo Ancelotti. 

Com a convocação de Éderson, Ancelotti muda sua estratégia ao convocar Éderson, um meia de origem. Com isso, os laterais-direitos do Brasil na Copa serão Danilo e Ibañez, que pode atuar na posição improvisado.

História do jogador

Criado no Bairro Tiradentes, em Campo Grande, Éderson José dos Santos Lourenço da Silva deixou a cidade onde nasceu rumo ao interior de São Paulo no início da década passada, onde treinou no Desportivo Brasil, time pelo qual participou das divisões de base. 

Éderson foi apresentado à elite do futebol brasileiro em 2019. Enquanto o volante campo-grandense se destacou com a camisa do Cruzeiro - time pelo qual jogou emprestado naquela temporada - a equipe mineira acabou rebaixada. Éderson, contudo, foi um dos melhores jogadores do time mineiro naquela temporada, e acabou tendo uma oportunidade no Corinthians. 

Em fevereiro de 2020, Éderson assinou com o Corinthians. Defendeu a camisa do Timão apenas na temporada daquele ano. No ano seguinte foi transferido para o Fortaleza, mediante empréstimo. 
Éderson foi campeão cearense em 2021, e também fez uma boa temporada pelo clube no Campeonato Brasileiro. 

No ano seguinte, foi vendido pelo Corinthians ao Salernitano por 6,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 30 milhões). Depois de seis meses na Salernitana, Ederson foi vendido para o Atalanta por 15 milhões de euros (pouco mais de R$ 80 milhões)

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