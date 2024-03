Daniel Alves sai da prisão na Espanha após pagar fiança de R$ 5,5 milhões

Estadual

Galo vai encarar a Portuguesa no próximo confronto; Dourados pega o Corumbaense

Operário vence nos Pênaltis e avança para a semifinal do Estadual Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Na contagem regressiva para a final do campeonato sul-mato-grossense 2024, o Ivinhema saiu na frente contra o Operário, levando a partida para os pênaltis. Em uma partida acirrada, com apenas um gol no tempo regular, o placar de cobranças terminou em 5 a 4 para o Galo Pantaneiro.

Com um primeiro tempo dominado pelo Operário, o gol acabou sendo marcado pela equipe do Ivinhema que saiu de um chute cruzado do camisa 10, João Fardino e finalização do meio campista Lukas Evangelista, camisa oito do "Azulão do Vale" aos 32 minutos de jogo.

Já no segundo tempo a partida se manteve disputada, com a equipe do Operário levando ameaça ao gol do adversário. No entanto, sem sucesso, o Galo não conseguiu balançar a rede, levando a decisão para as penalidades que terminaram em batidas alternadas em 5 x 4 para o Operário.

Em entrevista ao Correio do Estado, o camisa 8, lembrou de um trabalho, segundo ele, bem feito pela equipe durante a temporada e lamentou o resultado negativo, deixando o "Azulão" de fora de uma possível oportunidade na Copa do Brasil.



"A gente trabalhou muito essa semana e lutamos até o fim. Conseguimos ganhar, ir para os pênaltis. Só que não fomos muito felizes, mas eu quero agradecer à equipe e a todos. A gente sabe que foi bem difícil a nossa trajetória aqui, mas fomos guerreiros e saímos de cabeça erguida", comentou Evangelista.

Com a vantagem por ganhar no jogo de ida (1 x 0), mesmo perdendo no tempo regular da partida, o Galo segue para a próxima fase em busca de mais uma vitória. " Foi uma partida de uma equipe que soube jogar o jogo. Infelizmente, não fizemos o gol. Mas saímos com a classificação, o mais importante", disse o técnico do Operário, Leocir Dall'Astra.

No Douradão, o Dourados Atlético Clube (DAC) também conseguiu a classificação e avança para próxima fase. O dono da casa eliminou o Costa Rica, o atual campeão, também nos pênaltis, o jogo terminou em 1 a 1. Já os pênaltis que deram a vitória para o DAC ficaram em 4 a 2.

PÊNALTIS

Nos pênaltis, o destaque ficou por conta do arqueiro do galo, Elisson que defendeu duas cobranças do Ivinhema, a primeira batida pelo volante Victor Hugo e a segunda cobrança do zagueiro Michel Ferreira.

As cobranças foram equilibradas com preferência para o lado direito com batidas firmes que não conseguiram passar pelo goleiro Elisson que fechou o gol como uma verdadeira muralha.

O goleiro do Ivinhema defendeu o pênalti batido pelo zagueiro Fell. O resultado nos pênaltis ficou 5 x 4 para o Operário que segue rumo a semifinal contra a Associação Atlética Portuguesa. Dourados e Corumbaense farão o outro embate das semifinais

A data e local dos próximos jogos ainda não foram divulgadas pela Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS), e devem ser anunciada na próxima semana.