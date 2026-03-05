Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

ADEUS

De virada, Ivinhema F.C perde e é eliminado da Copa do Brasil

Com jogo de seis gols, Ivinhema não consegue a vitória em casa e cai antes da fase de grupos

Noysle Carvalho

05/03/2026 - 10h43
O Ivinhema Futebol Clube encerrou sua participação na Copa do Brasil de 2026 após derrota para o Volta Redonda Futebol Clube (RJ) por 4 a 2. Apesar da vantagem de jogar em casa, o ambiente familiar não foi o suficiente.

No Saraivão, casa do Azulão do Vale, os times iniciaram a partida às 18h no horário sul-mato-grossense. Com a bola para o time da casa, o Ivinhema recebeu o time carioca com pressão.

Aos 18 minutos do primeiro tempo, em contra-ataque iniciado por Wendel, o volante Ninho recebeu a bola e de primeira, ainda fora da área, soltou o chute em direção ao gol adversário para abrir o placar para o Ivinhema. 

Seguida a pressão e com melhores chances durante o primeiro tempo, aos 38 minutos, Elieser, camisa 9 do Azulão do Vale, tocou a bola para o camisa 9, Wendel, que achou o gol com chute do início da área e ampliou o placar para 2 a 0.

Apesar da dominância e dos gols, ainda durante o primeiro tempo da partida, o jogo teve mais 3 gols. Aos 41 minutos, Wagninho fez o levantamento para a área, em que Ygor Catatau, de costas para o gol, recebeu de cabeça e, no canto esquerdo do goleiro, marcou o primeiro do Volta Redonda.

Com mais seis minutos de acréscimo, o clube carioca conseguiu virar o jogo. Aos 49, na tentativa de cruzamento, o chute do lateral-direito do Volta Redonda passou por todo mundo da área, encontrou o gol e deixou empatado no Saraivão.

No minuto seguinte, o Volta Redonda roubou a bola e o camisa 8, Dener, virou o placar para o time visitante, com chute no ângulo, sem chance para o goleiro. O placar do primeiro tempo encerrou em 3 a 2, com quatro dos gols de fora da área.

Depois do intervalo, o clube do interior do Estado não conseguiu manter a mesma intensidade do começo do jogo. Apesar de mais algumas chances boas para empatar novamente, o placar para o Ivinhema não mudou, e ainda sofreu mais um gol para ampliar a diferença.

Novamente nos acréscimos, com oito minutos a mais, o Volta Redonda aproveitou e marcou para definir o classificado. Aos 51, o atacante carioca no canto esquerdo fez o último gol do Volta Redonda e o sexto do jogo.

Com o apito final, o Azulão do Vale se despediu da competição nacional na segunda fase e em casa. O clube precisava de mais duas vitórias para chegar à fase de grupos.

Resta um

Na terceira fase e prestes a enfrentar o Vila Nova (GO), o único representante de Mato Grosso do Sul que está na competição é o Operário Futebol Clube. Com vitória em cima da Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA), o Galo da Massa acumula a vitória por 2 a 1.

O Vila Nova enfrentou o Velo Clube ontem e encerrou o placar em tempo normal em 0 a 0. Nos pênaltis, o time de Goiânia se classificou para jogar contra o Operário, por 4 a 2.

O confronto entre Operário F.C e Vila Nova F.C está na 11ª chave das disputas e ainda não foi divulgado local, horário e data. Porém, a terceira fase da Copa do Brasil está prevista para começar a partir do dia 11 de março.

Esportes

