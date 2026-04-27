Brasileirão Série D

Ivinhema vence o Operário e se mantém na zona de classificação

Com a vitória o Azulão do Vale abre seis pontos para o Operário e deixa o rival em situação complicada

João Pedro Zequini

27/04/2026 - 10h15
Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Ivinhema recebeu o Operário no último domingo (26). E o time fez valer o mando de campo e venceu por 2 a 0, no Saraivão. 

Com a vitória o time do Ivinhema, se consolida ainda mais na zona de classificação ocupando a segunda colocação com os mesmos nove pontos que o líder Uberlândia. 

Já o Operário se complica, pois em quatro jogos na competição a equipe ainda não conseguiu vencer e foi ultrapassado na tabela pelo CRAC-GO, que venceu a ABECAT e assumiu a quarta colocação.

O JOGO

Em uma partida de domínio maior do Ivinhema, o gol não demorou para sair logo aos cinco minutos, o recém contratado Negueba, recebeu no meio da área e bateu para o gol, sem chances para o goleiro Luiz Felipe. 

Na segunda etapa o jogo pendeu mais para a equipe da casa e o gol que confirmou a vitória saiu dos pés do meio-campista Alisson, que aos 24 minutos, acertou um belo chute de fora da área e fez um golaço. Placar final 2 a 0 para o Ivinhema. 

COMO FICA

Com o resultado o Ivinhema sobe na tabela e vai à segunda posição do grupo, com 9 pontos, sendo 3 vitórias e 1 derrota. 

Enquanto isso Operário faz o caminho contrário e cai uma posição na tabela, saindo de quarto colocado e indo para quinto, com apenas 3 pontos conquistados de 12 disputados. 

Foto: Flashscore

PRÓXIMOS CONFRONTOS 

Na sequência do campeonato, o Ivinhema vai até Goiás para enfrentar o lanterna do grupo a ABECAT Ouvidorense. A partida acontece no sábado dia 2, a bola rola às 15h (horário de MS) 

Antes do duelo da quinta rodada, o Operário tem jogo decisivo pela Copa Verde, na quinta-feira (29), diante do Capital-DF. O Galo da Capital vai até o Distrito Federal lutar pela classificação para a próxima fase. 

Já na Série D o Galo da Capital visita o Uberlândia em Minas Gerais, o jogo acontece no sábado (2) às 16h no Estádio Parque do Sabiá. 

Pedro Juan Caballero

Copa Sul-Americana: Recoleta x Santos é transferido para fronteira de MS

Mudança foi oficializada na noite desta quarta-feira (22) por meio de nota oficial da Conmebol

23/04/2026 14h30

Neymar segue como dúvida para o confronto Foto: Raul Baretta / Santos. FC

Inicialmente marcada para o Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, a partida entre Deportivo Recoleta x Santos, válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, foi transferida para o Estádio Río Parapití, lado paraguaio da fronteira com Ponta Porã, no sul do Estado. 

A mudança de local foi confirmada pela  Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) nesta quarta-feira (22), confronto marcado para o dia 5 de maio, às 20h30 (horário de MS). O estádio com capacidade de 25 mil pessoas pertence ao Club Sportivo 2 de Mayo, que recentemente estreou na Libertadores e movimentou torcedores dos dois lados da fronteira. 

Conforme o regulamento da competição, mudanças de sede são permitidas desde que cumpridos prazos e exigências, o que não se aplica neste caso, uma vez que o prazo mínimo para mudanças deste tipo são de 15 dias, dada a distância entre Assunção e Pedro Juan Caballero, superior a 50km. A troca acarretou em multa de 7 mil dólares ao clube paraguaio. 

Competição

Após duas rodadas disputadas, o Santos de Neymar e Gabigol ocupa a lanterna, enquanto o Recoleta soma 2 pontos. A chave conta com o Deportivo Cuenca, com 3 pontos, e o San Lorenzo, líder com 4 pontos. Na estreia da competição, o Santos foi derrotado pelo Deportivo Cuenca por 1 a 0. Já no segundo compromisso, empatou em 1 a 1 justamente contra o Recoleta, na Vila Belmiro. 

O duelo ganha peso decisivo dentro do Grupo D, já que apenas o primeiro colocado avança direto ao mata-mata.

Antes de enfrentar o Santos, o Recoleta terá compromisso pela terceira rodada da Sul-Americana contra o Deportivo Cuenca, no dia 28 deste mês, no Defensores del Chaco.

Em seguida, a equipe paraguaia inicia uma sequência de jogos no norte do país, o que inclui também uma partida contra o Cerro Porteño pelo Campeonato Paraguaio. A expectativa é de grande mobilização de torcedores, especialmente pela proximidade com o Brasil.

Informações sobre venda de ingressos, valores e logística não foram divulgadas oficialmente pelo clube paraguaio.

Eliminação

Pantanal cai nos pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil Feminina

O jogo no tempo regulamentar ficou empatado em 1 a 1 e nas penalidades o time sul-mato-grossense foi superado pela equipe da Liga Sanjoanense do Piauí

23/04/2026 12h35

Em casa, Pantanal é eliminado da Copa do Brasil Feminina Reprodução Rede Social

Na última quarta-feira (22) a equipe feminina do Pantanal SAF entrou em campo em partida válida pela fase preliminar da Copa do Brasil Feminina, o adversário foi a equipe da Liga Sanjoanense (PI). 

A partida aconteceu no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande e com a bola rolando o time do Pantanal foi mais perigoso e efetivo, pelo menos na primeira etapa. 

Após jogada pela ala direita do campo, a bola foi cruzada na área da equipe adversária e após falha da goleira do Sanjoanense, Emanuelle apareceu livre no segundo poste para cabecear e abrir o placar para o Pantanal aos 36 minutos da primeira etapa. 

Na segunda etapa, a árbitra mal soou o apito e em um vacilo da defesa do time pantaneiro, a equipe piauiense empatou a partida com um minuto de bola rolando no segundo tempo. 

A partida não teve mais gols e com a igualdade permanecendo no placar, não restou outra alternativa, o jogo seria decidido nas penalidades.  

Na disputa de pênaltis, que teve 18 cobranças no total, terminou após Sorriso perder a cobrança do Pantanal enquanto do outro lado Duh Ramos converteu e colocou a Liga Sanjoanense na próxima fase da Copa do Brasil Feminina. 

O próximo desafio das pantaneiras é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A3, o time recebe no sábado (25), a equipe do Várzea Grande de Mato Grosso. A bola rola às 16h (horário de MS) no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. 
 

