Ivinhema vence o Operário e se mantém na zona de classificação

Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Ivinhema recebeu o Operário no último domingo (26). E o time fez valer o mando de campo e venceu por 2 a 0, no Saraivão.
Com a vitória o time do Ivinhema, se consolida ainda mais na zona de classificação ocupando a segunda colocação com os mesmos nove pontos que o líder Uberlândia.
Já o Operário se complica, pois em quatro jogos na competição a equipe ainda não conseguiu vencer e foi ultrapassado na tabela pelo CRAC-GO, que venceu a ABECAT e assumiu a quarta colocação.
O JOGO
Em uma partida de domínio maior do Ivinhema, o gol não demorou para sair logo aos cinco minutos, o recém contratado Negueba, recebeu no meio da área e bateu para o gol, sem chances para o goleiro Luiz Felipe.
Na segunda etapa o jogo pendeu mais para a equipe da casa e o gol que confirmou a vitória saiu dos pés do meio-campista Alisson, que aos 24 minutos, acertou um belo chute de fora da área e fez um golaço. Placar final 2 a 0 para o Ivinhema.
COMO FICA
Com o resultado o Ivinhema sobe na tabela e vai à segunda posição do grupo, com 9 pontos, sendo 3 vitórias e 1 derrota.
Enquanto isso Operário faz o caminho contrário e cai uma posição na tabela, saindo de quarto colocado e indo para quinto, com apenas 3 pontos conquistados de 12 disputados.
PRÓXIMOS CONFRONTOS
Na sequência do campeonato, o Ivinhema vai até Goiás para enfrentar o lanterna do grupo a ABECAT Ouvidorense. A partida acontece no sábado dia 2, a bola rola às 15h (horário de MS)
Antes do duelo da quinta rodada, o Operário tem jogo decisivo pela Copa Verde, na quinta-feira (29), diante do Capital-DF. O Galo da Capital vai até o Distrito Federal lutar pela classificação para a próxima fase.
Já na Série D o Galo da Capital visita o Uberlândia em Minas Gerais, o jogo acontece no sábado (2) às 16h no Estádio Parque do Sabiá.