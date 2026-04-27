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Copa do Brasil de Futsal

Juventude AG vira a chave após eliminar Minas e foca na Copa do Brasil de Futsal

Equipe de Dourados retoma treinos e se prepara para duelo contra o Fidas, pelas oitavas de final

Da Redação

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27/04/2026 - 17h09
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A classificação do Juventude AG na Copa LNF eliminando o tradicional Minas Tênis Clube durou pouco nas comemorações. Após a vitória por 1 a 0 no último domingo (26), em Dourados, a equipe já voltou o foco para o próximo compromisso decisivo da temporada: o confronto contra o Fidas Futsal, pelas oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal.

O duelo de ida está marcado para o próximo sábado (2), às 18h (horário de Mato Grosso do Sul), no Ginásio Espelho D'Água, em Brasília. A partida de volta será no dia 10 de maio, em Dourados.

A vaga na próxima fase da Liga Nacional de Futsal foi garantida com um triunfo magro, mas consistente. Jogando no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, o time douradense superou o Minas com gol de Rodrigo Acre.

Agora, o clube aguarda sorteio para conhecer o adversário nas oitavas da competição nacional.

Autor do gol da classificação, o camisa 10 destacou a importância do resultado para a sequência da equipe na temporada. Segundo ele, o desempenho diante de um adversário tradicional reforça a confiança do elenco.

"Mostramos que podemos competir em alto nível e, mantendo essa pegada, acredito que vamos recuperar os pontos que deixamos escapar na LNF e também buscar a classificação na Copa do Brasil", afirmou em entrevista à LNF TV.

Equipe de Dourados retoma treinos e se prepara para duelo contra o Fidas, pelas oitavas de final

Sem tempo para descanso, o elenco retomou as atividades já nesta segunda-feira (27), com treino no CSU Água Boa. A programação da comissão técnica prevê treinos em dois períodos na terça (28) e quinta-feira (30), além de trabalho físico na academia na quarta-feira (29).

A delegação embarca para o Distrito Federal na noite de quinta-feira, com chegada prevista para o dia seguinte. Após o confronto em Brasília, o grupo retorna a Dourados no domingo.

Para disputar a LNF Silver, Copa LNF e Copa do Brasil, o Juventude AG tem apoio do Governo do Estado, através da Setesc e Fundesporte, Comitê Brasileiro de Clubes CBC, Prefeitura de Dourados, através da Funed, Sanesul, Fendt, Grupo FV, LOG Engenharia, Aço Telha, Aço Fort, MF CON, CECAD, Lubfil, Cassems, Oxisoldas, BC Construtora, Oximep, Salim Esportes e Sport.Com.

Brasileirão Feminino

De olho na classificação, Pantanal recebe o Várzea Grande pelo Brasileirão Feminino A3

Em caso de vitória as meninas do Pantanal podem encaminhar a classificação para a próxima fase

25/04/2026 13h30

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Pantanal enfrenta em casa o Várzea Grande

Pantanal enfrenta em casa o Várzea Grande Reprodução Rede Social

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Em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos, a equipe do Pantanal recebe o Várzea Grande de Mato Grosso, neste sábado (25), no Estádio das Moreninhas. O time da Capital busca a vitória para se aproximar da classificação. 

Ocupando a segunda colocação do Grupo A2 com 7 pontos, o time do Pantanal está na zona de classificação, porém vê o rival de logo mais na cola. 

Apenas um ponto separa as equipes e a vitória das pantaneiras classificaria  a equipe para a próxima fase com uma rodada de antecedência, visto que o Várzea Grande permaneceria com 6 pontos e não alcançaria os 10 do time do Pantanal. 

ALGOZ PANTANEIRO 

Na atual edição do Brasileirão Feminino A3, a equipe do Pantanal soma apenas uma derrota na competição, que foi na segunda rodada, justamente diante do Várzea Grande. 

Na ocasião, jogando fora de casa, o time sul-mato-grossense foi superado por 2 a 1, os gols do time da casa saíram dos pés de Thatiely Souza, que anotou dois tentos, enquanto Sabrina descontou para o Pantanal. 

DESTAQUE 

No time do Pantanal o destaque vai para as artilheiras do time, Milena e Deise lideram a artilharia do clube com dois gols cada na competição e prometem levar perigo à meta adversária. 

Mas para fazerem isso, terão que superar o principal destaque da equipe do Várzea, que é a experiente zagueira e imparável, Tânia Maranhão, que aos 51 anos ainda continua em atividade.

Tânia é um verdadeiro ícone do futebol feminino, acumulando na bagagem a participação em 3 Copas do Mundo, onde foi vice-campeã em 2007, após perder a final para a Alemanha, 4 Jogos Olímpicos e 2 Jogos Pan-Americano, onde saiu com a medalha de ouro em um dele ao vencer a equipe do Estados Unidos na grande decisão. 

Além de Tânia, outro destaque que merece atenção é Regiane Santos que soma 3 gols em 4 partidas na competição. 

A bola rola a partir das 16h, horário de Mato Grosso do Sul, no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande. 
 

Pedro Juan Caballero

Copa Sul-Americana: Recoleta x Santos é transferido para fronteira de MS

Mudança foi oficializada na noite desta quarta-feira (22) por meio de nota oficial da Conmebol

23/04/2026 14h30

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Neymar segue como dúvida para o confronto

Neymar segue como dúvida para o confronto Foto: Raul Baretta / Santos. FC

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Inicialmente marcada para o Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, a partida entre Deportivo Recoleta x Santos, válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, foi transferida para o Estádio Río Parapití, lado paraguaio da fronteira com Ponta Porã, no sul do Estado. 

A mudança de local foi confirmada pela  Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) nesta quarta-feira (22), confronto marcado para o dia 5 de maio, às 20h30 (horário de MS). O estádio com capacidade de 25 mil pessoas pertence ao Club Sportivo 2 de Mayo, que recentemente estreou na Libertadores e movimentou torcedores dos dois lados da fronteira. 

Conforme o regulamento da competição, mudanças de sede são permitidas desde que cumpridos prazos e exigências, o que não se aplica neste caso, uma vez que o prazo mínimo para mudanças deste tipo são de 15 dias, dada a distância entre Assunção e Pedro Juan Caballero, superior a 50km. A troca acarretou em multa de 7 mil dólares ao clube paraguaio. 

Competição

Após duas rodadas disputadas, o Santos de Neymar e Gabigol ocupa a lanterna, enquanto o Recoleta soma 2 pontos. A chave conta com o Deportivo Cuenca, com 3 pontos, e o San Lorenzo, líder com 4 pontos. Na estreia da competição, o Santos foi derrotado pelo Deportivo Cuenca por 1 a 0. Já no segundo compromisso, empatou em 1 a 1 justamente contra o Recoleta, na Vila Belmiro. 

O duelo ganha peso decisivo dentro do Grupo D, já que apenas o primeiro colocado avança direto ao mata-mata.

Antes de enfrentar o Santos, o Recoleta terá compromisso pela terceira rodada da Sul-Americana contra o Deportivo Cuenca, no dia 28 deste mês, no Defensores del Chaco.

Em seguida, a equipe paraguaia inicia uma sequência de jogos no norte do país, o que inclui também uma partida contra o Cerro Porteño pelo Campeonato Paraguaio. A expectativa é de grande mobilização de torcedores, especialmente pela proximidade com o Brasil.

*Saiba

Neymar segue como dúvida para o confronto Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero / Foto: Club 2 de Mayo - Divulgação 

Informações sobre venda de ingressos, valores e logística não foram divulgadas oficialmente pelo clube paraguaio.

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