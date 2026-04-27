Juventude AG vira a chave após eliminar Minas e foca na Copa do Brasil de Futsal - divulgação

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A classificação do Juventude AG na Copa LNF eliminando o tradicional Minas Tênis Clube durou pouco nas comemorações. Após a vitória por 1 a 0 no último domingo (26), em Dourados, a equipe já voltou o foco para o próximo compromisso decisivo da temporada: o confronto contra o Fidas Futsal, pelas oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal.

O duelo de ida está marcado para o próximo sábado (2), às 18h (horário de Mato Grosso do Sul), no Ginásio Espelho D'Água, em Brasília. A partida de volta será no dia 10 de maio, em Dourados.

A vaga na próxima fase da Liga Nacional de Futsal foi garantida com um triunfo magro, mas consistente. Jogando no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, o time douradense superou o Minas com gol de Rodrigo Acre.

Agora, o clube aguarda sorteio para conhecer o adversário nas oitavas da competição nacional.

Autor do gol da classificação, o camisa 10 destacou a importância do resultado para a sequência da equipe na temporada. Segundo ele, o desempenho diante de um adversário tradicional reforça a confiança do elenco.

"Mostramos que podemos competir em alto nível e, mantendo essa pegada, acredito que vamos recuperar os pontos que deixamos escapar na LNF e também buscar a classificação na Copa do Brasil", afirmou em entrevista à LNF TV. Equipe de Dourados retoma treinos e se prepara para duelo contra o Fidas, pelas oitavas de final

Sem tempo para descanso, o elenco retomou as atividades já nesta segunda-feira (27), com treino no CSU Água Boa. A programação da comissão técnica prevê treinos em dois períodos na terça (28) e quinta-feira (30), além de trabalho físico na academia na quarta-feira (29).

A delegação embarca para o Distrito Federal na noite de quinta-feira, com chegada prevista para o dia seguinte. Após o confronto em Brasília, o grupo retorna a Dourados no domingo.

Para disputar a LNF Silver, Copa LNF e Copa do Brasil, o Juventude AG tem apoio do Governo do Estado, através da Setesc e Fundesporte, Comitê Brasileiro de Clubes CBC, Prefeitura de Dourados, através da Funed, Sanesul, Fendt, Grupo FV, LOG Engenharia, Aço Telha, Aço Fort, MF CON, CECAD, Lubfil, Cassems, Oxisoldas, BC Construtora, Oximep, Salim Esportes e Sport.Com.