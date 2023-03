DEC/Operário perde confronto contra Stein e é eliminado nas semifinais da Supercopa

Fazendo história na competição, sendo a primeira equipe do Mato Grosso do Sul a chegar nas semifinais da Supercopa, o DEC/ Operário deu adeus a disputa na noite neste sábado(25), em confronto contra as donas da sede, Stein Cascavel (PR).

Com o favoritismo e atmosfera no ginásio Neva, em Cascavel, do lado da adversária, o Galo não suportou o poderio ofensivo do Stein, perdendo a partida por 5 a 0.

No inicio do confronto, o DEC/ Operário se propós a adotar um jogo mais defensivo, deixando a posse da bola nos pés das adversárias.

A goleira Jhow foi o grande destaque da equipe, fazendo incriveis defesas, Jhow impediu até os 8 minutos de jogo, diversas chances de gol do Stein Cascavel, porém, em cobrança rápida de tiro de canto, o passe dado junto com a movimentação da jogadora Jaque Nunes a colocou na cara do gol para estufas as redes, abrindo o placar.

Após o gol o Operário tentou sair mais para o jogo, com jogadas de ligação direta da goleira para a pivô, ou em oportunidades no contra ataque.

Porém com o jogo mais aberto, o Stein conseguiu mais chances de ampliar a vantagem. A jogadora Camila Costa do time da casa marcou dois gols aos 12 do primeiro tempo, e aos 21 já na segunda etapa, e Thaila (25 min) junto com a Camilinha (34min) decretaram a goleada.

FALTA INVESTIMENTO

Em meio a equipes com grandes estruturas e investimento financeiros, o Operário/Douradina se superou novamente, estando entre as quatro melhores equipes, de uma competição nacional do futsal.

Luis Gustavo Paiva, técnico do DEC/Operário, em entrevista para o Correio do Estado, ressaltou a dificuldade em equipar o nível com as principais equipe do país.

"Das seis equipes que participaram da competição, a única equipe que não é profissional ainda é a nossa. Todas as outras equipes da competição tem investimentos, estrutura para treinos e salarios de suas atletas, então tem um padrão totalmente diferente do nosso. Porém mesmo com essa falta de estrutura e apoio, nossa equipe vem se superando e mais uma vez, em um campeonato nacional chegamos entre as 4", declarou o treinador.

O resultado do DEC/Operário na Supercopa, segundo o treinador Luis Gustavo em entrevista sobre a preparação para a Copa, atingiu a meta estabelecida, de chegar entre as quatro primeiros colocados. "Claro que quando a gente esta lá na semi-final, também queremos chegar a final, mas saímos com o gosto de dever cumprido. Nossa equipe está entre as melhores do país mais uma vez, sai orgulhoso da copa feita pelas meninas", disse Luis Gustavo.

CAMPANHA

O DEC/Operário terminou a campanha de três partidas na Supercopa Feminina de Futsal, com uma vitória e duas derrotas.

A estreia da equipe na competição foi com vitória de 6 a 3, diante do São José(SP), na segunda rodada o time de MS perdeu para o Taboão Magnus, por 9 a 0, mesmo com o resultado negativo, o Galo avançou as semi-finais tendo a segunda melhor campanha do grupo.

Nas fase mata-mata o Galo enfrentou as favoritas ao título, Stein Cascavel, que jogando em casa, com o apoio da torcida, venceu o time sul-mato-grossense por 5 a 0.

SAIBA

O DEC/Operário ainda terá pela frente mais duas competições a nivel nacional no Futsal Feminino, o próximo torneio a ser disputado será a 30ª Taça Brasil de Futsal Feminino – Divisão Especial de 2023 entre os dias 21 e 27/05, no Ginásio da Unopar, Londrina (PR).

Além desta competição, o DEC também está confirmado na Copa do Brasil, competição esta que o time do Estado terminou na terceira colocação, na temporada passada.