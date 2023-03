De virada, DEC/Operário goleia São José em estreia da Supercopa

Destaque da partida, a Pivô Tai do DEC/Operário marcou quatro dos seis gols do time de MS na partida - Foto: Divulgação / CBFS

Primeiro jogo de um time sul-mato-grossense na Supercopa de Futsal Feminino, termina com virada e goleada de 6 a 3 a favor do Operário/Douradina.

Em partida disputada na noite desta quarta-feira(22), no ginásio da Neva, na cidade de Cascavel (PR), as jogadoras do Dec/Operário estrearam vencendo o jogo contra o São José dos Campos (SP), confronto de abertura da competição.

O adversário paulista chegou a abrir vantagem no primeiro tempo de partida, com dois gols da jogadora Yasmin, aos 3 e 11 minutos de jogo.

Após passar o nervosismo de estreia, o Operário começou a ditar o ritmo do jogo, e pressionando o São José na defesa, o Galo diminuiu o placar com a Duda (14min).

Seguindo as instruções de ajuste em quadra do técnico Luis Gustavo Paiva, a segunda etapa foi dominada pelo time do Mato Grosso do Sul, Bruninha empatou a partida, logo no inicio do segundo tempo.

E com atuação de gala da pivô Operariana Taiane Araujo(Tai), natural do Espirito Santo, a Capixaba brilhou em quadra com quatro gols, aos 24,26,36 e 38 minutos de jogo.

O São José ainda conseguiu diminuir a goleada sofrida, com mais um gol da Yasmin no minuto 35.

Ao final da partida, a Tai falou sobre a importância do resultado para o DEC/Operário. "A gente já sabia da dificuldade do jogo, o São José e um time muito forte fisicamente e taticamente, mas viemos preparadas, o professor nos organizou bem em quadra, e conseguimos saír com a vitória graças a deus. Estou feliz pelos quatro gols, e por ter iniciado bem na competição", disse a Tai em entrevista para a TV CBFS.

COMPETIÇÃO

A Supercopa de Futsal Feminino, é uma das maiores competições do futsal femininio brasileiro, que reune nesta edição, as seis melhores equipes da temporada 2022.

O DEC/Operário está no Grupo A da Supercopa, junto com outras duas equipes, o Taboão Magnus, de São Paulo (atual campeão da Supercopa), e o São José (SP).

Segundo o regulamento da competição, as duas melhores equipes de cada grupo avançam para as semifinais, e os times vencedores desses confrontos chegam à grande final.

O próximo jogo do DEC/Operário na competição será contra o Taboão Magnus(SP), nesta quinta-feira(23) às 16h30 (horário de MS).

O time campeão da Supercopa ganhará uma vaga para a Libertadores da América Feminina de 2023, que vai ocorrer no mês de junho, no Paraguai.

Além do Operário, o Mato Grosso do Sul também está sendo representado pela Serc/UCDB, que disputa a competição nesta primeira fase no grupo B, enfrentando as equipes Leoas da Serra, de Santa Catarina (bicampeã da Supercopa, 2018 2020), e Stein Cascavel (PR).