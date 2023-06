Depois de 15 anos e 2 bi de euros, Manchester City é, enfim, campeão europeu

FUTEBOL INTERNACIONAL

Amistosos serão contra Austrália, na próxima quinta-feira (15), e contra Indonésia, na segunda-feira (19)

Lionel Messi chegou na China para uma série de amistosos que disputará pela seleção argentina. O atacante foi recepcionado por muitos fãs, que encheram o aeroporto para ver o ídolo de perto. Em 2023 marca os 15 anos do ouro olímpico conquistado pelo jogador na capital chinesa, nos Jogos Olímpicos de Pequim.



O jogador desembarcou em Pequim neste sábado, junto com outros jogadores da seleção argentina, como Dí Maria, De Paul e Paredes Os tricampeões mundiais estão na Ásia para dois amistosos em Datas Fifa, o primeiro contra a Austrália, na próxima quinta-feira, e depois diante da Indonésia na segunda-feira, dia 19.



Os fãs lotaram o aeroporto para recepcionar os argentinos, especialmente Lionel Messi, que recentemente foi anunciado como jogador do Inter Miami, clube americano da Major League Soccer (MLS), campeonato nacional dos EUA. Torcedores chineses com camisas do número 10 estavam espalhados por toda parte do aeroporto, na esperança de conseguir ver o ídolo argentino de perto.



Nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, Messi foi um dos 18 convocados para defender o título olímpico conquistado em 2004. Na época, o jovem Lionel Messi tinha apenas 21 anos e ainda não havia ganho nenhuma das sete Bolas de Ouro que colecionou durante a carreira.

Ele vestiu a camisa 15 e ao lado de Javier Mascherano, Juan Román Riquelme, Sergio Leonel Agüero e o também jovem Angel Dí Maria, que segue companheiro de seleção de Messi. Mascherano jogava a segunda edição de Olimpíadas.



Foi de Messi o primeiro gol da campanha do bicampeonato olímpico Contra Costa do Marfim na primeira fase, Messi marcou após assistência de Riquelme. O placar contra os africanos foi de 2 a 1. Ainda pela primeira fase da competição os argentinos venceram de 1 a 0 a Austrália e bateram a Sérvia por 2 a 0, garantindo 9 pontos e a primeira colocação do grupo A.



Nas quartas de final, a Argentina encontrou jogo duro contra a Holanda. Os argentinos empataram em 1 a 1 no tempo regular, e foi com passe de Messi que Dí Maria garantiu o placar na prorrogação e a vaga na semifinal para enfrentar o Brasil.



Na disputa pela final, os companheiros de Barcelona até 2008, Messi e Ronaldinho Gaúcho, se encontraram em lados opostos do campo na partida. Os brasileiros contavam ainda com Diego, Marcelo e Hernanes e buscavam a medalha de ouro olímpica, ainda inédita para a seleção que já havia conquistado tudo.

Mas a Argentina de Messi garantiu mais 4 anos de jejum. Com dois gols de Agüero e o terceiro de Riquelme, os "hermanos" se garantiram em mais uma disputa da medalha de ouro olímpica.



Na decisão, no dia 23 de agosto, os argentinos encontraram a Nigéria, campeã olímpica em 1996 sobre o Brasil. Com duas seleções que já haviam conquistado o ouro olímpico em campo, qualquer um poderia conquistar o bicampeonato. Foi de Lionel Messi o passe para Dí Maria ficar de frente com o goleiro nigeriano e marcar o gol do ouro olímpico.



Hoje aos 35 anos, o astro argentino aceitou nesta semana o desafio de disputar a Major League Soccer (MLS) nos EUA e confirmou que o seu destino é o Inter Miami. A informação foi confirmada pelo próprio jogador, em entrevista conjunta aos jornais espanhóis Mundo Deportivo e Sport, antes de ser anunciada oficialmente pelo clube americano.

"Tomei a decisão de ir para Miami", afirmou o jogador. É esperado que o clube faça uma recepção grande para comemorar a chegada do jogador, após as duas partidas amistosas da seleção argentina na Ásia.

