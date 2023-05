Dino manda PF investigar manipulação de resultados em competições esportivas

série d

Reformulação dos adversários pode ajudar o Galo a conseguir bons resultados

Jogadores do Operário se preparam para a segunda partida pela quarta divisão do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no domingo GERSON OLIVEIRA

Vindo de bom resultado em sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, o Operário mantém o elenco base do Estadual e se reforça com contratações pontuais para a competição nacional.

Apesar da saída de seis atletas que jogaram o Sul-Mato-Grossense, entre eles o volante Adriano e o atacante Jefferson Reis, 21 jogadores que disputaram o Estadual permanecem no elenco e sete atletas foram contratados como reforços.

Após o empate sem gols contra a Ferroviária na 1ª rodada, em Araraquara (SP), o Operário fará a sua estreia em Campo Grande neste domingo, contra o XV de Piracicaba (SP), às 16h, no Estádio Jacques da Luz.

O treinador Celso Rodrigues relatou como o time vem se preparando para a partida contra o clube de Piracicaba.

“O time do XV de Piracicaba é uma equipe muito forte, que ficou um período longo se preparando para a Série D, fez um bom jogo na 1ª rodada, mas vamos preparar a equipe em todos os aspectos, para dificultar o trabalho do XV”, declarou Celso Rodrigues.

Sobre a manutenção da equipe que disputou o Estadual, o treinador do Galo pontuou que o time se reforçou para a Série D, mas procurou manter o elenco vice-campeão do Sul-Mato-Grossense.

“O XV, a Ferroviária, o Cascavel e praticamente todas as equipes do nosso grupo, após o término do Estadual deles, reformularam e fortaleceram os seus elencos, lógico que também reforçamos a nossa equipe, mas procuramos manter o nosso grupo que vinha trabalhando e que já conhece o clube. Apostamos em manter o entrosamento, principalmente nesse início de competição, e valorizar isso”, afirmou.

Celso Rodrigues também deixou clara a possibilidade de reforços durante a competição. “Trouxemos peças pontuais, mas, se tivermos condições de trazer mais reforços, vamos trazer. Sabemos que as equipes que têm uma boa estrutura financeira no nosso grupo mais para frente na competição podem se reforçar, por isso seguimos de olho no mercado”, acrescentou o treinador.

Com pouco tempo de preparação entre a final do Estadual e o início da Série D, o capitão do Operário, zagueiro Márcio Luiz, avalia como positivo o andamento do ritmo de jogo do elenco.

“Sabíamos que chegando a final do Estadual não haveria muito tempo entre o fim do Estadual e o início da Série D, mas vejo como ponto positivo isso, porque mantemos o ritmo de jogo e o entrosamento entre os jogadores”, declarou.

REFORÇOS LOCAIS

Entre os sete novos jogadores contratados pelo Operário, dois deles já jogaram pelo clube e voltam a vestir a camisa do Galo.

O meio-campista Igor Vilella, 26 anos, chega para sua quarta passagem como atleta no Galo. A mais emblemática foi em 2018, quando foi campeão estadual pelo clube.

O atacante Alexandre Firmino, o Coruja, que jogou sete partidas pelo Dourados no Estadual, volta ao clube pelo qual disputou a Série D em 2019, quando o Operário foi eliminado ainda na fase de grupos.

Além dessa passagem pelo Galo, Coruja conseguiu duas classificações para a 2ª fase da Série D, em 2022 pelo Costa Rica e em 2021 no Real Noroeste (ES).

Questionado sobre a experiência na competição, Coruja diz que o seu conhecimento adquirido na Série D pode agregar ao grupo.

“Quero ajudar o grupo com minha experiência na competição, fazendo gols e jogando bem, sabemos da dificuldade que é jogar a Série D, mas vamos manter os pés no chão e focar para buscarmos a classificação”, disse Coruja.